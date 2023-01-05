《還魂2》女主角換人後呼聲更高！高允貞被譽為最佳整形範本

Netflix劇《還魂2》正在熱播，在開播前製作組已講明女主角會換成高允貞，一度引來劇迷關注！事實上，她在第一季中飾演「落壽」一角並沒有對白，但超高的顏值早已在劇迷心中烙下深刻印象，因此換角的消息令劇迷相當期待！帶點神秘感的高允貞，由模特兒轉型為演員，其完美黃金比例五官，被譽為南韓最佳整形範本，出道時更有「小全智賢」稱號！