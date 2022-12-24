聖誕電影2022｜《緣路山旮旯》平安夜上架 Disney+、Netflix12月片單推薦
2022聖誕12月新片推薦
Disney+日前釋出預告片將會有三套本地猛片於12月陸續上架，睇嚟又會再掀起一股熱潮！鏡粉注意，姜B、Jer 同毛姐主演嘅《阿媽有咗第二個》即將獨家串流登陸Disney+；另外仲有早前討論度極高，由岑珈其主演的《緣路山旮旯》即將於平安夜12月24日上架。
Disney+聖誕推薦6. 《阿媽有咗第二個》（即將上架）
鏡粉注意，姜B、Jer 同毛姐主演嘅《阿媽有咗第二個》即將獨家串流登陸Disney+！由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷領銜主演，岑珈其、鄧麗英主演。故事講述多年前曾一手捧紅多位巨星的歌手經理人余美鳳（毛舜筠飾），婚後選擇全面告別職場，專心相夫教子。如今兒子盧子軒（柳應廷飾）即將到外國升讀大學，美鳳決定重出江湖，藉以尋回人生價值。一次偶然機會，美鳳認識了在茶餐廳送外賣的方晴（姜濤飾），並成功以極短時間令他成為新晉偶像。職場上鋒芒再露的美鳳，再加上她對方晴呵護備至的照顧，卻令子軒感到被冷落，揭開了母子長年未解的感情裂痕……
Disney+聖誕推薦5.《魔法奇緣2：再見魔法》（11/18上架）
2007年上映的迪士尼經典電影《魔法奇緣》（Enchanted）事隔15年原班人馬回歸，再次反轉童話世界設定，新作亦繼續大玩經典童話橋段。前作講述卓絲公主受邪惡皇后所害而墜入凡間，而今次卻反轉，講述卓絲公主為挽救與繼女的關係而雙雙意外走入了魔法世界。
Disney+聖誕推薦4.《緣路山旮旯》（12/24上架）
早前討論度極高，由岑珈其主演的《緣路山旮旯》即將於平安夜12月24日上架！由黃浩然執導，岑珈其、余香凝領銜主演，故事講述28歲港男阿厚（岑珈其飾）性格內向，卻先後遇到五位女神（余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉飾），個個外形性格背景都不同，但唯一相通之處是都住在遠離市區的香港「山旮旯」地方，阿厚兜兜轉轉上完五堂愛情速成班後，最終能否覓到真愛，修成正果？
Disney+聖誕推薦3.《七人樂隊》（12/31上架）
從 50 年代到未來，將一部以香港這個城市為主題，電影由8位香港知名導演執導，當中包括洪金寶、袁和平、徐克、吳宇森、許鞍華、林嶺東、譚家明及杜琪峯，而杜琪峯還會同時兼任監製一職。
Disney+聖誕推薦2.《緣來大飯店》（12/24上架）
聖誕怎可以少了溫馨的愛情故事？《緣來大飯店》由14個角色，共7段關係交織出感動人心的故事。電影由一班韓流巨星主演，包括韓志旼、李棟旭、姜河那、潤娥、李光洙等。劇情講述在年尾，來自不同地方、有不同成長背景的男男女女，因各自原因聚集到埃姆羅斯飯店。有人懷抱夢想、有人嚮往美好戀情、有人對自己的失敗人生感到挫折⋯⋯不過，聖誕跨年逐漸接近，他們各人也在這節慶氛圍中找到未來的方向。
Disney+聖誕推薦1.《今個聖誕大件事：歡樂接班人 The Santa Clauses》
《今個聖誕大件事》、《今個聖誕大件事２：聖誕娶老婆》、《今個聖誕大件事３：回到未紅時》可說是聖誕必備，而這個經典系列在今個聖誕更以劇集形式與各位見面！在今年的聖誕，Scott Calvin 迎來他 65 歲的生日。但是他意識到聖誕開始不如以往般受歡迎，他自己的魔法也比以往失色。畢竟他不可能永遠做聖誕老人，於是他開始尋找合適的人選接棒，準備退休然後與家人在南極進行新冒險！
Netflix 12月新片推薦
Netflix聖誕推薦15. 《Slumberland》秘語夢境（11/18上架）
電影改編自溫瑟·麥凱的漫畫系列《小尼莫夢鄉歷險記（英語：Little Nemo in Slumberland）》，講述一名小女孩在一名半人半獸的生物幫助下，勇闖神秘的夢境中找回她的父親。由《水行俠》Jason Momoa和14歲少女Marlow Barkley主演。
Netflix聖誕推薦14. 《I Believe in Santa》聖誕鐵粉（12/14上架）
女主角麗莎最不喜歡的節日就是聖誕節，與男友湯姆幸福地約會了五個月後，她驚恐得知男友是一位聖誕狂迷，她會再給聖誕節一次機會嗎？
Netflix聖誕推薦13. 《Falling for Christmas》聖誕傾情（11/10上架）
《聖誕傾情》養尊處優的酒店繼承人（琳賽·洛翰 Lindsay Lohan 飾）才訂婚不久，便因一場滑雪意外完全失憶。幸好藍領階層的英俊木屋主人（考德·歐威爾斯特利特 Chord Overstreet 飾）和他聰慧早熟的女兒收留了她，三人共同度過聖誕節前的時光。
Netflix聖誕推薦12. 《Emily In Paris》第3季 （12/21上架）
第3季終於宣布將在12月21日上映，《Emily In Paris》一眾演員將集體回歸，主角Emily亦會遇到兩位新角色，當中英國模特兒、演員Paul Farman以「最像法國人的英國男人」自稱，他在新一季中飾演王儲Nicolas de Leon，擁有財富和地位，同時亦是家族企業JVMA的負責人，有機會成為Emily的商業合作夥伴，或其他關係？大家拭目以待吧！而另一位新加人的客串演員Melia Kreiling來自瑞士，將飾演Sofia Sideris是一名擁有非凡美貌的希臘藝術家，因為她的作品在Camille的畫廊展出而來到巴黎認識大家。而其實第三季一拍攝完畢，Netflix亦已宣布續訂了第四季。
另外，大家最關心的四角戀終於可有再進一步的發展了！從之前發佈的劇照中可見，Emily和Gabriel的表情十分凝重，難道二人重燃愛火？
Netflix聖誕推薦11.《謀殺小鎮：誰殺了聖誕老人？》（12/15上架）
聖誕節想有聖誕氣氛，又不愛看浪漫溫馨的劇情？或許這一套適合你！劇中，聖誕老人在斷電幾秒後突然倒地身亡，而兇器竟然是一枝士的糖？所以眾人一同在有限線索中，找出兇手！
Netflix聖誕推薦10. 《節日限定之戀》Holidate
每逢佳節倍思… 戀。單身人士在這些節日真的很尷尬，就像這部劇中的女主角女主角Sloane，在聖誕前夕與男友分手，在聖誕餐桌上她就是唯一的單身人，還成為全家整晚的討論焦點。男主角Jackson 則總在臨近節日的日子就能找到女朋友，但每次都是短暫戀情，火花閃過即逝。兩個不想在假日誕生的人相約做對方的節日伴侶（Holidate），擦出愛的火花。
Netflix聖誕推薦9.《兜亂公主闖情關3 ：浪漫星辰》
凡妮莎·哈金斯再度回歸這部浪漫喜劇續作，這次她要一人分飾三個迷人角色，與 Remy Hii、尼克·薩格爾和山姆·帕拉迪奧同台飆戲。價值連城的聖物失竊！皇室成員瑪格麗特和外貌相仿的史黛西向宛若兩人分身、行事大膽的費歐娜求助，她那迷人的前男友也來幫忙。
Netflix聖誕推薦8. 《A0過聖誕》
這部堪稱單身狗過聖誕攻略的《A0過聖誕》涉及的LGBTQ+ 話題，主題是愛與接受。故事講述Michael Urie 飾演的彼得的愛情運氣不佳，在一段美好的戀情突然結束後，找來好朋友兼室友尼克幫助，兩人假裝一對夫妻，和他的家人一起去新罕布夏州過聖誕節。輕鬆劇情具有聖誕浪漫的特徵，但也是一套用家人、友情的力量和無條件的愛呈現出幽默和快樂的輕鬆喜劇。
Netflix聖誕推薦7. 《愛在城堡過聖誕》
《愛在城堡過聖誕》被稱為最符合聖誕主題電影的所有標准，既老套又浪漫。上線即登上全球點擊排行榜第二名，這個中年人的浪漫愛情故事，和蘇格蘭如畫的風景為觀眾帶來濃烈的聖誕氣氛。Brooke Shields飾演的索菲·布朗，是一個有名的浪漫喜劇小說作家，到蘇格蘭度假意外邂逅城堡男主人，開啟了一個浪漫的愛情故事。美麗的攝影，美妙的音樂，漂亮帥氣的演員，下雪的蘇格蘭給你打造一個完美的聖誕氛圍。
Netflix聖誕推薦6. 《一見鐘情三聖誕》
饒舌歌手Tayc飾演男主角馬可斯，女主角阿爾及利亞裔是Shirine Boutella飾演，講述兩人在法國社會中的現實處境，馬可斯的兒時玩伴維諾就是阿裔，同屬社會較低層的兩人在社區中心認識一起唱饒舌，卻因為對藝術抱持不同看法而拆夥。最後兩個人的聖誕節被搞砸呢？
Netflix聖誕推薦5.《大衛的魔法聖誕David and the Elves》
以聖誕精神和節日歡樂為特色，講述的是過度勞累的精靈逃到現實世界，與小伙子成為朋友，在與人類的相處下，他逐漸感受到了聖誕節的魅力。充滿有趣和難以置信的劇情，也給人帶來溫暖的感覺，讓抱著棉被取暖的你更暖一點點。
Netflix聖誕推薦4.《愛情很難》
現代男女用交友App結識朋友，是一件既浪漫又現實的事。每個人都希望找一個靈魂伴侶，最後還是靠外在評斷一個人。劇中女主角一直在網路上找對象，卻處處碰壁，在她灰心之際遇上一個近乎完美的靈魂伴侶，兩個人十分投契，卻發現原來對方只是用了假照片，讓她幻想破滅，在平安夜把她的世界弄得一團糟，人們為了吸引異性而隱藏自己的外表和身分，這樣的鬧劇其實在現實中也時常發生，要是你也遇過這樣的「悲劇」肯定可以在這裡找到共鳴。
Netflix聖誕推薦3.《加州聖誕戀曲：絢爛都會》
去年《加州聖誕戀曲》播出之後，人氣持續發燒。今年Netflix 推出續集《加州聖誕戀曲：絢爛都會》，卡莉和喬瑟夫回歸演出，兩人相愛一週年，攜手經營酪農場及酒莊，過著幸福圓滿的生活。不料工作與家庭義務突然將喬瑟夫召回都市，令他們的戀情陷入危機。原來戲中男女主角在現實中也是夫妻，並且這部戲是女主角做編劇，簡直就是大型放閃電影。
Netflix聖誕推薦2.《 聖誕千里情 》
為什麼你不喜歡過聖誕節？因為你單身。這一部單身人士很有共鳴的電影，講述一個痛恨聖誕節的查帳員被派到遙遠的小鎮上工作，鄙視節日的他在那裡遇見一個西皇的女生之後，開始改變對節日的想法。
Netflix聖誕推薦1.《聖誕男孩》
有關聖誕節的由來，有不同的影視作品給予不同的發想與詮釋。《聖誕男孩》就是給予這個節日一個全新的塑造，展現不一樣的趣味。故事背景為遠古時代的歐洲原本還沒有「聖誕節」，芬蘭國王渴望為臣民帶來「希望」，尼古拉斯動身尋找傳說中的精靈村莊，期望藉此為人們帶來希望，這項冒險之旅除了包含諸多挑戰之外，最終促成了聖誕節的由來。
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