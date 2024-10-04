中高齡就業津貼｜臨時求職經濟援助 政府/社會服務機構$1000置裝津貼

為鼓勵及支持中高齡人士重返職場，政府及社會服務機構推出了多項中高齡就業津貼。香港仔坊會社會服務的「臨時求職經濟援助」計劃為失業或工作不足的中高齡人士提供$1,000元津貼，旨在資助他們在求職過程中的開支，減輕他們的經濟壓力。立即了解申請資格及方法。

