《Wednesday》Netflix添布頓靈異劇集：暗黑女主角Jenna Ortega爆紅
《Wednesday》劇集內容｜連串靈異謎團
《Wednesday》是Tim Burton生涯中第一部真人Netflix影集，以愛登士家庭中的女孩Wednesday Addams作為主角，並由新世代女演員Jenna Ortega飾演，描繪她在永封學院（Nevermore Academy）中的生活。劇情講述Wednesday五年間轉了八所學校，總是被退學的她最後入讀永封學院，在學校中，她將化身為偵探少女，有通靈能力的Wednesday，將解開一連串靈異謎團，除了小鎮命案外，也將為父母 25 年前被捲入超自然謎團找出解答。
《Wednesday》女主角腹黑個性奇怪又吸引
在Netflix的預告中，亦展現了Wednesday這位靈異少女的腹黑個性！她知道學校有人欺負她的弟弟，於是在霸凌學生團游泳時，放入一堆食人魚，畫面池水被染得一池血紅，當然最後她被退學了。後來來到永封學院，她發現一個血腥謀殺之謎，同時還有幾個像她一樣奇怪的朋友，不禁讓這位腹黑少女說：「我想我會喜歡這裡！」
《Wednesday》血腥黑暗為最大賣點？
《Wednesday》的劇情自然包含血腥及黑暗，亦相當刺激。在造型方面亦落足心機，跟漫畫作者Charles Addams筆下的《TheAddams Family》亦有很多相似之處：Wednesday爸爸Gomez穿的細條紋西裝、「媽媽」魔帝女Morticia穿的低胸長裙、弟弟Pugsley的條子上衣，而Wednesday的孖辮造型亦跟足原著。在場景上，《Wednesday》亦有Tim Burton電影常出現怪異和美麗的哥德式建築風格，無論是永封學院，抑或是Wednesday住的大屋，一樣滿是Tim Burton的神秘怪誕風。
Wednesday 與星期三有何關係？
《TheAddams Family》漫畫寫於30年代，然而作者Charles Addams當時並沒有為任何角色改名，直至在1960 年代製成電視節目為止，才不得不為愛登士家庭的角色改名。而Wednesday的名字是他以童謠「星期一的孩子」當中的歌詞命名：Wednesday’s child is full of woe（星期三的孩子充滿痛苦），頗符合總是一臉憂愁的Wednesday。
女主角Jenna Ortega一劇爆紅 IG follower爆升三倍
飾演Wednesday Addams的是美國女演員Jenna Ortega，現年19歲，演出經驗亦相當豐富，包括有《陰兒房第2章：陰魂守舍》、《安眠書店》。她更在《Stuck in the Middle》中以成名角色Harley Diaz，奪得Imagen Awards的最佳年輕電視劇演員。她亦拍過不少鬼片，如《The Babysitter: Killer Queen》（辣手保姆：女王蜂）、《X》、《Scream》（奪命狂呼），與今次的影集屬同一個類型。雖然Jenna Ortega已是成年，要她出演13歲女孩卻是一點也沒有難度，當155cm身高穿上童裝，加上一對無辜但又陰沉的大眼睛，讓人覺得Jenna Ortega絕對勝任Wednesday這個角色。Jenna個人IG在劇集上架一週後，followers 爆升三倍，由9百萬上到2千7百萬！
Jenna Ortega是Valentino新寵
在《Wednesday》內，Jenna Ortega只是小屁孩，而現實生活中，她卻是時尚界的新寵。憑藉獨有的氣質，她吸引到了Valentino的目光，多次與品牌合作。在Met Gala時，她穿上Valentino PP Pink禮服，變身成為時尚女王。
Jenna Ortega劇中怪舞一幕爆紅 點擊率達2530萬！
Wednesday劇中就連天后Lady Gaga都要跟住跳爆紅的「怪舞」，有指係女主角自創舞蹈嚟，唔少網民都指似足經典《Pulp Fiction》的跳舞場口，難怪咁爆紅！
當中相信Jenna Ortega亦有參考到80年代暗黑女歌手的怪奇舞蹈，以及80年代版本的《愛登士家庭》中曾出現過Wednesday跳舞的一幕。
1991年的《愛登士家庭》
《愛登士家庭》一直深受美國人歡迎，除了30年代開始推出的漫畫，1964年亦推出電視劇，而在1991年上映的電影版，當時13歲的Christina Ricci演出Wednesday Addams，並憑此角成為最受歡迎的童星。對比Jenna Ortega，1991年的Wednesday表情相對陰森恐怖，Jenna五官則比較偏可愛悄皮，二人的風格亦有不同。
兩代Wednesday將同台
Christina Ricci已是42歲，並且有2名小孩，雖不可能接下Wednesday的角色，但是Christina在新一輯《Wednesday》內參演一角，在劇中飾演終極大壞蛋，對於兩代Wednesday同台較勁，觀眾亦表示份外期待。
2019亦曾推出《愛登士家庭》動畫
《愛登士家庭》在2019年推出過動畫，以一部獨立電影講述了整個家庭的起源，戲內有很多適合兒童和成人的笑話，電影亦在親情、對兒女的教學上着墨較多，偏向溫情。相信Netflix新劇《Wednesday》，跟它會是完全不一樣的感覺。《Wednesday》會在今秋上映，大家準備好追劇了嗎？
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