創造安娜｜真人真事假名媛！Anna Sorokin 真實騙案起底
《創造安娜（Inventing Anna）》欺世盜名的詐騙之路
這樣的離奇故事原來就發生在真實生活中，到底這位盗名欺世的傳奇人物，是如何擄獲紐約上流圈的信任，騙走他們的錢財。Anna Sorokin 該算紐約最成功的騙子，抑或只是新美國夢的縮影？
1. Anna Sorokin 來自俄羅斯
現實中的Anna Sorokin 出生自俄羅斯，父親是司機，母親則是家庭主婦，在她16 歲那年與家人移居德國。Anna Sorokin 獨自到巴黎學習與時尚相關課程，而她的關鍵點就是曾經在法國時尚雜誌《Purple》實習，讓她有機會接近上流圈，她將自己取名為 Anna Delvey，逐漸靠近上流社會，貪圖名利的她開演了自編自導自演的名門望族大騙局。
2. 渴望擁有權力，於是走向詐騙之路
開始了解時尚圈的Anna Sorokin 被奢華生活所吸引， 2013 年獨自搬到紐約，利用她的人脈混入紐約的名流社會之中。Anna Sorokin 還練得一口流利歐洲口音，以便她洋裝成德國富豪的繼承人，聲稱名下有 6000 萬歐元的信託基金，頻繁出入高檔酒店和餐廳、身穿昂貴的時尚品牌，更每次出門都配有專屬司機，這樣一來讓人對她的身份更加深信不疑，讓她開始計謀詐騙之路。
3. 靠演技在過紙醉金迷的奢侈生活
在偶然的情況下Anna Sorokin為了混入紐約最高端也最富裕的上東城名媛圈，結識了《Vanity Fair》的攝影師 Rachel Williams，藉由她的關係進入。Anna Sorokin開始向她示好並刻意靠近她，這時候就開展假閨蜜計畫，特地邀 Rachel一起去摩洛哥度假，出發前表示旅程費用由她包辦，結果在結帳時，假裝信用卡有問題就順手讓 Rachel Williams 先付清了款項，總花費約美金 62,000 元。只能說土豪的生活我們不懂，但這明顯已經是Anna Sorokin 的慣用伎倆，謊稱自己資產遍佈歐洲，會有繁複的跨國轉帳問題，讓朋友們就傻傻心甘情願幫她付錢，不知道說是名流的世界太好騙，還是她的演技太好。
4. 悉心經營IG，打造名媛形象。
羅馬帝國不是一日建成的，Anna Sorokin在日常開始了她的假名媛真騙子的身分，讓身邊的人對她建立信任。每次都是給 100 元美金餐廳服務員、司機小費，出手相當闊綽。這樣還不夠，Anna Sorokin 悉心把自己的 Instagram打造成一個時尚又愛藝術的名媛形象，只見Anna Sorokin搭私人飛機去參加藝術展、三不五時發幾張美術館照片，又或者飛去歐洲各個地方旅遊渡假。
5. 以募資之名實則開展致富大計
然而這樣虛假奢華讓Anna Sorokin 的胃口越來越大，並想到了她的致富大計。2016年，Anna Sorokin 聲稱要開設私人藝術俱樂部，希望俱樂部能遍佈世界各個重點城市，為此到處向各界名流募資2200萬美元（約台幣6億7864萬元），並偽造假文件和記錄在不同銀行申請貸款，但最後並沒有如願拿到貸款，但還是獲得銀行支付的預付款 10 萬美元。
6. Anna Sorokin 被判4-12年有期徒刑，2021年2月獲釋
2017年Anna Sorokin 因付不出兩家飯店的住宿費用而遭到逮捕，東窗事發，她的騙財計畫被一一揭穿，最後Anna Sorokin因重度盜竊罪被起訴。畢竟是做過時尚雜誌實習，連進法庭會審也要將自己打扮得華麗些，但被法官質疑「你當這裡是時裝週嗎？」，連面臨了這樣的慘敗收場，她還能這麼樂觀，讓人哭笑不得。
2019年者這位「德國富商二代繼承Anna Delvey」的故事，在曼哈頓最高法院的法庭上寫下了結局，被判處了 4 至 12 年的有期徒刑，2021 年 2 月提前獲釋後將被驅逐回俄羅斯。在判刑前，Anna Sorokin 表示：「我為自己所犯的錯誤道歉。」，她如此充滿爭議的傳奇故事被買下版權，改編為Neflix上的《創造安娜》影集。
《創造安娜》| 正式預告
故事全屬真人真事，內容全是騙局一場。Shondaland 最新力作《創造安娜》由艾美獎得主茱莉亞·加納領銜主演，2 月 11 日首播，Netflix 獨家。