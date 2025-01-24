迷你倉價錢｜10間迷你倉月租比較及推介 最平首月$10 租倉期優惠/尺寸一覽
迷你倉價錢目錄
迷你倉常見類型｜自助迷你倉 vs上門迷你倉
1. 自助迷你倉
- 介紹：客戶可以自行進出倉庫，隨時存取物品，通常位於專門的儲存設施內。
- 特點：提供24小時存取服務，靈活性高，客戶可以根據需求選擇不同大小的儲存單位。
- 適合用家：家庭、學生、搬家者及小型企業等需要靈活儲存空間的人士。
- 缺點：需要親自前往倉庫，對於大型或重型物品搬運可能較為麻煩，一般不具備氣候控制，對於一些物品（如電子產品）不太適合存放。
2. 上門迷你倉
- 介紹：服務商將儲存箱送到客戶家中，客戶可在家中裝箱後再由服務商取回。
- 特點：客戶可以在家中打包物品，無需前往倉庫。提供靈活的租期，可以根據需要延長。
- 適合用家：忙碌的上班族、需要長期儲存但不常取用的人士。
- 缺點：相比自助迷你倉，上門服務的租金通常更高。如果需取回物品，需要提前預約服務商來取回儲存箱。
迷你倉價錢比較｜迷你倉月租影響因素
選擇迷你倉時，價格是不可忽視的關鍵。以下是影響迷你倉月租的主要因素：
- 地區因素：市中心如新蒲崗、柴灣等地迷你倉價格較高，而偏遠地區如元朗、大埔則相對便宜。
- 倉庫大小：迷你倉大小直接影響租金，例如10平方呎迷你倉月租約$500-$700，而50平方呎可能高達$2,000以上。
- 租期長度：長期租用如半年或一年，通常可享更多折扣優惠。
- 促銷優惠：部分迷你倉品牌提供首月特價或買半年送一個月的優惠，選擇時需留意。
- 服務質素：包括倉庫管理、環境衛生、安全設施等，優質服務通常需支付更高費用。
迷你倉價錢｜1. 時昌迷你倉
時昌迷你倉（SC Storage）成立於2001年，經營逾20年，現時於香港及澳門設有超過60間分店，為市場上低成本迷你倉服務的代表之一。其倉庫提供多種尺寸，適合存放家居物品如衣物、玩具、書籍及文件等，滿足不同客戶的儲物需求。客戶可選擇靈活的短期或長期租約，應對不同存放時間需求。
- 提供尺寸：10至150平方呎不等，包括10平方呎、20平方呎及100平方呎等多種選擇。
- 分店位置：遍佈港島（上環、灣仔、柴灣等）、九龍（旺角、觀塘、新蒲崗等）、新界（荃灣、元朗、沙田等）及澳門多區。
- 首月優惠：指定分店月租首月只需$10，惟需繳付兩個月按金或300元訂金（不可退還）。
迷你倉價錢｜2. 易存家迷你倉
The Store House易存家已營運超過20年，在香港設有4間分店，包括鴨脷洲、香港仔、西環及屯門，提供安全及靈活的自存倉服務。所有倉庫均符合消防安全標準，並配備24小時智能卡系統，讓客戶可隨時進出。
特色服務：
- 提供多種呎吋迷你倉及空間建議，協助客戶選擇最合適的倉庫大小。
- 設有免費泊車、包裝工具及定期滅蟲清潔，確保倉庫環境舒適安全。
- 客戶可享彈性租期選擇，適合短期或長期儲存需求。
收費優惠：
- 首月優惠：只需HKD20。
- 快閃優惠：月費低至HKD288。
- 買一送一限時優惠。
分店地點：鴨脷洲、香港仔、西環及屯門。 查詢電話：3895 9401。
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迷你倉價錢｜2. 香港儲物室
香港儲物室自1997年成立，提供多種倉庫類型，包括傳統迷你倉、智能倉及文件倉，滿足不同用戶的儲物需求。目前於全港九新界設有超過20間分店，大部分毗鄰港鐵站及主要交通樞紐，方便客戶隨時存取物品。該公司亦提供免費搬運服務，進一步提升便利性。
安全設施：所有儲物設施均配備G4S先進保安系統，並設有監控系統及消防設備，確保存放物品安全無憂。
提供尺寸：
- 小型倉：約8-16平方尺
- 中型倉：約17-30平方尺
- 大型倉：約30平方尺以上
分店位置：
- 港島區：天后、小西灣、柴灣、西環、鰂魚涌
- 九龍區：土瓜灣、旺角、紅磡、荔枝角、觀塘
- 新界區：沙田、荃灣、葵涌
保險保障：每個儲物單位的最高賠償額為港幣一萬元（每件物品不多於$1000）。
迷你倉價錢｜3. One Storage 至尊迷你倉
One Storage 至尊迷你倉專為滿足香港居民及商業客戶的儲物需求而設，分店遍佈港九新界，所有儲物單位均符合最新消防安全標準，讓客戶無後顧之憂。
儲物單位尺寸：
- 小型倉：約8-15平方尺
- 中型倉：約15-25平方尺
- 大型倉：約25-40平方尺
- 特大倉：約40平方尺以上
安全設施：設有24小時智能保安系統，包括高清監控攝像頭和警報系統，保障存放物品的安全。
分店位置：
- 港島區：柴灣、小西灣、北角、堅尼地城、黃竹坑
- 九龍區：新蒲崗、觀塘、油塘
- 新界區：葵涌、葵興、葵芳、荃灣、青衣、火炭、大埔、屯門
保險服務：提供商業綜合保險、水險、火險及第三者責任保險。
收費：月租約$554-$950，按金為1個月原價租金，將於合約結束遷出後的30天內退回。
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迷你倉價錢｜4. 紅盒迷你倉
紅盒迷你倉（RedBox Storage）自2015年成立以來，迅速成為香港市場上的領導品牌之一，專注提供自存倉儲服務。其儲物單位涵蓋多種尺寸，最小為9平方呎，最大可達75平方呎，適合不同類型的儲物需求。最新位於西環的新店設有300個迷你倉單位，總建築面積超過30萬平方呎。
儲物單位尺寸：
- 小型倉：約6.2-29.25平方尺
- 中型倉：約30.25-56.25平方尺
- 大型倉：約60-345.74平方尺
安全設施：紅盒迷你倉採用多層次安全措施，包括雲端門禁系統、AI監控攝像頭及Davinci Lock系統，同時配備防火隔離和消防設備，保障客戶物品安全。
分店位置：
- 柴灣
- 西環
- 沙田第一城
- 荃灣
- 荃灣SMART
- 屯門
- 油塘
保險服務：設有倉存保障計劃，每月$28起，並提供多種儲物保險選項。
收費：價格因地點而異，另設一次性$100行政費用。
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迷你倉價錢｜5. 345迷你倉
345迷你倉致力於提供靈活多樣的自存倉儲服務，從小型儲物櫃到大尺寸儲物單位均可選擇，滿足不同用戶的需求。除了標準存倉服務外，345迷你倉還提供多項專屬功能，如換季服裝倉、文件專屬倉，以及收信與商業登記地址的信箱服務。近年更推出「共享倉存空間」，方便搬屋客戶集中存放物品。
儲物單位尺寸：6至120平方尺（如需更大空間，可直接聯絡客戶服務主任）
分店位置：
- 油塘
- 屯門
- 觀塘
- 葵涌
- 青衣
收費：月租約$300起。
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迷你倉價錢｜6. Storefriendly 儲存易
「儲存易」（Storefriendly）自2002年起經營迷你倉業務，目前在香港擁有超過130間分店，並擴展至台灣、新加坡及澳門等地，為客戶提供便捷的儲存服務。其紅酒儲存服務獲香港品質保證局認證，符合國際標準。
特色科技：
- 手機APP控制智能倉
- 視像監控服務
- 24小時溫度與濕度控制
儲物單位尺寸：8至56平方尺
分店位置：
- 觀塘
- 粉嶺
- 筲箕灣
- 荔枝角
- 荃灣
保險服務：提供第三者責任保險，但不涵蓋水險及火險。
收費：月租約$888起。
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迷你倉價錢｜7. 蘋果迷你倉
蘋果迷你倉（Apple Storage）自2005年開始提供迷你倉服務，現時於香港擁有超過100間分店，提供從12平方呎起的多種儲物空間，並可按客戶需求定制更大單位。
增值服務：
- 「Apple Storage Premium」品牌，包含保險服務
- 代客收件服務
- 共享工作間
儲物單位尺寸：3至152平方尺
分店位置：
- 港島區：天后、太古、柴灣、小西灣、西環、黃竹坑
- 九龍區：觀塘、油塘、新蒲崗、土瓜灣、紅磡、旺角、大角咀、荔枝角、長沙灣
- 新界區：青衣、葵涌、荃灣、沙田、大埔、屯門、元朗
保險服務：
- 商業綜合保險
- 水險、火險及第三者責任保險
- 「Apple Storage Premium」專屬保險選項
收費：
- 港島區月租最平$479起
- 九龍區月租最平$489起
- 新界區月租最平$408起（需繳付1個月按金）。
迷你倉價錢｜8. 明駿迷你倉
明駿迷你倉於2004年成立，特色在於與明駿搬屋公司合作，提供搬屋存倉一條龍服務，為需要靈活存取物品的用戶帶來極大便利。其儲物單位尺寸多樣，適合存放家居雜物、季節性衣物、文件及商業設備等。
儲物單位尺寸：
- 16尺、20尺、28尺、35尺、49尺
- 70至105尺
分店位置：
- 港島區：柴灣、小西灣、黃竹坑
- 九龍區：觀塘
- 新界區：火炭
便利設施：用戶擁有專屬智能卡，可24小時自由進出。
收費：月租約$640起。
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迷你倉價錢｜9. 24 Storage
24 Storage 為市民提供多樣化的個人倉存服務，並附加空間增值選項，例如共享工作空間（Coworking Space）及活動休閒區，讓客戶不僅能解決雜物存放問題，更可充分利用倉庫延伸家庭及辦公空間。
服務特色：
- 多元化選項：迷你倉、共享空間及活動空間等多樣解決方案。
- 智能科技：配備多種創新技術，提供全新倉存體驗。
收費優惠：
- 新客預繳租倉6個月，即可額外獲贈2個月迷你倉服務及免費運輸一次。
迷你倉價錢｜10. iSTORAGE 我的儲存空間
「iSTORAGE 我的儲存空間」是全港首個全自動化機械人智能倉，提供24小時服務，客戶可隨時透過手機App進行預約並操作倉儲服務。一鍵即可完成存倉或取倉，所有紀錄清晰可查，實現了一站式的存倉便利。
特色設計：
- 太空艙主題設計，帶來科幻電影般的體驗。
- 特設紅酒倉，配備高質素儲存條件及智能服務。
儲物單位尺寸：16平方尺
分店位置：荃灣沙咀道68-76號大成大廈14樓全層
收費：月租約$588起。
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租用迷你倉必知小貼士
- 訂立存倉物品清單：租用迷你倉前，應列出計劃儲存的物品清單，包括每個物品的尺寸和數量，幫助選擇合適大小的儲物單位。
- 選擇安全設施齊全的倉庫：確保迷你倉具備閉路電視、門禁系統及消防設施，並了解是否提供保險選項。
- 實地視察倉庫環境：注意空氣流通、衛生條件及倉庫管理是否妥善，避免選擇位於危險建築物的迷你倉。
- 了解租約條款：細閱合約，包括租金、押金及額外費用如出入卡費用等。
- 避免存放禁止物品：危險品、貴重物品及食品等不適合存放於迷你倉。
- 多方比較價格：貨比三家，選擇最符合自己需求及預算的迷你倉。
- 考慮存放時間：選擇提供靈活租期的迷你倉，以便根據需要調整存放時間，避免因延長租期而需繳付額外租金。
迷你倉不能儲存物品
租用迷你倉時，部分物品基於安全、衛生或法律考量被禁止存放：
1. 危險品及違禁品：包括汽油、毒品和武器等易燃、非法或具安全風險的物品。
2. 貴重物品：如現金、黃金及珠寶等高價值物品，建議使用銀行保險箱更為安全。
3. 食品及飲品：容易吸引蟲鼠及產生異味，影響衛生環境。
4. 動植物：因封閉空間不適合存放，可能引發衛生或法律問題。
5. 醫療用品：需特殊保存條件的藥物及使用過的器材不建議存放。
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迷你倉月租一般是多少？
月租視乎迷你倉的地點、大小及服務，通常小型迷你倉（約10平方呎）的月租由$500起，大型迷你倉則可能高達$2000以上，部分首月優惠只需$10。
選擇迷你倉時需要注意哪些因素？
需要考慮倉庫位置是否方便、安全設施是否完善（如監控和消防系統），以及是否有隱藏收費，例如出入卡費或保險費。
哪些地區迷你倉的月租較便宜？
新界如元朗、大埔、火炭的迷你倉通常月租較低，而市區如新蒲崗、柴灣的月租相對較高。
有哪些迷你倉提供首月優惠？
多間迷你倉提供首月優惠，如時昌迷你倉的$10月租優惠、易存家的$20首月特價，詳情可查閱各品牌官網。