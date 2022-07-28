I SWIM | 袁澧林入行8年曾捲官非 曾與疑犯事警員拍拖做「廁友」？
《I SWIM 》袁澧林同Jeffrey如兩小無猜
ViuTV劇集《I SWIM》以游泳作主題，圍繞著啟賢中學的學生，大家以熱血奮鬥的精神為自己的班別爭取勝利。而袁澧林角色便是扮演冠中書院學生施詠，雖然她不是啟賢中學學生，但她和啟賢中學轉校生余浪沖（魏浚笙Jeffrey飾演）有感情線，二人因為上年水運會上泳褲脫落事件而結緣，施詠於社交網站接觸請求採訪。她更希望余浪沖可以重新振作，並承諾只要他游，一定會看到。
余浪沖為了施詠，努力請求李馬榮（呂爵安Edan飾演）練水，潛力終於全面爆發，在50米自由泳爆冷擊敗A班主將Lawson（Alton飾演），奪得首面個人金牌。後來冠中書院同啟賢中學進行4×50自由泳友誼賽，施詠哥哥施俊（林家熙Locker飾演）因為友誼賽的落敗，惱羞成怒后啟賢中學泳隊成員報復，而施詠便幫助余浪沖等人逃脫，因而被全校視為叛徒。余浪沖擔心施詠便日夜陪伴，兩人關係更是密切。
昨晚劇情講述二人找有絕對音感的天才同學做訪問，但余浪沖仲勁，一學就識彈琴，二人浪漫親吻，情意相合的兩人終於走到一起。
魏浚笙更在Instagram到出帖留言：「甜蜜的時刻，記錄低我的螢幕初吻。我的施詠。」女朋友兼經理人轉發帖文，非常大方。網民都大讚：「呢段係成套劇暫時最sweet最青春嘅愛情戲。」、「呢段真係令人回想讀書時期既日子」、「Angela Yuen做得好自然，唔會睇到尷尬，同Jeffrey好sweet」、「今集唯一好睇就係呢part」又指袁澧林穿校服好清純，毫無違和感。
重溫二人落水戲：
袁澧林曾傳與犯事警員拍拖
2019年曾經在網上瘋傳一個有關一名男警員疑約網友到警署交歡的報道，及後更有網民爆料指男警員是袁澧林的前度。據知該名警員畢業於浸會大學體育學系，而袁澧林亦於相約期數畢業於浸會大學。而袁澧林則被網民指經常出入男方的房間兼孖公仔出現，並以「廁友」（共用同一廁所）去形容，更有人曾目睹當年宿舍的電梯貼了一封情信給袁澧林。袁澧林經理及後公開回應，承認二人曾經拍過拖，不過拍拖時間很短，已經很久沒有聯絡。
袁澧林排《I SWIM》最正身形男神三甲
二人出席活動和訪問時，袁澧林爆原來拍劇期間被導演經常提點，她指導演就是余浪沖的角色原型，而自己於劇中的角色和他有感情戲，所以導演對她有一份執著和想法，經常會叫她演出要斯文些，希望能帶出施詠原型的感覺。劇中男神雲集，袁澧林被問到如何排列《I SWIM》最正身形男神三甲。她分別選了魏浚笙、邱士縉Stanley和呂爵安Edan，她笑言因為和魏浚笙的對手戲最多，所以一定是選他。她又大讚對方閉氣很厲害：「令我有少少覺得自己要返屋企，因為太水皮。佢可以沉到好低，又可以打開眼，可以（喺水底）慢慢等我游落去。」
袁澧林由模特兒轉戰影視界
袁澧林自小在沙頭角長大，住到15歲。她笑言鄉村生活中生活，所以行動、說話比較慢﹐畢業於香港浸會大學主修會計系。她在大學期間便當兼職模特兒，有跟三叔的演戲班學表演，課堂共有三個階段，一星期上一次堂。其後她被賞識拍廣告出道，因為拍攝Dear Jane MV三部曲《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》而著名。之後她開始把自己的發展重心放在電視劇和電影，參與更多ViuTV的劇集，包括《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《I SWIM》等，在ViuTV出鏡率甚高。
袁澧林又參與電影的拍攝，如《那一年，我17》，而其中便包括最近因為疫情而延期上映的賀歲片《闔家辣》。她除了跟一班前輩梁詠琪（Gigi）、鄭中基、吳君如合作之外，更和 MIRROR成員呂爵安有鴛鴦共浴。
袁澧林梁詠琪外貌大鬥法
原來袁澧林並不是和梁詠琪（Gigi）第一次合作，她們曾經一起拍攝電影《小Q》。在煞科宴上，網民指當時42歲的梁詠琪比25歲的袁澧林看起來年紀似乎差不多。有網民指袁澧林以黃色碎花背心短裙內搭白色短袖，加上灰色長襪和眉上短蔭，比較獨特。反而梁詠琪身穿紅色長褸和黑色長靴，非常大方得體。網民紛紛留言指：「.件衫唔襯條裙，條裙又唔襯隻襪，隻襪又唔襯對鞋，仲要打埋黃燈」、「點解係要剪個咁嘅髮型？其實佢五官唔差」。
袁澧林疑惹上官非被指秘撈？
袁澧林曾經惹上官非，於2017年她曾被當時的經理人公司種星堂（StarzPeople）指控她私自在外接工作，公司要求她交出所賺取的酬勞及賠償。但袁澧林指雙方有誤會並且已經和平解決問題。她指同公司一直合作愉快，澄清沒有私下接工作，亦都沒有這個膽量。她解釋之前只是誤會一場，只是傳聞不斷發酵，才決定解釋。最後她指與公司溝通後已經沒有事，強調是飲水思源的人。不過袁澧林第二年便轉到古天樂旗下的Triple S Artiste Management成旗下藝人。
袁澧林自爆不喜歡靚仔 公開3大擇偶條件
袁澧林曾經接受森美電台節目《公子會》時提到自己其實不太喜歡長相帥氣的男仔，反而是喜歡才華型、心思細密、有神秘感的成熟男仔。劉翁反問中學的壞孩子可能會比較吸引到她，袁澧林否認，並爆自己早期是喜歡好人的男仔。她又指自己對追求者發出的訊號好敏感，好容易便察覺對方對自己有沒有意思﹐當察覺到的時候便要拿捏和對方做朋友分寸。
她續指自己的初戀男朋友其實是師兄，但從未外出拍拖，只是在網上MSN上談天拍拖，但一起拍拖幾天她便反悔，後來多年後，她從其他人口中得知其實當年師兄已經有女朋友，卻背著女朋友和她發展。而第二個真正拍拖的男朋友同樣都是學校師兄，她大讚對方為人有義氣而且會照顧其他人，自己因為經常在朋友口中聽到師兄，便開始留意對方。
常見問題
袁澧林曾被指秘撈而惹上官非？
袁澧林至今已入行八年，成功由模特兒轉型成為演員，曾被舊公司指私下接工作而差點惹上官非，亦曾被傳出與警員拍過拖⋯⋯詳情請看
ViuTV《I SWIM》會開拍電影版嗎？
此劇根據馮志強導演原創小說《I SWIM》改編，原著只係講中學篇劇情，導演透露電影版的劇本細節和選角⋯⋯即睇最新報導
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