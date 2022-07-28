I SWIM | 袁澧林入行8年曾捲官非 曾與疑犯事警員拍拖做「廁友」？

ViuTV熱播劇《I SWIM 》雖然被網民批評劇情離地，而且電視劇版結局要留待電影版才公開，有「呃人睇」嫌疑。但仍無阻一眾網民的看帥男美女的心，劇中男演員大曬腹肌同泳姿，女演員外貌同樣吸睛。今年28歲的袁澧林在劇中扮演中學生，雖然和中學生年紀相差十年有多，但外貌保養得宜，扮中學生完全沒有違和感。她20歲便出道，早期拍攝廣告和MV為主，原來她曾惹上官非？