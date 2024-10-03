中年再就業津貼2024｜最高獲$20,000再就業補貼 全面申請指南
目錄
1.針對人群及最高補貼
2.申請資格
3.申請津貼金額
4.合資格工作類型
5.中途轉工處理
6.完整申請流程
再就業津貼2024｜1.針對人群及最高補貼
「再就業津貼試行計劃」由香港勞工處推出，預計將有6,000名香港中高齡人士受惠。該計劃的主要目標是鼓勵已失業3個月或以上的40歲或以上人士重新參與全職或兼職工作。參加者完成6個月全職工作可獲得首筆10,000元津貼，連續完成12個月全職工作後，可再申請額外的10,000元津貼。若為兼職工作，則可獲發一半金額。計劃總開支預算為1.2億元。
再就業津貼2024｜2.申請資格
符合參加計劃的人士，需滿足以下條件：
– 年齡需達40歲或以上；
– 計劃申請前三個月內未曾從事任何有酬工作（包括受薪、自僱或營運業務）；
– 申請人必須合法可於香港受僱，不包括以就業、求學或經營業務的名義來港人士；
– 申請者與僱主之間沒有親屬關係；
– 申請者不得是所受僱公司的股東、合夥人或董事。
再就業津貼2024｜3.申請津貼金額
參加者成功完成以下工作時期後，可獲津貼：
– 6個月全職工作：最高可獲發10,000元；
– 12個月全職工作：可再獲發10,000元；
– 兼職工作：可獲半額津貼。
每位參加者最高可獲20,000元津貼。
再就業津貼2024｜4.合資格工作類型
計劃對工作性質及時數要求嚴格，必須符合以下工作條件：
- 全職工作：根據連續性合約受聘，並且每週工作時數不少於30小時。
- 兼職工作：根據連續性合約受聘，每週工作時數少於30小時。
- 臨時或短期工作：工作必須根據非連續性合約進行，且每30天內總工作時數需達76小時（兼職）或128小時（全職），最多可有5名僱主。
- 僱員如連續受僱於同一僱主4周或以上，而每周最少工作18小時，他的僱傭合約便屬「連續性合約」
再就業津貼2024｜5.中途轉工處理
該計劃允許參加者中途轉換工作，前提是兩份工作間的空檔不超過30天。如參加者重新受聘於另一份符合條件的工作，且離職日與新工作開始間隔不超過30天，已累積的工作時數將保持有效，連續工作期不會中斷。
再就業津貼2024｜6.完整申請流程
- 登記參加計劃：符合資格的參加者，須在2024年7月15日至2027年7月14日的計劃推行期間進行一次性登記。參加者需在登記當天符合所有申請資格。可通過網頁登記或填妥紙本表格後郵寄至指定服務機構或勞工處。
- 尋找工作：參加者可自行尋找工作，或由勞工處委聘的服務機構提供配對服務及就業支援。
- 申報就業個案：成功入職後，參加者須於入職後1個月內，向服務機構提交就業申報表，並提供工作證明如僱傭合約、工資紀錄等。
- 申請第一期津貼：參加者連續工作滿6個月後，須在2個月內向服務機構遞交第一期津貼申請表。
- 申請第二期津貼：連續工作滿12個月後，參加者需於2個月內遞交第二期津貼申請表。
有關再就業津貼計劃詳情可查閱勞工處互動就業服務網站
延伸閱讀：
在職家庭津貼丨4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法
電費津貼2024｜最新17大電費補貼 政府/中電/港燈申請資格+方法
長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙
醫療津貼2024懶人包丨7大津貼申請資格+方法一覽 每月可領$3000 長者/照顧者/患者受惠
再就業津貼針對哪些人群而設？
主要目標是鼓勵已失業3個月或以上的40歲或以上人士重新參與全職或兼職工作。
再就業津貼的申請年齡限制？
年齡需達40歲或以上
申請者可獲的津貼金額？
參加者成功完成以下工作時期後，可獲津貼：
– 6個月全職工作：最高可獲發10,000元；
– 12個月全職工作：可再獲發10,000元；
– 兼職工作：可獲半額津貼。
每位參加者最高可獲20,000元津貼。