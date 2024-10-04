中高齡就業津貼

中高齡就業津貼｜臨時求職經濟援助 政府/社會服務機構$1000置裝津貼

家庭消費
東方新地

廣告

為鼓勵及支持中高齡人士重返職場，政府及社會服務機構推出了多項中高齡就業津貼。香港仔坊會社會服務的「臨時求職經濟援助」計劃為失業或工作不足的中高齡人士提供$1,000元津貼，旨在資助他們在求職過程中的開支，減輕他們的經濟壓力。立即了解申請資格及方法。

目錄
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」對象
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」資助金額
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請資格
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請方法

中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」

香港仔坊會社會服務的鑽出耆職延展計劃「臨時求職經濟援助」於今年六月份再度開放申請，旨在資助失業或工作不足的中高齡人士在求職過程中的各項開支，以緩解他們的經濟困境。合乎資格的申請者可獲最高HK$1,000的補助，用於求職相關的支出，津貼將以實報實銷的方式申請。詳細資訊如下：

中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」對象

失業或工作不足的50歲或以上人士

中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」資助金額

每人上限HK$1,000（實報實銷）

中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請資格

  • 持有香港身份證
  • 年滿50歲
  • 非綜合社會保障援助受助者
  • 現在香港求職
  • 入息限額：HK$11,000
  • 資產限額：HK$106,500

中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請方法

  • 聯絡電話：2762 0401 或 WhatsApp：6746 0587 查詢
  • 提交證明文件，包括身份證明、地址證明、收入證明及資產證明
  • 注意：曾成功申請者需等待六個月後方可再次申請

了解計劃更多詳情：「鑽出『耆』職」計劃

中高齡就業津貼 臨時求職經濟援助詳情（圖片來源：鑽出耆職延展計劃 facebook）
臨時求職經濟援助詳情（圖片來源：鑽出耆職延展計劃 facebook）

該計劃獲滙豐銀行支持，透過香港公益金撥款。有關援助以實報實銷形式發放，以支援有需要人士染髮及理髮、添購工作所需物資、申請相關牌照開支等與求職相關的支出，鑽出耆職延展計劃列出5大案例以供參考，詳情如下：

中高齡就業津貼 臨時求職經濟援助案列（圖片來源：鑽出耆職延展計劃 facebook）
臨時求職經濟援助案列（圖片來源：鑽出耆職延展計劃 facebook）

延伸閱讀：

在職家庭津貼丨4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法

電費津貼2024｜最新17大電費補貼 政府/中電/港燈申請資格+方法

長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙

醫療津貼2024懶人包丨7大津貼申請資格+方法一覽 每月可領$3000 長者/照顧者/患者受惠

身體檢查津貼2024｜政府12大體檢津貼一覽 驗血壓/糖尿等 申請方法+資格

圖片來源：鑽出耆職延展計劃 facebook資料或影片來源：「鑽出『耆』職」計劃

熱門文章

 