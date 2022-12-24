聖誕電影2022｜《緣路山旮旯》平安夜上架 Disney+、Netflix12月片單推薦

2022年尾Disney＋、Netflix於12月將會上架幾套港產片之外，當然唔少得聖誕電影！文內整理了一系列Disney＋、Netflix12月上架的片單及必睇劇集，陪大家度過一個輕鬆愉快的聖誕節，為2022年畫上一個完美句號啦！