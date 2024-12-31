6類食物忌放雪櫃 1種食物易產生致癌物 雪隔夜飯做漏1步可致食物中毒
6種食物不宜放雪櫃
1.洋蔥：潮濕環境易生霉菌
洋蔥在雪櫃中容易因多餘的水分而成為真菌孢子的溫床，導致霉菌毒素的產生。這些毒素可能引起嘔吐、胃痙攣和腹瀉等食源性疾病。正確的保存方法是將洋蔥放在陰涼、乾燥的地方，如櫥櫃內，避免陽光直射和潮濕環境。
2.大蒜：冷藏後發芽或影響健康
大蒜在冷藏時會發芽，質地變得像橡膠，風味大減且嚐起來苦澀，還可能滋生霉菌和真菌，對健康構成威脅。大蒜應存放在乾燥、通風的地方，避免潮濕和高溫。
3.薯仔：冷藏可能致癌
馬鈴薯在冷藏後，澱粉會轉化為糖分，影響口感。更嚴重的是，高溫烹調變質的馬鈴薯可能產生丙烯酰胺，一種潛在有害的化合物。儘管有科學家警告生馬鈴薯放在雪櫃中可能致癌，但此說法仍有爭議。食品標準局（FSA）在2023年更新指南，表示馬鈴薯可放在雪櫃或陰涼乾燥的地方。建議將馬鈴薯存放在陰涼、乾燥、通風的地方，避免陽光直射。
4.熟飯：冷藏前應先冷卻
煮熟的米飯如未經適當冷卻便冷藏，可能滋生蠟狀芽孢桿菌等有害細菌，這些細菌會產生毒素，導致食物中毒。
5.香蕉：低溫影響成熟過程
香蕉在低溫下會加速變黑和變成糊狀，因為低溫會破壞其成熟過程。
6.薑：影響新鮮度及風味
薑在冷藏後會變乾和纖維化，失去新鮮度和風味。
薯仔發芽後同樣不宜食用
經高溫烹調後變質的薯仔有可能產生有害物質「丙烯酰胺」（acrylamide），不宜食用。事實上即使未經烹調，單純經已發芽的薯仔同樣不應食用；本港食安中心指出，發芽的馬鈴薯可能含有大量天然毒素「配糖生物鹼」（又稱糖苷生物鹼或苷生物鹼），它可能遍布馬鈴薯植株的各個部分，主要集中在花、芽及皮，而塊莖的含量則低得多。
食安中心指由於配糖生物鹼十分耐熱，因此烹煮不能減少其含量。食用含大量配糖生物鹼的食物可引致腸胃不適，出現噁心及腹瀉等症狀。中心建議馬鈴薯應存放在陰涼乾爽的地方，以減少產生配糖生物鹼。購買時應選擇完整而無切口、瘀痕或腐爛的馬鈴薯。避免長時間貯存馬鈴薯。烹煮前應先削去外皮，並切去受損(例如切口及瘀痕)、腐爛、發綠及發芽的部分。如有疑問，應把整個馬鈴薯棄掉。
雪櫃不具殺菌效果 醫生提醒3類食物勿長放雪櫃
內地一名36歲女子因工作繁忙，每週僅購買一次食材，未吃完的便放入雪櫃。近期她出現腹脹和胃痛等症狀，經檢查後竟被診斷出患有胃癌。醫生推測，這可能與她經常食用隔夜飯菜或食物在雪櫃中存放過久有關。