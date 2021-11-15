梅艷芳傳奇（7）｜近藤真彥現身梅艷芳喪禮、情緒一度失控 六位摯愛送別

20年多來，梅艷芳先後經歷過八段戀情，只為尋覓意中人，白頭偕老。然而事與願違，行到了人生的盡頭，始終孑然一身，因而決定在最後的演唱會中把自己嫁與舞台。梅艷芳過身後，有六位曾經的摯愛都現身靈堂，陪伴梅艷芳走上最後一程。

文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地