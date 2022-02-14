創造安娜｜真人真事假名媛！Anna Sorokin 真實騙案起底

Netflix新劇《創造安娜（Inventing Anna）》改編自一件備受爭議的真實騙案，真實情節除了主角Anna Sorokin，包括雜誌記者（原型人物是 Jessica Pressler）表的文章《How Anna Delvey Tricked New York’s Party People》，劇中描述一位在時尚雜誌編輯的俄裔少女 Anna Sorokin，將自己化名為「Anna Delvey」，從現實到網路把自己洋裝成名媛，混入紐約上流社會，過著極盡奢華的生活，不斷詐騙身邊的名流，最後還騙取銀行一筆鉅款！