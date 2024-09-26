長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙

長者牙科津貼｜長者普遍面對牙齒問題，包括洗牙、補牙，甚至脫牙及配假牙等，所費不菲，以下整合多個長者牙科津貼計劃，包括關愛基金「長者牙科服務資助」、衞生署「長者牙科外展服務計劃」、公益金脫牙優惠及港大牙醫學院免費牙周病治療，讓長者們能以優惠價錢或免費接受牙科治療。

