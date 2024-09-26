長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙
長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙
目錄
長者牙科服務資助
長者牙科外展服務計劃
公益金：脫牙優惠$100
港大牙醫學院：免費牙周病治療
長者牙科津貼丨1.關愛基金「長者牙科服務資助」
關愛基金為合資格長者，提供8大免費牙科診療服務，包括鑲活動假牙、口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等服務。長者接受所需服務後，無需向參與項目的牙醫支付任何費用，負責推行項目的香港牙醫學會會透過其轄下的項目辦公室直接向提供診療服務的牙醫發放資助。
申請資格
- 最近連續3個月正領取「長者生活津貼」的65歲或以上的受惠人 ；或 正接受社會福利署津助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費的60歲或以上的服務使用者，而又並非綜合社會保障援助受助人
- 從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」項目； 或75歲或以上於5年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者
- 從未受惠於衞生署的「長者牙科外展服務計劃」
- 已失去全部或部分牙齒或患有牙疾，而在日常進食或咀嚼食物時遇到困難，並願意接受本資助項目的牙科服 務資助及診療
- 獲參與項目的牙醫，根據香港牙醫學會制訂的指引，評估為需要並適合接受鑲配活動假牙及／或其他牙科診 療服務
申請方法
- 正領取「長者生活津貼」的長者可親身前往任何一間參與項目的地區服務單位辦理申請手續。（帶同香港身份證正本、載有住址的文件和顯示最近連續3個月獲存入津貼金額的銀行戶口文件）
- 正在使用家居照顧服務的合資格長者，可繼續經所屬服務隊申請
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電2525 8198查詢
長者牙科津貼｜2. 衞生署「長者牙科外展服務計劃」
在「長者牙科外展服務計劃」，政府指定的非政府機構會派出外展隊為長者提供實地口腔檢查服務。 為護理人員及家人提供口腔護理的實地訓練，舉辦研討會／講座等實地口腔健康教育活動。如外展隊牙醫認為長者需要接受進一步牙科治療，會為長者提供實地治療或轉介至牙科診所作治療，服務費用全免。
申請資格
- 持有香港身份證
- 居於已獲社會福利署發牌的安老院舍、護養院、盲人護理安老院
- 或年滿60歲並使用獲社會福利署列載的長者日間護理中心／單位服務的人長者
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電衞生署2961 8989或2961 8991查詢
長者牙科津貼｜3. 公益金：脫牙優惠$100
凡65歲或以上的長者，到流動牙科車進行簡單脫牙，均享有脫牙優惠每隻費用港幣$100，部分優惠名額由香港公益金基綫撥款資助。
長者牙科津貼｜4. 港大牙醫學院：免費牙周病治療
香港大學牙醫學院獲杜鵑基金贊助，開展「杜鵑牙周病治療計劃」，為100名以上合資格基層嚴重牙周病患者提供免費全面牙科治療，計劃由「先進牙醫學研究所- 香港大學牙醫專科診所」（簡稱IAD-MSC）主理。
申請資格
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領取綜援、收入不高於最新公屋入息限額或公屋居民
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患有口腔癌﹑嚴重牙齦疾病﹑蛀牙﹑牙齒或頜骨畸形
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身體狀況容許接受牙周病及植齒科治療
申請方法
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填寫網上申請表格
- 提交合資格證明文件及參加牙醫初步檢查評估
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電「先進牙醫學研究所- 香港大學牙醫專科診所 」3979 9191查詢。
關愛基金有甚麼長者長科服務資助？
關愛基金為合資格長者提供8大免費牙科診療服務，包括鑲活動假牙、口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等服務。
衞生署「長者牙科外展服務計劃」有何申請條件？
在「長者牙科外展服務計劃」，政府指定的非政府機構會派出外展隊為長者提供實地口腔檢查服務。 為護理人員及家人提供口腔護理的實地訓練，舉辦研討會／講座等實地口腔健康教育活動。如外展隊牙醫認為長者需要接受進一步牙科治療，會為長者提供實地治療或轉介至牙科診所作治療，服務費用全免。
申請資要求包括持有香港身份證、居於已獲社會福利署發牌的安老院舍、護養院、盲人護理安老院或年滿60歲並使用獲社會福利署列載的長者日間護理中心／單位服務的人長者。
公益金脫牙優惠是甚麼？
凡65歲或以上的長者，到流動牙科車進行簡單脫牙，均享有脫牙優惠每隻費用港幣$100，部分優惠名額由香港公益金基綫撥款資助。