《還魂2》女主角換人後呼聲更高！高允貞被譽為最佳整形範本
《還魂2》高允貞首次擔任女主角
因為Netflix《還魂》以古裝奇幻題材而大受歡迎，來到第二季，女主角由庭沼珉換上了仙氣滿滿的高允貞，令討論度更再度爆升。於第一季，高允貞飾演天下第一殺手「落壽」，但之後被追殺所以還魂到一名盲女（庭沼珉飾）身上，到第二季，劇情幾經轉折下，女主角的樣貌又回到最初的「落壽」模樣，故由高允貞回歸演出，也是她第一次擔正做女主角，播出首兩集，已得到高度好評。
《還魂2》高允貞古典美人胚子
26歲的高允貞，擁有古典美人的氣質，因此穿上古裝打扮，更能將她本身的優點放大，一臉淡掃鵝眉的空靈美貌，皮膚白皙，加上飄逸的戲服，網友也聲稱被她俘虜了。而在《還魂2》中，劇情將圍繞在男女主角的三角戀，從眼神、微表情也非常入戲，看來也下了不少苦功！
《還魂2》Netflix於12月10日上線
第二季《還魂：光與影》女主角已換上了上季飾演落壽的高允貞，劇迷一眾高度評價「仙氣逼爆」！第二季開拍前已對外宣布女主角換人的消息，劇迷亦持有不同意見，想不到第二季開播收視率已為同時段戲劇的冠軍，想不到反應比預期更熱烈！劇情將接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事，死而復生的陳復妍會否還擁有神力將成為眾人關注的焦點。而最新一集劇情已講到擁有落壽外貌的陳復妍，腦海中閃過一些關於「無德」的回憶，究竟最後會如何發展呢，令人相當期待！
韓劇《還魂》第一季由李宰旭、庭沼珉主演，以歷史和地圖上都不存在的大湖國為背景，講述因「還魂術」而改變命運的年輕術士之間的奇幻浪漫愛情故事。庭沼珉身體裡住了個天下第一殺手靈魂，但本身是一位盲女。而李宰旭金卻因為自身身手最遜，要向庭沼珉拜師。一連串瘋狂、奇幻、逗趣又浪漫的劇情，成功取得Netflix頭二位節目。
關於高允貞的10件事
1. 高允貞被譽為南韓最佳整形範本
未出道前的高允貞，憑一張模特兒相片已令人驚艷，美顏絕對令人一見難忘，她擁有一種淡淡的靈氣，面部輪廓是黃金比例，沒有太多稜角，呈溫婉的鵝蛋形，更與韓素希、辛睿恩並列為南韓最美的整形範本，被韓國整形醫生認證，甚至打敗了韓國美女韓佳人的地位。細看下，其眼頭圓渾、眼尾細長，鼻子高挺，有著豐滿的雙唇，看來秀氣且令人舒服，當笑起來更是甜美，非常GFable！
2. 高允貞初出道時被封「小全智賢」
高允貞本身是在大學時兼職模特兒，而令人眼前一亮，再被發掘加入演藝圈，在韓劇《會讀心術的那小子》正式出道為演員，當初她拍的IG相片，從某些角度來看，還有點全智賢的影子，因此初期有「小全智賢」的稱號，但相信沒有人想成為別人的影子，經常被人比較，因此到近期慢慢建立了個人風格後，想漸漸擺脫這稱號！
3.高允貞藝術天份極高 低潮期嘗試做模特兒
高允貞不只是擁有外貌的女生，她在首爾女子大學當代藝術系出身，曾在IG帳號公開自己的畫作，畫功也非常了得，人像畫是專業級數。而當初她考上大學後陷入人生低潮，找不到畫畫的目標，因而嘗試其他新事物，在機緣巧合下，才接觸模特兒工作，再成為演員。
4. 高允貞喜歡塔倫天奴電影
高允貞除了喜歡藝術外，也同樣喜歡欣賞電影，是個電影迷，她曾表示喜歡導演昆頓· 塔倫天奴（QuentinJeromeTarantino）的創作，他著名的作品包括有《落水狗》、《危險人物》、《標殺令》等，走暗黑諷刺的路線，也反映出她的電影品味。
5. 高允貞熱愛運動 曾學習芭蕾舞、花式溜冰
看外表，高允貞像是個性格斯文的好靜女子，其實也估不到她是個運動健將，少年時曾學習蕾舞、花式溜冰及游泳等，她擁有標準的模特兒身材，也因她有健身及玩Pilates，也不定時上載到IG分享，後天的努力鍛鍊也從沒有鬆懈。
6.高允貞因演出《Sweet Home》備受注目
擁有出眾的美貌，在演藝圈只是贏在起跑線，如果沒有相配的能力，觀眾也會很易看厭，高允貞也深明此道，因此都非常珍惜每個演出機會，在演戲方面一直努力，她曾參演《非常校護檔案》、《Sweet Home》，在《Sweet Home》雖然只是配角，飾演一名患有氣喘的護士，但令人印象深刻，自然的表現也令她開始備受注目。
7. 高允貞曾任「iPhone廣告模特兒」成熱搜字
由於出道初期的戲份不多，高允貞真正廣為人知的卻是因為電視廣告，於2019年，她拍攝了一個韓國電信SK telecom的「iPhone」廣告，外界對她的美貌大感好奇，為何有這麼漂亮的女生？當時韓國最大搜尋引擎網站Naver上，「iPhone廣告模特兒」、「SK電信模特兒」等字眼更成為熱搜關鍵字！
8. 高允貞曾與朴寶劍拍MV 共演超高顏值CP
高允貞的美貌，讓她有不少幕前的演出機會，除了是各中時尚品牌的代言人外，2020年更曾與「國民男友」朴寶劍一同拍攝李承哲《我真的很愛你》MV，擔任男女主角，由於兩人的顏值都超高，這個CP組合亦引起不少話題，外型非常匹配。
9. 參演Disney+ 《Moving》與趙寅成、韓孝周、車太鉉合作
這位超新星高允貞，由於有美貌、觀眾緣又有演戲潛質，爆紅也是遲早的事，只看機會！而她即將參演Disney+的大製作《Moving》，這套耗資500億韓元打造、改編自漫畫的劇集，由趙寅成、韓孝周、車太鉉及柳承龍主演，全是實力派的高手，高允貞能與他們合作，也令人期待！《Moving》故事講述擁有超能力的一群家族成員，跨越不同世代的隔閡，對付強勁敵人，是涉及武打動作的英雄人物劇。
10. 有傳高允貞是「人工美女」？
對於驚為天人的美貌，多人討論無可厚非，有消息曾指高允貞是「人工美女」，意即其外貌也是靠整形而來，有傳高允真曾接受大學刊物的訪問，坦言承認自己的臉是由自己「設計」出來的，與整形醫生多翻商討，才得出現在的成果，但這傳聞未經高允真本人證實，她仍然自信地活好自己的人生，展現脫俗的美，不理會世間的惡意批判目光。
常見問題
《還魂2》為何要換角？
《還魂2》劇情上為延續上一季的故事，講述女主角上一季死去後被救回肉身，容貌來個大轉變⋯⋯按此看劇集及角色介紹
《還魂2》一共有幾多集？
《還魂2》於12月10日在Netflix上線，一共有十集，目前劇情已經發展得如火如荼⋯⋯按此看劇集及角色介紹
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