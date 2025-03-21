香港婦科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港婦科醫生邊個好目錄
婦科醫生的工作範疇
婦產科（在香港一般統稱為婦科）專科醫生的工作是為懷孕和分娩期間女性及其嬰兒提供專業護理，以及就女性生殖器官疾病作出診斷及治療。婦產科專科醫生亦會專門處理其他女性的健康問題，例如更年期、賀爾蒙、避孕及不孕等問題。
婦科及產科細分
- 產科 (Obstetrics)：提供產前診斷、生產前後的產科護理及兒童綜合發展服務等。
- 婦科 (Gynecology)：提供婦科門診、婦科微創手術、婦科腫瘤科 (Gynaecological Oncology) 及泌尿婦科 (Urogynaecology) 等服務。
婦科醫生診斷及治療病症
婦科醫生一般會進行的檢查及手術
- 使用產鉗或吸盤協助分娩
- 子宮頸抹片檢查
- 盆腔檢查
- 計劃生育節育諮詢
- 外生殖器檢查
- 會陰切開術
- 癌症篩查
- 宮頸環紮術
- 性病檢驗
- 陰道分娩
- 子宮擴張及刮除術
- 月經或更年期問題診斷
- 剖腹分娩
- 診斷性器官疾病和病症
什麼情況要看婦科醫生？
如果妳出現以下有關生育及生殖系統的問題，或有以下需求，便應考慮約見婦產科專科醫生：
- 對生殖系統存有疑問或疑慮，包括乳房、子宮、子宮頸、卵巢、輸卵管和外陰（或包括泌尿系統或腸胃的症狀）
- 陰道有不正常的出血或分泌物
- 陰道瘙癢或有難聞氣味
- 陰道區域有增生、潰瘍或腫塊
- 經痛或月經問題，如月經量多、月經周期不規律、經期不穩定、停經
- 骨盆不適和壓迫症狀、骨盆持續疼痛
- 激素失調和絕經問題，如更年期障礙、潮熱、失眠
- 懷孕、避孕或不孕等生育問題
- 性交時出現疼痛或性交後出血
- 性功能障礙
- 希望進行婦科檢查、子宮頸抹片檢查、癌症篩查、性病檢驗
- 懷孕後需要進行產前檢查
- 生產後需要進行產後檢查
- 排尿障礙和子宮脫垂
婦科醫生一般收費多少？公私營婦科醫生收費比較？
香港公立醫院婦科門診，合資格人士首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，藥費另計，每種HK$15。非合資格人士首次診症HK$1,190，包括相關配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）。公立醫院收費較低，但輪候時間長。
私營診所診症費HK$480至HK$1,600不等，婦科檢查HK$800至HK$6,000，額外程序另計。私家醫院服務快捷，預約彈性，環境舒適。
選擇公立醫院或私家醫院，取決於個人經濟狀況、健康需求及時間安排。私家醫生費用浮動，宜親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。
醫院管理局轄下15間婦科專科門診
香港醫院管理局轄下有多間提供婦科服務的公立醫院及專科門診：
香港島
- 地址：香港柴灣樂民道3號
- 電話：2595 7778
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：香港薄扶林道102號
- 電話：2255 4182
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
九龍
- 地址：九龍深水埗永康街111號
- 電話：3408 7096
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：九龍窩打老道25號
- 電話：2242 6624
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
聖母醫院
- 地址：九龍黃大仙沙田坳道118號
- 電話：2354 2202
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：九龍加士居道30號
- 電話：3506 6227
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：九龍觀塘協和街130號
- 電話：3949 4191
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
新界
雅麗氏何妙齡那打素醫院
- 地址：新界大埔全安路11號
- 電話：2689 2999
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：新界上水保健路9號
- 電話：2683 7430
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 地址：大嶼山東涌松仁路8號
- 電話：3467 7376
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：新界沙田銀城街30-32號
- 電話：3505 2470
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
瑪嘉烈醫院
- 地址：九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
- 電話：2990 3892
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：將軍澳坑口寶寧里2號
- 電話：2208 0576
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：新界屯門青松觀路廿三號
- 電話：2468 5952
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 地址：新界荃灣仁濟街7-11號
- 電話：2417 5888
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
私家醫院婦科醫生
私營醫院和診所提供多元化的婦科醫生選擇，以下為部分名單：
|醫院名稱
|婦科醫生
|養和醫院
|陳煥堂醫生、阮邦武醫生、柴逸蘭醫生、陳運鵬醫生、卓筠嬈醫生、林思穎醫生、劉雅婷醫生、李君婷醫生、駱紅醫生、顏婉嫦醫生、譚家輝醫生、鄧靄珊醫生、尹曦樂醫生
|港怡醫院
|陳權鼎醫生、陳嘉倫醫生、張煜棠醫生、許盈醫生、羅致廉醫生、梁國賢醫生、李幸奐醫生、吳鴻裕醫生、譚文傑醫生、譚靜婷醫生、王偉明醫生、楊式穎醫生、楊穎兒醫生、翁淑菲醫生、吳東耀醫生、吳庥慧醫生、謝嘉瑜醫生
|香港浸信會醫院
|馮德源醫生、蘇忱醫生、王嬿茵醫生
|香港中文大學醫院
|譚永雄醫生、張德康醫生、鍾汶欣醫生、范曉蘭醫生、鄧穗文醫生
|仁安醫院
|余啟文醫生、李天照教授、張啟斌醫生、周寄雯醫生、蔡詩雅醫生、李祐綜醫生、林珺醫生、劉俏芬醫生、周敏姬醫生、董曉方醫生、張耀昌醫生、何樓章醫生、林兆強醫生、羅思敏醫生、廖琳娜醫生、林雅麗醫生、毛匡珽醫生、吳崇傑醫生、吳珮珊醫生、冼世源醫生、謝曉明醫生、黃濤醫生、袁靄珊醫生、郭瑞怡醫生、李莉醫生、麥浩樑醫生
公立醫院和私家醫院的婦科服務有什麼分別？
公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。
什麼時候應該去看婦科醫生？
當你出現任何生殖系統或生育問題，例如不正常的陰道出血、分泌物異常、盆腔疼痛、月經問題等，或有以下需求，便應考慮諮詢婦科醫生：
對生殖系統存有疑問或疑慮，包括乳房、子宮、子宮頸、卵巢、輸卵管和外陰（或包括泌尿系統或腸胃的症狀）
陰道有不正常的出血或分泌物
陰道瘙癢或有難聞氣味
陰道區域有增生、潰瘍或腫塊
經痛或月經問題，如月經量多、月經周期不規律、經期不穩定、停經
骨盆不適和壓迫症狀、骨盆持續疼痛
激素失調和絕經問題，如更年期障礙、潮熱、失眠
懷孕、避孕或不孕等生育問題
性交時出現疼痛或性交後出血
性功能障礙
希望進行婦科檢查、子宮頸抹片檢查、癌症篩查、性病檢驗
懷孕後需要進行產前檢查
生產後需要進行產後檢查
排尿障礙和子宮脫垂
婦科檢查的費用大概是多少？
私營診所的婦科檢查費用因項目而異，大約在HK$800至HK$6,000不等。
婦科檢查的項目有哪些？女性應該何時開始接受檢查？
婦科檢查主要檢測子宮頸癌、乳癌、卵巢囊腫、子宮肌瘤等與女性特徵相關的病症。視乎體檢套餐內容，檢查項目一般有基本身體檢查、乳房影像檢查、子宮頸抹片檢查、盆腔超聲波、陰道及盤腔內窺鏡檢查、性病篩查及孕前檢查等，檢查全程一般需時3－5小時。
女性一般在18歲發育完成或有性經驗後，便可以接受婦科檢查。25 歲或以上的女性每年進行一次婦科檢查最為理想，最低限度亦建議每3年1次婦科檢查和子宮頸抹片檢查。
女性應該何時開始接受柏氏抹片檢查（子宮頸細胞檢查）？
凡有性經驗的女性應該由 25 歲起定期接受子宮頸癌檢查；至於21-24歲風險較高的女性（例如有多個性伴侶、吸煙、免疫力減弱等），亦宜提早諮詢醫生意見，評估是否需要接受子宮頸癌篩查。