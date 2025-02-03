廚餘回收｜全港智能廚餘機地點一覽 遍佈217個屋邨 回收方法/積分換禮品攻略

隨著香港對環保的關注越來越大，廚餘回收成為了大家日常生活中的重要一環。根據環保署的計劃，全港現已設置超過200個智能廚餘回收機，讓市民可以輕鬆回收廚餘，並且還能賺取積分，換取日常用品或其他優惠。本文將詳細介紹如何正確使用這些智能廚餘回收機、回收規則及常見問題，讓你輕鬆參與廚餘回收計劃。