TVB 警匪劇2020年排住隊出街！《機場特警》倉底見光、《飛虎》、《使徒行者》題材無限Loop！

講到TVB劇集的總類，警匪劇和醫療劇總是「梗有一套係播緊」。因為時局關係，2019年TVB抽起不少警匪劇，來到2020年，TVB有意讓這堆倉底貨見光，以下8套在waiting list上的警匪劇，你又點睇？

撰文：東方新地、圖片：東方新地/TVB網頁/藝人IG/微博