人情利是封寫法｜人情利是封點寫？拆解格式/結婚祝福語/英文寫法/顏色/禁忌

人情利是封寫法｜人情利是封點寫？拆解格式/結婚祝福語/英文寫法/顏色/禁忌

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【人情利是封寫法/婚禮人情/人情公價/禁忌/結婚祝福語/英文寫法】親朋好友喜事臨門，派發紅色炸彈，受邀出席婚宴之際，人情利是封的準備往往是賓客們的一大學問。除了考量人情金額，如何正確書寫利是封，傳達真摯的祝福，亦是重要的環節。本文為您詳細拆解人情利是封的寫法，涵蓋基本格式、結婚祝福語的中英文範例、利是封的顏色選擇與禁忌，助您在3分鐘內掌握要點，得體地送上您的心意與祝福。

人情利是封寫法目錄

人情利是封基本格式

書寫人情利是封應遵循傳統的中文直書格式，由右至左，上而下地排列文字。完成後，只需將利是封的封口向下摺好即可，無需使用膠水或膠紙密封。

人情利是封寫法 人情利是封基本格式（圖片來源：東方新地圖片）
人情利是封基本格式（圖片來源：東方新地圖片）
  • 中間： 主要書寫結婚賀詞或祝福語，直接表達對新人的祝賀之情。
  • 右上角： 應寫上「祝」字，緊隨其後的是一對準新人的名字。務必留意新郎的名字應置於左側，而新娘的名字則位於右側。
  • 左下角： 這是署名的地方，寫上您的名字，並加上「敬賀」二字，以表達您的誠摯祝賀。

若利是封上已印有「謹具」、「奉賀」、「笑納」等字樣，則有特定的寫法：

  • 「____謹具____奉賀」： 「謹具」前的空白處通常毋須填寫，而在「奉賀」之前，可酌情填上「薄儀」或「薄禮」以表謙意，同樣不需要寫上具體的人情金額。
  • 「____笑納」： 在「笑納」之前，務必寫上邀請您出席婚禮的那位新人的名字。例如，若您是受到新郎的邀請，則應寫上新郎的名字。
  • 「____之喜」： 此處可填上「結婚」或「新婚」二字，點明喜慶之事。
  • 「____鞠躬」： 在此空白處填上您的名字，表達您的敬意。

結婚祝福語範例｜中英文賀詞精選

人情利是封上的結婚祝福語，是傳達您對新人美好祝願的重要途徑。以下提供多種中英文結婚祝福語，供您參考選用：

中文結婚祝福語（四字成語）

  • 百年好合
  • 永結同心
  • 白頭偕老
  • 鸞鳳和鳴
  • 新婚誌喜
  • 珠聯璧合
  • 佳偶天成
  • 天作之合
  • 錦繡龍鳳
  • 新婚快樂
  • 天生一對
  • 永浴愛河
  • 神仙眷侶
  • 郎才女貌
  • 琴瑟和諧
  • 才子佳人
  • 相親相愛
  • 鳳凰于飛
  • 花好月圓
  • 夫唱婦隨
  • 婚姻美滿

中文結婚祝福語（短句組合）

  • 天作之合，白頭偕老
  • 永結同心，百年好合
  • 新婚愉快，幸福美滿
  • 激情永在，永浴愛河
  • 花好月圓，天緣巧合
  • 美滿良緣，縷結同心
  • 新婚愉快，甜甜蜜蜜
  • 緣訂三生，佳偶天成
  • 新婚愉快，甜甜蜜蜜，早生貴子！
  • 百年恩愛雙心結，千里姻緣一線牽！
  • 執子之手，與子偕老

祝賀女家之祝福語

  • 淑女于歸
  • 適擇佳婿
  • 百兩御之
  • 花開連理
  • 祥徵鳳律
  • 雀屏妙選
  • 妙選東床
  • 跨鳳乘龍
  • 乘龍快婿
  • 帶結同心

祝賀男家之祝福語

  • 新翁之喜
  • 賀子納媳
  • 萱堂之喜
  • 家璧生輝
  • 令郎婚禧
  • 恭賀字婚
  • 祝福早孫
  • 增祺添丁
  • 作翁之喜
  • 新姑之喜

英文結婚祝福語

  • Always be in love!（永浴愛河！）
  • Best wishes to you both（為你們獻上最好的祝福。）
  • Match made in heaven.（天作之合。）
  • Be a harmonious union forever!（百年好合。）
  • Live, Love, Laugh and be Happy!（祝你們生活在歡笑、愛與幸福中。）
  • Happy ever after.（永遠幸福。）
  • Happy Wedding（新婚快樂）
  • True Love Lasts Forever（真愛直到永遠）
  • God bless your love and marriage!（願神祝福你們的戀情與婚姻）
  • May Heaven and Earth bless the couple!（願天地祝福這對新人）
  • May you two always stay in love! And may your happiness continue to grow with age!（祝你倆永浴愛河，白頭偕老！）
  • The two of you make a perfect couple!（天造地設）
  • May your marriage be blessed with faith, joy, and love!（願你們的婚姻充滿愛和幸福）

人情利是封顏色｜紅色為首選

人情利是封的顏色選擇存在一定的禁忌。最重要的一點是，利是封最好是紅色款式。傳統上，印有「囍」字的紅色利是封是婚禮場合的首選，更添喜慶之意。至於設計方面，一般常見的是紅色長方形利是封，文字多為金色，若能加上立體燙金效果則更顯精緻。應避免使用新年、卡通或生肖圖案的利是封，以示對新人的尊重。

人情利是封禁忌｜避開單數與不潔

在準備人情利是封時，除了寫法和顏色，還有一些禁忌需要注意：

  • 避免單數金額和「4」字： 人情金額應避免單數，以及含有數字「4」的金額，一般可考慮雙數或吉祥數字如「8」或「9」。
  • 選用長身利是封，毋須摺疊鈔票： 應使用長款的利是封，以便將紙幣平整地放入，避免摺疊。
  • 不要重用利是封：最好避免使用環保利是封或任何有使用痕跡的利是封，包括已寫字、有釘痕、膠貼跡等，這被視為不吉利。
  • 無須封口： 人情利是封完成後，只需將封口向下摺好即可，不需要使用膠水或膠紙密封。
  • 務必署名： 謹記在利是封的左下角寫上您的姓名，以方便新人辨識。

人情利是封常見問題

1. 無法出席婚宴是否需要準備人情？

即使未能親身出席婚禮，表達心意仍是重要的禮節。您可以根據與新人的交情，準備一份金額適宜的人情禮金，例如港幣300至500元不等，以示祝福。

2. 新人的兄弟姊妹是否也需要包人情？

一般來說，擔任婚禮上的兄弟或姊妹並不需要額外準備人情。然而，若您與新人情誼深厚，想要額外贈送一份禮物或心意，也是非常好的表達方式。

3. 若收到闔府統請的邀請，人情金額該如何計算？

若邀請函註明「闔府統請」，人情金額的考量通常會以實際出席人數為依據。除了不佔座位的嬰兒外，其餘出席者皆應納入計算，再根據婚宴場地等級和您與新人的交情來決定總人情金額。

4. 人情金額及包裝是否有需要注意的地方？

包裝人情時，應避免使用單數或包含數字「4」的金額。建議選擇雙數或吉利數字，並將紙幣平整地放入長款的利是封中，切勿摺疊。

5. 人情有冇公價？

人情金額並無固定的「公價」，主要取決於您與新人的交情深淺。同時，婚宴場地的選擇也會影響人情的考量，例如高級酒店、一般酒店、酒樓等不同場地，通常會有不同的人情金額範圍。您可以參考以下文章：近年不同婚宴場地的人情中位數

延伸閱讀：

人情公價｜酒店/會所/酒樓/午宴/晚宴$800至$1500 收餅卡要畀$300

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無法出席婚宴是否需要準備人情？

即使未能親身出席婚禮，表達心意仍是重要的禮節。您可以根據與新人的交情，準備一份金額適宜的人情禮金，例如港幣300至500元不等，以示祝福。

新人的兄弟姊妹是否也需要包人情？

一般來說，擔任婚禮上的兄弟或姊妹並不需要額外準備人情。然而，若您與新人情誼深厚，想要額外贈送一份禮物或心意，也是非常好的表達方式。

若收到闔府統請的邀請，人情金額該如何計算？

若邀請函註明「闔府統請」，人情金額的考量通常會以實際出席人數為依據。除了不佔座位的嬰兒外，其餘出席者皆應納入計算，再根據婚宴場地等級和您與新人的交情來決定總人情金額。

圖片來源：東方新地圖片

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