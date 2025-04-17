飛蟻入屋腐蝕門框地板？飛蚊怕什麼？拆解飛蟻出現時間 5大防治方法【附消委會推薦方法】
飛蟻入屋腐蝕門框地板目錄
飛蟻是什麼？
飛蟻，屬於白蟻家族的成員，常見於台灣乳白蟻。飛蟻是白蟻群中唯一帶翅膀的成員，並且通常在雨後或傍晚時分大量出現。這些飛蟻會尋找適合繁殖的地方，並吸引雄性飛蟻進行交配。隨著繁殖過程完成，雌性飛蟻的翅膀會脫落，進而變成白蟻並開始築巢。
分飛入侵
成熟的飛蟻（繁殖蟻）會從巢穴飛出，尋找適合的地方建立新的蟻群。這些飛蟻通常會在陰暗潮濕的角落繁殖，進一步加劇白蟻入侵的範圍。
飛蟻入屋的原因
飛蟻入屋主要與其趨光的習性有關。飛蟻會被家中光源吸引，特別是明亮的燈光，這就是飛蟻經常會進入家中的原因之一。此外，若家中環境提供了適合繁殖的條件，飛蟻也可能在家中安家，進一步發展為白蟻，對家居造成損害。
飛蟻的出現時間
飛蟻的出現時間通常在每年4月至7月之間，尤其是在天氣悶熱、潮濕的時候，這正是飛蟻的繁殖季節。雨後和傍晚時分是飛蟻活動最活躍的時段，這時候飛蟻會成群結隊飛出巢穴，尋找新的繁殖地。
飛蟻變白蟻的過程
當飛蟻找到了適合的繁殖地點後，牠們的翅膀會脫落，並開始進入新的地方產卵。這些繁殖的飛蟻最終會變成白蟻，並開始在家中築巢，這不僅會造成結構上的破壞，還會損害家中的木製家具和建築物。
飛蟻壽命
飛蟻的生命週期較為短暫，主要集中於繁殖期。它們的壽命通常在兩三天到一週之間，儘管生命短促，但其繁殖速度極快。當飛蟻脫去翅膀後，會迅速尋找適合的地方建立巢穴，開始繁殖過程。
如何及早發現家中白蟻問題
白蟻的破壞力非常強大，它們不僅會侵蝕木材，還能分泌蟻酸，對鋼筋水泥結構造成腐蝕。以下是幾個可以留意的白蟻築巢跡象，盡早察覺可以防止問題進一步惡化。
- 發現蟻道
由於白蟻害怕陽光，它們會用泥土和分泌物形成蟻道，通向蟻巢。這些蟻道通常出現於牆壁或角落。若在家中發現線狀的泥路，這是白蟻可能已經在該處築巢的跡象。這些蟻道是白蟻避免陽光並維持潮濕環境的必要通道。
- 中空聲音的警告
白蟻以木質纖維為主要食物，會逐步蛀蝕木柱、門框、地板等木製品的內部結構。當敲打這些木製物品時，如果聽見中空的聲音或發現明顯的凹陷，這表明木材內部可能已被白蟻侵蝕，並且可能已經造成結構損害。
- 飛蟻翅膀的證據
飛蟻是進行交配的白蟻，當它們到達繁殖地點後，會脫掉翅膀並開始築巢。如果在地面上發現飛蟻翅膀而未見其身體，這表示飛蟻已轉變為白蟻並潛入家中。這是一個明確的徵兆，表明白蟻已經在家中安家，準備進行繁殖。
消委會推薦2大防治方案
飛蟻入侵後對家居的危害極大，除了對木材的侵蝕外，還會分泌蟻酸腐蝕鋼筋水泥。因此，消費者委員會建議兩種有效的白蟻防治方法，幫助家庭預防白蟻入侵，保護家居安全。
- 藥液治理
這是一種針對已經發現白蟻入侵的即時治理方法。通過專業的白蟻藥液，對白蟻活動區域進行定點噴灑，或在白蟻經常出沒的地方進行鑽孔灌藥，如木門框、牆腳、固定衣櫥及木地板等。這種方法適合用於需要即刻治理的情況，但在處理後仍需定期檢查和防治，確保持續效果。
- 藥餌系統
利用昆蟲生長調節劑及白蟻喜食的物質（如纖維）製成誘餌，將藥餌放置在白蟻活躍的地方或發現白蟻入侵的區域。工蟻會將藥餌帶回巢穴，餵食整個白蟻族群，最終達到消滅整個白蟻族群的效果。此方法不會立即見效，但通過定期檢查並更換藥餌，可以長期有效地控制白蟻的繁殖。
2.使用黃色燈泡：
將家中的白燈換為黃色燈泡，有助於減少吸引飛蟻的光波。
3.水盆陷阱：
- 準備一個清水盆，並倒入少量洗潔精來增加水的反射光。
- 當飛蟻進入室內時，它們會被光源吸引，並自動墜入水中。
- 放一盆水在燈光下，飛蟻會被水中的光線吸引並墜入水中，從而避免其進一步進入家中。
4.安裝蚊網：
蚊網可以有效防止飛蟻以及其他昆蟲進入家中，尤其適用於長期受飛蟲困擾的家庭。
5.關閉門窗：
- 在傍晚或夜間，務必關閉所有門窗。
- 若門窗縫隙較大，可使用密封條進行補漏，避免飛蟻進入。
- 定期檢查門窗，確保密封性良好，防止飛蟻找機會進入
飛蟻入屋後真的會變成白蟻嗎？
是的，飛蟻是白蟻的繁殖階段，若在室內找到合適環境（如潮濕木結構），會脫翅築巢，發展成白蟻群體。
如何防止飛蟻轉化為白蟻？
立即清除飛蟻、保持環境乾燥、封堵門窗縫隙，避免提供繁殖條件。
飛蟻入侵後會腐蝕門框和地板嗎？
會，飛蟻若轉化成白蟻，會蛀蝕木質結構，甚至分泌蟻酸破壞建材。
高層住宅也會有飛蟻問題嗎？
會，飛蟻可透過建築裂縫、管道或分飛行為入侵高樓，需注意密封性。
防治後需要定期檢查嗎？
需要，特別是曾經發現白蟻的地方，建議每3-6個月檢查一次。