香港婦科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港婦科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

婦科產科
東方新地
香港現時有約480名婦產科註冊醫生，面對各種婦科問題，香港婦科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供婦科醫生診所名單，助你找到合適的婦科醫生。

香港婦科醫生邊個好目錄

全港婦產科醫生名單

婦科醫生的工作範疇

婦產科（在香港一般統稱為婦科）專科醫生的工作是為懷孕和分娩期間女性及其嬰兒提供專業護理，以及就女性生殖器官疾病作出診斷及治療。婦產科專科醫生亦會專門處理其他女性的健康問題，例如更年期、賀爾蒙、避孕及不孕等問題。

婦科及產科細分

  • 產科 (Obstetrics)：提供產前診斷、生產前後的產科護理及兒童綜合發展服務等。
  • 婦科 (Gynecology)：提供婦科門診、婦科微創手術、婦科腫瘤科 (Gynaecological Oncology) 及泌尿婦科 (Urogynaecology) 等服務。

婦科醫生診斷及治療病症

  • 妊娠糖尿病
  • 子宮肌瘤
  • 卵巢囊腫
  • 不規則出血
  • 生殖器官的感染
  • 陰道或外陰的腫塊、丘疹或瘡
  • 宮外孕或流產
  • 與月經或月經週期有關的問題
  • 妊娠高血壓
  • 孕吐或噁心
  • 子宮內膜異位症
  • 胎盤早剝等胎盤問題
  • 陰道感染
  • 絕經
  • 骨盆疼痛
  • 子宮癌、卵巢癌或子宮頸癌
  • 妊娠毒血症
  • 母嬰遺傳病

婦科醫生一般會進行的檢查及手術

  • 使用產鉗或吸盤協助分娩
  • 子宮頸抹片檢查
  • 盆腔檢查
  • 計劃生育節育諮詢
  • 外生殖器檢查
  • 會陰切開術
  • 癌症篩查
  • 宮頸環紮術
  • 性病檢驗
  • 陰道分娩
  • 子宮擴張及刮除術
  • 月經或更年期問題診斷
  • 剖腹分娩
  • 診斷性器官疾病和病症

什麼情況要看婦科醫生？

如果妳出現以下有關生育及生殖系統的問題，或有以下需求，便應考慮約見婦產科專科醫生：

  • 對生殖系統存有疑問或疑慮，包括乳房、子宮、子宮頸、卵巢、輸卵管和外陰（或包括泌尿系統或腸胃的症狀）
  • 陰道有不正常的出血或分泌物
  • 陰道瘙癢或有難聞氣味
  • 陰道區域有增生、潰瘍或腫塊
  • 經痛或月經問題，如月經量多、月經周期不規律、經期不穩定、停經
  • 骨盆不適和壓迫症狀、骨盆持續疼痛
  • 激素失調和絕經問題，如更年期障礙、潮熱、失眠
  • 懷孕、避孕或不孕等生育問題
  • 性交時出現疼痛或性交後出血
  • 性功能障礙
  • 希望進行婦科檢查、子宮頸抹片檢查、癌症篩查、性病檢驗
  • 懷孕後需要進行產前檢查
  • 生產後需要進行產後檢查
  • 排尿障礙和子宮脫垂

婦科醫生一般收費多少？公私營婦科醫生收費比較？

香港公立醫院婦科門診，合資格人士首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，藥費另計，每種HK$15。非合資格人士首次診症HK$1,190，包括相關配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）。公立醫院收費較低，但輪候時間長。

私營診所診症費HK$480至HK$1,600不等，婦科檢查HK$800至HK$6,000，額外程序另計。私家醫院服務快捷，預約彈性，環境舒適。

選擇公立醫院或私家醫院，取決於個人經濟狀況、健康需求及時間安排。私家醫生費用浮動，宜親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。

醫院管理局轄下15間婦科專科門診

香港醫院管理局轄下有多間提供婦科服務的公立醫院及專科門診：

香港島

東區尤德夫人那打素醫院

  • 地址：香港柴灣樂民道3號
  • 電話：2595 7778
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

瑪麗醫院

  • 地址：香港薄扶林道102號
  • 電話：2255 4182
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

九龍

明愛醫院

  • 地址：九龍深水埗永康街111號
  • 電話：3408 7096
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

廣華醫院

  • 地址：九龍窩打老道25號
  • 電話：2242 6624
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

聖母醫院

  • 地址：九龍黃大仙沙田坳道118號
  • 電話：2354 2202
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

伊利沙伯醫院

  • 地址：九龍加士居道30號
  • 電話：3506 6227
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

基督教聯合醫院

  • 地址：九龍觀塘協和街130號
  • 電話：3949 4191
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

新界

雅麗氏何妙齡那打素醫院

  • 地址：新界大埔全安路11號
  • 電話：2689 2999
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

北區醫院

  • 地址：新界上水保健路9號
  • 電話：2683 7430
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時

北大嶼山醫院

  • 地址：大嶼山東涌松仁路8號
  • 電話：3467 7376
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

威爾斯親王醫院

  • 地址：新界沙田銀城街30-32號
  • 電話：3505 2470
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時

瑪嘉烈醫院

  • 地址：九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
  • 電話：2990 3892
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

將軍澳醫院

  • 地址：將軍澳坑口寶寧里2號
  • 電話：2208 0576
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

屯門醫院

  • 地址：新界屯門青松觀路廿三號
  • 電話：2468 5952
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時

仁濟醫院

  • 地址：新界荃灣仁濟街7-11號
  • 電話：2417 5888
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

私家醫院婦科醫生

私營醫院和診所提供多元化的婦科醫生選擇，以下為部分名單：

醫院名稱 婦科醫生
養和醫院 陳煥堂醫生、阮邦武醫生、柴逸蘭醫生、陳運鵬醫生、卓筠嬈醫生、林思穎醫生、劉雅婷醫生、李君婷醫生、駱紅醫生、顏婉嫦醫生、譚家輝醫生、鄧靄珊醫生、尹曦樂醫生
港怡醫院 陳權鼎醫生、陳嘉倫醫生、張煜棠醫生、許盈醫生、羅致廉醫生、梁國賢醫生、李幸奐醫生、吳鴻裕醫生、譚文傑醫生、譚靜婷醫生、王偉明醫生、楊式穎醫生、楊穎兒醫生、翁淑菲醫生、吳東耀醫生、吳庥慧醫生、謝嘉瑜醫生
香港浸信會醫院 馮德源醫生、蘇忱醫生、王嬿茵醫生
香港中文大學醫院 譚永雄醫生、張德康醫生、鍾汶欣醫生、范曉蘭醫生、鄧穗文醫生
仁安醫院 余啟文醫生、李天照教授、張啟斌醫生、周寄雯醫生、蔡詩雅醫生、李祐綜醫生、林珺醫生、劉俏芬醫生、周敏姬醫生、董曉方醫生、張耀昌醫生、何樓章醫生、林兆強醫生、羅思敏醫生、廖琳娜醫生、林雅麗醫生、毛匡珽醫生、吳崇傑醫生、吳珮珊醫生、冼世源醫生、謝曉明醫生、黃濤醫生、袁靄珊醫生、郭瑞怡醫生、李莉醫生、麥浩樑醫生

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公立醫院和私家醫院的婦科服務有什麼分別？

公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。

什麼時候應該去看婦科醫生？

當你出現任何生殖系統或生育問題，例如不正常的陰道出血、分泌物異常、盆腔疼痛、月經問題等，或有以下需求，便應考慮諮詢婦科醫生：
對生殖系統存有疑問或疑慮，包括乳房、子宮、子宮頸、卵巢、輸卵管和外陰（或包括泌尿系統或腸胃的症狀）
陰道有不正常的出血或分泌物
陰道瘙癢或有難聞氣味
陰道區域有增生、潰瘍或腫塊
經痛或月經問題，如月經量多、月經周期不規律、經期不穩定、停經
骨盆不適和壓迫症狀、骨盆持續疼痛
激素失調和絕經問題，如更年期障礙、潮熱、失眠
懷孕、避孕或不孕等生育問題
性交時出現疼痛或性交後出血
性功能障礙
希望進行婦科檢查、子宮頸抹片檢查、癌症篩查、性病檢驗
懷孕後需要進行產前檢查
生產後需要進行產後檢查
排尿障礙和子宮脫垂

婦科檢查的費用大概是多少？

私營診所的婦科檢查費用因項目而異，大約在HK$800至HK$6,000不等。

婦科檢查的項目有哪些？女性應該何時開始接受檢查？

婦科檢查主要檢測子宮頸癌、乳癌、卵巢囊腫、子宮肌瘤等與女性特徵相關的病症。視乎體檢套餐內容，檢查項目一般有基本身體檢查、乳房影像檢查、子宮頸抹片檢查、盆腔超聲波、陰道及盤腔內窺鏡檢查、性病篩查及孕前檢查等，檢查全程一般需時3－5小時。
女性一般在18歲發育完成或有性經驗後，便可以接受婦科檢查。25 歲或以上的女性每年進行一次婦科檢查最為理想，最低限度亦建議每3年1次婦科檢查和子宮頸抹片檢查。

女性應該何時開始接受柏氏抹片檢查（子宮頸細胞檢查）？

凡有性經驗的女性應該由 25 歲起定期接受子宮頸癌檢查；至於21-24歲風險較高的女性（例如有多個性伴侶、吸煙、免疫力減弱等），亦宜提早諮詢醫生意見，評估是否需要接受子宮頸癌篩查。

資料或影片來源：香港衛生署衞生署公共衞生服務收費概覽香港醫務委員會註冊醫生名單香港醫院管理局專科門診診所（婦科）名單港怡醫院／醫學專科／婦女（婦產科）香港浸信會醫院／婦產科中心／駐院醫生養和醫院／本院醫生／婦產科中心聖德肋撒醫院／醫生資訊／婦產科部仁安醫院／醫療團隊／婦產科香港中文大學醫院／婦產科／醫療團隊

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