TVB 警匪劇2020年排住隊出街！《機場特警》倉底見光、《飛虎》、《使徒行者》題材無限Loop！
撰文：東方新地、圖片：東方新地/TVB網頁/藝人IG/微博
1. 《機場特警》：因政局關係播出期一再延遲
《機場特警》張振朗、楊明、蔡思貝分別擔任男女主角，開拍時已有不少fans表示期待，本來安排在2019年暑假檔期播出，但剛好遇上修訂《逃犯條例》一事，TVB高層認為當時情況並不適宜播出以警察為題材的劇集，所以決定抽起，來到2020年終於有望見光！
2. 《反黑路人甲》：反黑做題材，又有張振朗
《反黑路人甲》前名《極道怪咖》，由由王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡及高海寧領銜主演，劇集以反黑作為題材，班底大部分來自《踩過界》及《兄弟》，2019年節目巡禮時已經引起話題，但遲遲未能播出。
3. 《使徒行者3》：林峯回歸無線的首部作品
相信不用再介紹，《使徒》Fans期待已久的劇集有望今年播出，林峯近年都專注在內地發展，想要看到他的作品不容易，《使徒行者3》正好可以止止癮。加上還有剛榮升視帝的馬國明，卡士算幾強勁。
4. 《飛虎之雷霆極戰》：有望再拍第3輯
《飛虎》同樣是當年的重頭劇，第二輯由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明及梁競徽（梁烈唯）領銜主演，吳啟華、陳山聰、張曦雯、余香凝、蒙嘉慧、鄭子誠等都會出現，更有消息指TVB已決定原班人馬再開拍第三輯《飛虎3壯志英雄》⋯⋯
5. 《陀槍師姐2020》：陳豪宣萱擔正
1998年的《陀槍師姐》可謂TVB經典神劇之一，當年關詠荷飾演朱素娥一角，形象非常深入民心，滕麗名亦有份演出角色陳三元「三蚊雞」，同樣成為經典角色。TVB已經著手開拍《陀槍師姐2020》，不過這次只有陳三元（滕麗名）有得留低，轉由陳豪宣萱擔正，不知道會擦出什麼新火花？
6. 《伙記辦大事》：歐陽震華+萬綺雯
《伙記辦大事》於今年年頭完成拍攝，劇中有兩個師奶殺手歐陽震華同馬德鐘助陣，還有三十年如一日的凍齡女神萬綺雯，卡士都幾勁！《伙記辦大事》涉交通部與重案組，唔理內容，淨係睇女神都夠啦！
7. 《逆天奇案》：時裝懸疑警匪劇
《逆天奇案》單看名字都知道會帶點懸疑內容，劇中主要圍繞有組織罪案及三合會調查科（O記），是一部時裝懸疑、警匪、律政電視劇，由由陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈、張頴康及劉佩玥領銜主演。
8. 《木棘証人》：羅仲謙回歸TVB首劇
羅仲謙做人夫後密密返大陸搵真銀，時隔三年終於回巢拍劇，飾演一個貼地警察，同劇還有張曦雯、韋家雄、黃子雄及張文慈，此劇圍繞一個行為怪異的證人李浩帆﹝韋家雄飾﹞，他看見案件發生經過，卻因自身問題不能表達出來，令幫他查案的警察高力基﹝羅仲謙飾﹞及他的事務律師李頌盈﹝張曦雯飾﹞頗為頭痛，過程中笑料百出。
盤點TVB警匪片10大特色 網民：重案組一定喺西九龍！
去年無綫熱播警匪片《鐵探》，深宵時間又重播《法證先鋒》系列，勾起不少網民對大台警匪片嘅回憶，而之前有網民就根據自己20年來嘅睇劇嘅經驗，總結出10大TVB警匪片特色，當中「吳卓羲必曾因衝動累事」相信引起好多人嘅共鳴！
撰文：潮文社 ｜ 圖片：電視截圖、劇照｜ 編輯：東方新地（資料來源連登）
網民列舉TVB警匪片10大特色：
1. 交收地點經水路多為龍鼓灘，而龍鼓灘必為流料地點
《鐵探》第2集入邊，秉高(姜皓文飾)、大威等人接到山狗(林偉飾)指示準備行動，交易地點正係龍鼓灘！
3.宣萱成為綁架目標
無論喜劇悲劇、現代古代，有宣萱嘅劇集就會有綁架發生，佢喺18年內所演的角色共被脅持22次，連電影和新加坡劇合共被脅持24次，堪稱人質王，但最離奇係被脅持的她每次最後都平安冇事。
4. 吳卓羲必曾因衝動累事
吳卓羲老是常出現，由舊款制服演到新款制服，涵蓋警隊不同階層，包括學警、散仔、藍帽子、CID、飛虎隊同埋其他特種部隊，甚至連臥底都演過，份CV靚仔過唔少真警察，之不過，其角色大都係衰衝動累事！
5. 結局時有別其他劇天台BBQ，多會全team人收call然後一起出動衝向鏡頭方向
結局時全team人收call然後一起出動衝向鏡頭方向，嗱，最近嘅例子係上周播出《法證先鋒》大結局，歐陽震華向蒙嘉慧求婚後，眾人收到傳呼機短訊通知有案件發生，歐陽震華話要立即做嘢，十幾人浩浩盪盪出發！
9. 左輪手槍命中率奇高
在不少劇中，左輪手槍殺敵次數和威力遠高於其他一切知名槍械，如狙擊步槍、霰彈槍、衝鋒槍等！