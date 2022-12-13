《Wednesday》Netflix添布頓靈異劇集：暗黑女主角Jenna Ortega爆紅

Netflix最近新上架的《愛登士家庭》（The Addams Family）外傳《Wednesday》由Tim Burton執導，開播2星期已衝上Netflix第一位！劇中女主角Wednesday Addams有着反社會和虐待狂傾向，由20歲Jenna Ortega飾演，Jenna更在劇集上架後人氣暴升！劇迷亦非常期待Tim Burton在《Wednesday》內展現出極度暗黑、怪異同時讓人猜不透的偵探情節，因為能拍這種另類劇的導演亦實在太少了！