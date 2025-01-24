香港舊衣回收換現金2025｜6大二手衫回收平台 捐贈方法/上門回收/寄賣點一覽
香港舊衣回收換現金2025目錄
香港舊衣回收換現金2025｜1.Refash二手衣物回收詳情
Refash作為Carousell集團旗下的社會企業，自2016年成立以來，一直致力推動可持續時尚。該品牌專注於二手衣物的回收與寄賣服務，為市民提供回收衣物兌換現金的便捷途徑。市民只需將閒置衣物帶到門店，經過店員評估後即可獲得現金報價。
Refash捐贈與回收須知
可接受衣物：
- 女裝、男裝及運動服飾
- 每次寄賣數量需達最少10件，最多可寄賣100件
不接受衣物：
- T恤、禮服及Cosplay服裝
- 睡衣、泳衣、內衣、孕婦裝及童裝
Refash回收方式詳情
1. 整理衣物
將符合要求的衣物整理並包裝好，準備帶到Refash門店。
2. 現場評估
店員會對你的衣物進行質量評級，並在60分鐘內給出報價。
3. 接受或拒絕報價
- 若接受報價，回收金額將以現金形式支付
- 若拒絕報價，可選擇取回衣物或由Refash代為捐贈至合作回收夥伴
Refash門店地點及營業時間
- MOKO 新世紀廣場
地址：九龍旺角太子道西193號新世紀廣場二樓240舖
營業時間：星期一至星期日 11:00-21:00
- Amoy Plaza 淘大商場
地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期1樓F2號鋪
營業時間：星期一至星期日 12:00-20:00
- Metroplaza 新都會廣場
地址：葵涌興芳路223號新都會廣場3樓350號舖
營業時間：星期一至星期日 11:00-21:00
香港舊衣回收換現金2025｜2.Greenies二手衫寄賣社企
Greenies成立於2022年3月，並於同年6月在觀塘開設首間實體店，致力改變大眾對二手衣物的看法，推動可持續時尚。Greenies不僅提供免費上門寄賣服務，還鼓勵顧客親臨店鋪感受和試穿二手衣物，讓更多人參與綠色消費。
Greenies寄賣與捐贈須知
可接受衣物：
- 狀況良好、達8至10成新的當季服飾
- 無破損或缺少配件，款式新穎（建議為3年內設計）
- 品牌名單1及名單2中的男裝、女裝及小童服飾
不接受衣物：
- 貼身衣物（如襪、內衣褲、泳衣）、睡衣、制服及戲服
- 鞋類及已損毀、起毛頭、有污漬或異味的衣物
- 非法、冒牌、已剪標籤或不合時宜的服飾
注意事項：
- 春夏裝於3月起開始收集，秋冬裝於11月起開始收集，具體時間以客服通知為準
- 所有衣物需乾淨整潔，並符合品牌名單要求
Greenies回收方式
1. 到店寄賣
寄賣者可攜帶20至40件符合要求的衣物到店寄賣或捐贈。店員將根據衣物的款式、質素及品牌類別進行篩選，不符合收集標準的衣物將即時退還。
2. 免費上門收集服務
當寄賣20件或以上衣物時，可享免費上門收集服務。如未達20件或衣物不符合品牌名單，將收取港幣$500的上門服務費。
Greenies舊衣回收換現金政策
每次寄賣需填寫寄賣表格，並選擇以下回饋方式之一：
寄賣流程與回饋結算：
- 寄賣衣物將於店內展示1至2個月，未售出的貨品在寄賣日起計4個月後將自動歸Greenies所有
- 銷售報表將於結算期後的翌月15日以電郵發送，現金回饋於翌月28日前通過自動轉賬支付
香港舊衣回收換現金2025｜3.JupYeah（執嘢）換物文化
JupYeah（執嘢）於2011年12月首次以半公開形式舉辦換物派對，2013年起正式營運網上換物平台（jupyeah.com），並於2014年推出「Shareables by JupYeah」，與非牟利團體及社工合作，將收集到的有用資源轉贈予有需要人士，推動資源重用及共享文化。
JupYeah（執嘢）回收須知
可接受物品：
- 男女裝衣服
- 飾物、手袋及鞋履
不接受物品：
- 使用過或過期的個人物品（如化妝品）
- 貼身衣物（內衣、泳衣、舊襪）及床上用品
- 皮草類物品
JupYeah（執嘢）回收方式
1. 換物活動
JupYeah定期舉辦換物活動，參加者可攜帶清洗及修補完好的衣物、手袋和飾品進行交換，讓閒置物品獲得新價值，可留意JupYeah facebook最新消息。
2. JUPBAG服務
大量回收物品時，可選擇JUPBAG服務：
- 上網預訂「RePack可重用郵包袋」，每袋收費$300，可容納約25件夏天衣物
- JUPBAG將直接寄到家中，寄件人可將舊衣物裝入郵包袋後，貼上已付費郵寄標籤，免費寄出，方便快捷
3. 上載至平台
用戶可隨時將男裝、女裝及其他物品上載至JupYeah平台。物品經審核後，用戶可獲得「換幣」，用以向其他用戶提出換物請求，實現物品交換和循環再用。
4. 捐贈至JupYeah
如希望直接將物品捐贈給JupYeah，需提前告知捐贈物品的種類與數量。JupYeah提供有償代收服務，並負責物品的分類、清潔及修補，隨後分配至以下渠道：
- JupYeah.com換物平台
- Mobile Wardrobe流動衣櫃
- Pop-Up Swap換物派對
- LookMatters二手時裝駐店計劃
- 舊衣復興分配項目
部分物品亦可能由JupYeah轉交至社工或社福機構，用於支援社區有需要人士。
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香港舊衣回收換現金2025｜4.Retrovert二手衣物回收詳情
Retrovert由一群熱愛時尚的環保愛好者組成，致力於推動綠色時尚，減少時尚產業對環境的影響。他們專注於收集和回收二手衣物，並通過舉辦體驗活動如升級再造工作坊，延續衣物的生命。此外，Retrovert更支持弱勢社群，聘請年輕媽媽及雙待青年參與工作，結合環保與社會責任。
Retrovert回收要求
可接受衣物：
- 女裝衣物
- 男裝上衣（衣物需保持乾淨，無毛粒、污漬及破損）
不接受衣物：
- 內衣褲及貼身衣物
- 帽子及鞋類（需達9成新）
- 襪子（僅接受全新）
Retrovert回收方式
1. 回收點回收（領取網購優惠）
將衣物平鋪或掛起逐件拍照，並通過Instagram DM至@retrovert.collect 進行篩選。篩選完成後，可將符合要求的衣物交至指定回收點，並根據件數獲得網購優惠：
- 1-5件衣物：網站9折優惠
- 6-10件衣物：網站50元優惠
- 11-20件衣物：網站100元優惠
- 21件或以上：網站150元優惠
2. 上門回收或地鐵站交收
當捐贈20件以上經篩選的衣物時，可申請免費上門回收或地鐵站交收服務。
- 偏遠地區（如屯門、元朗、大埔、西貢、北區及東涌）及需行樓梯的樓宇，將收取額外費用：
- 上門費用：每次港幣$150
- 樓梯費用：每袋每層樓港幣$80
Retrovert社區回收點
- 深水埗 獵人書店
地址：深水埗基隆街110地舖（黃竹街/楓樹街段）
營業時間：星期一至日 12:00-21:00
- 九龍城 Common Room 337
地址：九龍城太子道西379號家歡樓地下G2舖
營業時間：星期二至日 12:00-19:00（逢星期一休店）
- 銅鑼灣 Hiyori Store
地址：香港銅鑼灣景隆街6號渣菲大廈4/F
營業時間：星期一至五 13:00-20:00；星期六 13:00-21:00
- 屯門 Yi Cycle
地址：屯門震寰路3號德榮工業大廈9樓C10室（屯門站A出口，步行5分鐘）
營業時間：敬請預約
香港舊衣回收換現金｜5.Utopia Wardrobe二手衣物回收詳情
Utopia Wardrobe是一間致力推廣二手時尚的店鋪，旨在為舊衣物提供新的生命，避免其被送往堆填區。店主希望藉此改變港人對二手時裝的偏見，讓更多人欣賞二手衣物的價值，並支持綠色時尚。同時，Utopia Wardrobe亦提供一對一襯衫造型指導，讓顧客更輕鬆融入可持續時尚。
Utopia Wardrobe捐贈衣物條件
可接受衣物：
- 女性衣物，包括上衣、褲子、裙子、外套、手袋及帽子
- 八成新或以上，無污漬或破損的衣物
- 非貼身衣物
捐贈要求：
- 捐贈前需自行清洗衣物一次，確保其整潔乾淨
Utopia Wardrobe回收方法
1. 預約交收
用戶可透過WhatsApp或Instagram（@utopiawardrobe）聯絡店主，預約時間親自交收舊衣物。
2. 郵寄回收
如選擇郵寄回收，用戶需自付郵費並將衣物寄至指定地址（詳情可與店主聯絡）。
3. 旺角Pop-up Store回收
捐贈者亦可將衣物帶至旺角西洋菜南街70號2/F [學生書屋同層]的Pop-up Store，現場進行回收。
Utopia Wardrobe衣物回收現金券政策
成功捐贈衣物後，可獲Utopia Wardrobe購物現金券，根據捐贈件數兌換以下金額：
- 5-10件：港幣$30現金券
- 11-15件：港幣$50現金券
- 16-20件：港幣$70現金券
- 21件或以上：港幣$100現金券
香港舊衣回收換現金｜6.Green Ladies二手時裝寄賣詳情
Green Ladies是香港首間採用寄賣模式運營的環保社會企業，自2008年成立以來，致力於推動環保及中年婦女就業。該計劃通過收集優質女士時裝，鼓勵二手衣物的買賣與循環再用。自2011年起，Green Ladies正式引入寄賣模式，讓女士們參與其中，將閒置時裝轉化為資源再利用的推動力。
Green Ladies收集類別
可接受物品：
- 女士服飾，包括上衣、褲子、裙子、外套
- 九成新的鞋履、手袋、圍巾及首飾
- 款式新穎（建議3年內設計）、當季服飾（2月起收集春夏裝，9月起收集秋冬裝）
不接受物品：
- 頭飾、內衣褲及貼身衣物
- 公司制服、校服、戲服、傳統中式服裝及晚禮服
- 男裝及泳衣
Green Ladies寄賣與回收方式
1. 網上預約寄賣
寄賣者需先於網上預約時段，並攜帶符合要求的時裝前往Green Ladies分店。店員將根據衣物的款式、質素及新舊程度即時篩選，不符合標準的物品將當場退還。
2. 定價與回饋
- 寄賣衣物的售價由Green Ladies制定
- 寄賣者需填寫寄賣合約，可選擇獲得最多30%的現金回饋，或直接捐贈支持Green Ladies營運
3. 陳列與後續安排
- 寄賣衣物將於店內間歇性陳列兩個月（以寄賣收據上的日期計算）
- 若衣物在兩個月內未售出，該件時裝將自動歸Green Ladies所有
Green Ladies分店資訊
- 灣仔集成分店
地址：灣仔軒尼詩道302-308號集成中心商場UG8至9號舖（灣仔港鐵站A4出口）
營業時間：星期一至日及公眾假期 12:30-20:00
- 荃灣南豐紗廠分店
地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓116號舖（荃灣港鐵站A3出口/荃灣西港鐵站A2出口）
營業時間：星期一至日及公眾假期 12:30-20:00
- 藍屋Outlet專賣店
地址：灣仔慶雲街4號地下（灣仔港鐵站A3出口）
營業時間：星期一至日及公眾假期 12:30-20:00
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香港有哪些舊衣回收換現金服務？
香港提供多種舊衣回收服務，包括上門回收、舊衣回收箱及寄賣模式。不少計劃提供現金回饋或購物優惠，讓市民輕鬆參與環保行動，並獲得實際回報。
如何參與上門舊衣回收服務？
部分回收計劃提供上門收取服務，一般要求捐贈一定數量的衣物（如20件或以上），需提前預約並符合指定收衣類別。偏遠地區或需額外收取運輸費用，詳情可查詢相關計劃。
捐贈舊衣物有什麼要求？
大部分回收計劃要求衣物清潔、達八成新或以上，且無污漬或破損。部分貼身衣物如內衣、泳衣或襪子可能不被接受，具體要求需根據不同計劃的規定。