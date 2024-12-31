6類食物忌放雪櫃 1種食物易產生致癌物 雪隔夜飯做漏1步可致食物中毒

食剩食物，不少人會選擇直接將其放入雪櫃保存，但事實上並非所有食物都適合放入雪櫃冷藏。營養師桑格維（Jhanvi Sanghvi）於社交平台出片提醒，指有6種食物不宜冷藏，否則可能引發健康問題，最嚴重甚至可能令致癌物質累積，進一步帶來健康風險。

