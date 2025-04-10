人情利是封寫法｜人情利是封點寫？拆解格式/結婚祝福語/英文寫法/顏色/禁忌
人情利是封寫法目錄
- 中間： 主要書寫結婚賀詞或祝福語，直接表達對新人的祝賀之情。
- 右上角： 應寫上「祝」字，緊隨其後的是一對準新人的名字。務必留意新郎的名字應置於左側，而新娘的名字則位於右側。
- 左下角： 這是署名的地方，寫上您的名字，並加上「敬賀」二字，以表達您的誠摯祝賀。
若利是封上已印有「謹具」、「奉賀」、「笑納」等字樣，則有特定的寫法：
- 「____謹具____奉賀」： 「謹具」前的空白處通常毋須填寫，而在「奉賀」之前，可酌情填上「薄儀」或「薄禮」以表謙意，同樣不需要寫上具體的人情金額。
- 「____笑納」： 在「笑納」之前，務必寫上邀請您出席婚禮的那位新人的名字。例如，若您是受到新郎的邀請，則應寫上新郎的名字。
- 「____之喜」： 此處可填上「結婚」或「新婚」二字，點明喜慶之事。
- 「____鞠躬」： 在此空白處填上您的名字，表達您的敬意。
結婚祝福語範例｜中英文賀詞精選
人情利是封上的結婚祝福語，是傳達您對新人美好祝願的重要途徑。以下提供多種中英文結婚祝福語，供您參考選用：
中文結婚祝福語（四字成語）
- 百年好合
- 永結同心
- 白頭偕老
- 鸞鳳和鳴
- 新婚誌喜
- 珠聯璧合
- 佳偶天成
- 天作之合
- 錦繡龍鳳
- 新婚快樂
- 天生一對
- 永浴愛河
- 神仙眷侶
- 郎才女貌
- 琴瑟和諧
- 才子佳人
- 相親相愛
- 鳳凰于飛
- 花好月圓
- 夫唱婦隨
- 婚姻美滿
中文結婚祝福語（短句組合）
- 天作之合，白頭偕老
- 永結同心，百年好合
- 新婚愉快，幸福美滿
- 激情永在，永浴愛河
- 花好月圓，天緣巧合
- 美滿良緣，縷結同心
- 新婚愉快，甜甜蜜蜜
- 緣訂三生，佳偶天成
- 新婚愉快，甜甜蜜蜜，早生貴子！
- 百年恩愛雙心結，千里姻緣一線牽！
- 執子之手，與子偕老
祝賀女家之祝福語
- 淑女于歸
- 適擇佳婿
- 百兩御之
- 花開連理
- 祥徵鳳律
- 雀屏妙選
- 妙選東床
- 跨鳳乘龍
- 乘龍快婿
- 帶結同心
祝賀男家之祝福語
- 新翁之喜
- 賀子納媳
- 萱堂之喜
- 家璧生輝
- 令郎婚禧
- 恭賀字婚
- 祝福早孫
- 增祺添丁
- 作翁之喜
- 新姑之喜
英文結婚祝福語
- Always be in love!（永浴愛河！）
- Best wishes to you both（為你們獻上最好的祝福。）
- Match made in heaven.（天作之合。）
- Be a harmonious union forever!（百年好合。）
- Live, Love, Laugh and be Happy!（祝你們生活在歡笑、愛與幸福中。）
- Happy ever after.（永遠幸福。）
- Happy Wedding（新婚快樂）
- True Love Lasts Forever（真愛直到永遠）
- God bless your love and marriage!（願神祝福你們的戀情與婚姻）
- May Heaven and Earth bless the couple!（願天地祝福這對新人）
- May you two always stay in love! And may your happiness continue to grow with age!（祝你倆永浴愛河，白頭偕老！）
- The two of you make a perfect couple!（天造地設）
- May your marriage be blessed with faith, joy, and love!（願你們的婚姻充滿愛和幸福）
人情利是封顏色｜紅色為首選
人情利是封的顏色選擇存在一定的禁忌。最重要的一點是，利是封最好是紅色款式。傳統上，印有「囍」字的紅色利是封是婚禮場合的首選，更添喜慶之意。至於設計方面，一般常見的是紅色長方形利是封，文字多為金色，若能加上立體燙金效果則更顯精緻。應避免使用新年、卡通或生肖圖案的利是封，以示對新人的尊重。
人情利是封禁忌｜避開單數與不潔
在準備人情利是封時，除了寫法和顏色，還有一些禁忌需要注意：
- 避免單數金額和「4」字： 人情金額應避免單數，以及含有數字「4」的金額，一般可考慮雙數或吉祥數字如「8」或「9」。
- 選用長身利是封，毋須摺疊鈔票： 應使用長款的利是封，以便將紙幣平整地放入，避免摺疊。
- 不要重用利是封：最好避免使用環保利是封或任何有使用痕跡的利是封，包括已寫字、有釘痕、膠貼跡等，這被視為不吉利。
- 無須封口： 人情利是封完成後，只需將封口向下摺好即可，不需要使用膠水或膠紙密封。
- 務必署名： 謹記在利是封的左下角寫上您的姓名，以方便新人辨識。
人情利是封常見問題
1. 無法出席婚宴是否需要準備人情？
即使未能親身出席婚禮，表達心意仍是重要的禮節。您可以根據與新人的交情，準備一份金額適宜的人情禮金，例如港幣300至500元不等，以示祝福。
2. 新人的兄弟姊妹是否也需要包人情？
一般來說，擔任婚禮上的兄弟或姊妹並不需要額外準備人情。然而，若您與新人情誼深厚，想要額外贈送一份禮物或心意，也是非常好的表達方式。
3. 若收到闔府統請的邀請，人情金額該如何計算？
若邀請函註明「闔府統請」，人情金額的考量通常會以實際出席人數為依據。除了不佔座位的嬰兒外，其餘出席者皆應納入計算，再根據婚宴場地等級和您與新人的交情來決定總人情金額。
4. 人情金額及包裝是否有需要注意的地方？
包裝人情時，應避免使用單數或包含數字「4」的金額。建議選擇雙數或吉利數字，並將紙幣平整地放入長款的利是封中，切勿摺疊。
5. 人情有冇公價？
人情金額並無固定的「公價」，主要取決於您與新人的交情深淺。同時，婚宴場地的選擇也會影響人情的考量，例如高級酒店、一般酒店、酒樓等不同場地，通常會有不同的人情金額範圍。您可以參考以下文章：近年不同婚宴場地的人情中位數。
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無法出席婚宴是否需要準備人情？
即使未能親身出席婚禮，表達心意仍是重要的禮節。您可以根據與新人的交情，準備一份金額適宜的人情禮金，例如港幣300至500元不等，以示祝福。
新人的兄弟姊妹是否也需要包人情？
一般來說，擔任婚禮上的兄弟或姊妹並不需要額外準備人情。然而，若您與新人情誼深厚，想要額外贈送一份禮物或心意，也是非常好的表達方式。
若收到闔府統請的邀請，人情金額該如何計算？
若邀請函註明「闔府統請」，人情金額的考量通常會以實際出席人數為依據。除了不佔座位的嬰兒外，其餘出席者皆應納入計算，再根據婚宴場地等級和您與新人的交情來決定總人情金額。