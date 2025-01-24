香港舊衣回收換現金2025｜6大二手衫回收平台 捐贈方法/上門回收/寄賣點一覽

【香港舊衣回收換現金2025/上門回收/舊衣回收箱/寄賣】舊衣回收不僅能減少浪費，還可以換取現金或購物優惠，現時香港有多種回收方式可供選擇，包括上門回收、舊衣回收箱及寄賣模式，除支持環保，更能回收舊衣換現金。以下為你整理6大舊衣回收換現金機構，助你輕鬆整理衣物，推動綠色時尚！