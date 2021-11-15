梅艷芳傳奇（7）｜近藤真彥現身梅艷芳喪禮、情緒一度失控 六位摯愛送別
文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地
2004年1月12日，梅艷芳於香港殯儀館出殯，當天有上萬市民參與送別，單是參加的香港藝人人數，就有600多人，其中最為矚目的，是以下幾位梅姐生前摯愛：
1.近藤真彥情緒失控 嚎哭大叫
1985年港日兩大巨星在舞會上一見鍾情，之後在Disco一吻定情，梅艷芳更一年內七次赴日會近藤真彥，並陪伴他到北海道開演唱會，甚至見過近藤真彥的母親及好友。可惜最終不敵異地相思，更因近藤真彥與前女友中森明菜藕斷絲連，最後無疾而終，而近藤真彥亦被指「日本第一渣男」。
有傳近藤真彥在認識梅艷芳時隱瞞已經有女友的事實，梅艷芳愛他愛得癡狂，甚至為他在日本買了一棟房子，而告別演唱會中最後一首歌《夕陽之歌》（日文：夕焼けの歌），原唱者就是近藤真彥。梅艷芳曾說：「我待他那麼好，我付出那麼多，他都可能沒領略過。」
舉行靈堂當日，近藤真彥特意由日本搭飛機來港，甫下機已飛奔靈堂見梅艷芳最後一面，據知他邊哭邊上香，且對遺照喃喃自語，逗留了足足四十五分鐘，才腳步蹣跚地離開，離去時還要旁人攙扶。翌日下午再到靈堂致祭時，據現場人士透露，近藤真彥步入內堂時，步伐沉重，望到梅艷芳遺容的一刻，他似乎控制不住強抑多時的悲慟，伏在玻璃上嚎哭大叫，更激動到不停捶打玻璃及後由朋友攙扶下步出禮堂，默默坐在嘉賓席上，一直低下頭，不發一言，斷斷續續發出低泣聲，不停用紙巾拭淚。
今年56歲的近藤真彥，在去年11月被日本雜誌拍攝到與小他25歲的女性發生不倫關係已長達5年，他亦坦承外遇，對外致歉並表示將無限停工，其後被解約。
2.劉德華默默頌經 悼念摯友梅艷芳
外界有傳劉德華為梅艷芳一生中至愛，但兩人始終一直只以好友相稱。當年梅艷芳曾指劉德華是她心目中的夢中情人，在1991年「歡樂今宵之劉德華精選夢中情人」節目中，主持人問梅艷芳會給劉德華多少分，她毫不猶豫地給了100分滿分。
在最後的告別演唱會中，劉德華作為表演嘉賓上場，在台上陪梅艷芳玩結婚，更獲梅艷芳公開承諾：「我下世要定你！」。劉德華還表示要做梅艷芳的看護人，梅艷芳即笑言：「就是這個人，自己沒時間睡覺，拍戲到半夜還不忘打電話叫我吃藥，我真的好感謝你，這個朋友是一生一世的。」
梅艷芳過身後，劉德華連日來一直未能自悲痛中平復過，據知他整晚靈堂中神情呆滯，即使歸家後仍無法入睡，呆坐到天明。到翌日大殮時，早已被折騰得不似人形的他雙目下陷，整個人似乎瘦了不止一個圈，但神色平靜，直至火化一刻才失控地痛哭起來，以無限的哀痛，目送梅艷芳化作一縷輕煙。
3.鄒世龍表面平靜 望梅艷芳安心上路
1984 年，梅艷芳與出身名門的鄒世龍拍拖，但梅艷芳的「硬頸」脾氣與鄒世龍的少爺脾氣儼如火星撞地球，一年後分手時，梅艷芳直言：「大家年輕，脾氣硬！」鄒世龍亦單方面宣布：「梅艷芳不要我了！」雖然二人於1989年又復合，更盛傳訂婚，可惜最後仍分手收場。
在抵達靈堂當日，眾人之中，雖然鄒世龍表現得最平靜，其實全場沒有人不難過，只是寧願將哀痛藏於心底，望曾經最愛的梅艷芳安心上路。
4.阿Paul神情悲痛 仍未接受梅艷芳的離去
1990 年，梅艷芳遇上英國大學生阿Paul，甫開始已經打得火熱，三個月後甚至計劃結婚。可惜，當時阿Paul要回英國讀書，坦言沒有安全感的梅艷芳經常與他吵架，阿Paul亦不滿梅艷芳只顧應酬朋友而冷落他，最終分手，梅艷芳亦指在這段關係中，可能阿Paul 愛她比她愛他多。多年後，她曾在一次訪問中說：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個。」
舉行靈堂當日，阿Paul專程自外國趕返香港出席，與其他人同樣傷心欲絕，在大殮一刻，情緒也忍不住開始激動起來，淚如雨下，但為免影響其他人，惟有緊咬下唇，苦苦強忍。
5.林國斌強忍悲傷 幫忙打點一切
1991年，梅艷芳公開承認與林國斌拍拖。1992年5月，梅艷芳在夜店遭人掌摑而捲入江湖恩怨，避走三個月，當時林國斌一直在梅艷芳身邊默默支持。不過，兩人共度患難之後，又回復日日吵嘴的舊況，三年情最終不了了之。與梅艷芳相戀三年的林國斌，緣盡後反而成為莫逆之交，梅艷芳逝世至今，林國斌四出奔波為打點喪禮，連梅媽亦照顧周到，這份情誼實在難得。
林國斌連日喪禮來在人前都一直強抑愁緒，連瞻仰遺容時，亦僅流下幾滴男兒淚。不過到了大殮一刻，終於崩潰下來，望著靈柩哭成淚人。
6.趙文卓一貫沉默 仍不禁淚流滿面
1995年，梅艷芳戀上比她年輕11歲的趙文卓，開演唱會期間，趙文卓更不避嫌出入後台。其後梅艷芳媽媽公開反對，梅艷芳不惜與母親反目，公開維護對方，可惜戀情仍不敵外界壓力，一年後濃情轉淡，最後黯然落幕。多年兩人在活動上遇到時互動依舊，梅艷芳受訪時也一度表示兩人分手其實是誤會，更指「如果當年極力挽救這段感情就早是趙太太」，而趙文卓則稱是梅艷芳的玩笑話，其後雙方各有各的生活過。
阿梅病逝之後，曾經與她愛得轟天地的趙文卓，一度被指寡情薄倖，但原來阿梅彌留當晚，雖然他趕不及來港，但仍透過電話向阿梅道別。趙文卓抵達靈堂當日，隨即入內堂瞻仰遺容，最初他仍想強忍眼淚，抑壓至滿面通紅，但還是禁不住淚流滿面！翌日大殮，趙文卓的情緒反而平復下來，繼續一貫的沉默，帶住悲痛的心情，與阿梅永訣。