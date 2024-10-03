中年再就業津貼2024｜最高獲$20,000再就業補貼 全面申請指南

勞工處將於7月15日推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，旨在鼓勵中高齡人士重投勞動市場，並提供再就業津貼，增加他們重投工作的誘因。本文將詳盡介紹此津貼的申請資格、津貼金額及申請流程，助你一次看清。

