中高齡就業津貼｜臨時求職經濟援助 政府/社會服務機構$1000置裝津貼
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為鼓勵及支持中高齡人士重返職場，政府及社會服務機構推出了多項中高齡就業津貼。香港仔坊會社會服務的「臨時求職經濟援助」計劃為失業或工作不足的中高齡人士提供$1,000元津貼，旨在資助他們在求職過程中的開支，減輕他們的經濟壓力。立即了解申請資格及方法。
目錄
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」對象
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」資助金額
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請資格
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請方法
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」
香港仔坊會社會服務的鑽出耆職延展計劃「臨時求職經濟援助」於今年六月份再度開放申請，旨在資助失業或工作不足的中高齡人士在求職過程中的各項開支，以緩解他們的經濟困境。合乎資格的申請者可獲最高HK$1,000的補助，用於求職相關的支出，津貼將以實報實銷的方式申請。詳細資訊如下：
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」對象
失業或工作不足的50歲或以上人士
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」資助金額
每人上限HK$1,000（實報實銷）
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請資格
- 持有香港身份證
- 年滿50歲
- 非綜合社會保障援助受助者
- 現在香港求職
- 入息限額：HK$11,000
- 資產限額：HK$106,500
中高齡就業津貼｜「臨時求職經濟援助」申請方法
- 聯絡電話：2762 0401 或 WhatsApp：6746 0587 查詢
- 提交證明文件，包括身份證明、地址證明、收入證明及資產證明
- 注意：曾成功申請者需等待六個月後方可再次申請
了解計劃更多詳情：「鑽出『耆』職」計劃
該計劃獲滙豐銀行支持，透過香港公益金撥款。有關援助以實報實銷形式發放，以支援有需要人士染髮及理髮、添購工作所需物資、申請相關牌照開支等與求職相關的支出，鑽出耆職延展計劃列出5大案例以供參考，詳情如下：
圖片來源：鑽出耆職延展計劃 facebook資料或影片來源：「鑽出『耆』職」計劃