廚餘回收｜全港智能廚餘機地點一覽 遍佈217個屋邨 回收方法/積分換禮品攻略
廚餘回收目錄
廚餘回收機地點｜全港217設置地點
環保署於全港217個公共屋邨設置了智能廚餘回收機，並透過回收基金資助私人住宅樓宇申請使用智能回收桶收集廚餘。這些回收機的服務時間從早上7時至凌晨12時，廚餘經收集後會運往有機資源回收中心第一期（O·PARK1）處理，將其轉化為能源及堆肥。
處理廚餘回收3步
廚餘回收不是隨便丟入回收機就好，而是需要事先進行分類，確保回收的是符合要求的廚餘。以下是一些基本的回收步驟：
1. 廚餘分類
- 可回收廚餘：生、熟、吃剩或變壞的食物（魚類、肉類、蔬果、穀物，其他如茶葉、咖啡渣、湯渣、中藥渣、蛋殻、蛋糕、麵包）
- 不可回收廚餘：如過硬、過大或含水分過多的食物，還有非廚餘物料如塑膠包裝、金屬、玻璃等
2. 儲存廚餘
- 建議使用可重用器皿儲存廚餘，並盡量把廚餘的水分瀝乾，同時避免使用膠袋，以免影響回收過程。
3. 使用智能廚餘機
- 下載並註冊「綠綠賞」手機應用程式（綠綠賞iOS/綠綠賞Android），然後掃描回收機上的二維碼。
- 將符合規格的廚餘放入回收機的容器中，當重量超過100克時，蓋子會自動關閉。
- 完成回收後，積分會自動儲入「綠綠賞」帳戶中。
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回到目錄
透過回收賺取「綠綠賞」積分
回收廚餘不僅能為環保出一份力，還能賺取「綠綠賞」積分。每次回收可賺取50積分，這些積分可以用來兌換各類日常用品，如米、即食麵、食油、廁紙等，還能在「綠在區區」的回收點或指定禮品兌換機使用。
此外，「綠綠賞」計劃已與「易賞錢」合作，將積分與易賞錢積分掛鈎，讓市民在超市購物時也能使用積分換取更多優惠，實行綠色消費。
廚餘回收機使用小貼士
- 儲存方式：使用可重用容器來儲存廚餘，並避免使用膠袋。這樣能有效減少水分，確保回收過程順利。
- 回收時間：回收機每天的服務時間為早上7時至午夜12時，請把握時間進行回收。
- 積分兌換：積分可用來兌換生活用品，也可以透過「綠綠賞」與「易賞錢」合作換取更多優惠。
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廚餘回收機可以在哪裡找到？
你可以在香港各區的公共屋邨及部分私人住宅樓宇找到智能廚餘回收機。使用「綠綠賞」App即可輕鬆查詢回收點位置。
回收廚餘有什麼要求？
回收廚餘前，請將食物分類，不可回收過硬、過大或含水分過多的食物，還有非廚餘物料如塑膠包裝、金屬、玻璃等。
回收廚餘如何利用「綠綠賞」積分？
每次回收廚餘可賺取50積分。積分可以在指定的禮品兌換機或「綠在區區」回收點換取日常用品。