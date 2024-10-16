再培訓津貼

施政報告2024｜僱員再培訓局不再設學歷上限 設700項課程大學生可報讀

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東方新地
最新的《施政報告》宣布將僱員再培訓津貼的月上限金額由目前的5,800元調升近四成至8,000元。目前，再培訓局（ERB）提供涵蓋28個行業的約700項培訓課程，適合不同社群，包括青年、婦女、50歲以上人士及少數族裔等，其中為期7天或以上的「就業掛鈎課程」均可獲得再培訓津貼，失業人士則可免學費。《東方新地》編輯為你整理了再培訓課程的申請資格、津貼金額及計算方法、報名方法等詳情。

目錄
再培訓津貼｜申請資格
再培訓津貼｜學費及資助
再培訓津貼｜課程項目
再培訓津貼｜報名方法
再培訓津貼｜報名所需文件
再培訓津貼｜「培訓就業一條龍」計劃

再培訓津貼｜申請資格

以下為僱員再培訓局所有培訓課程的基本申請資格：

  1. 必須為合資格的香港僱員（即合法在香港居留且可自由受僱，包括永久性居民及新來港人士）；
  2. 年齡需在15歲或以上；
  3. 學歷需在副學位或以下程度；
  4. 符合個別課程的入讀資格
  5. 報讀「就業掛鈎課程」的申請者必須為失業、待業或失學人士。

再培訓津貼｜學費及資助

「就業掛鈎課程」對失業人士提供全免費用。

另一方面，「非就業掛鈎課程」為收費課程，學費金額依提交課程申請表當日相關課程的學費標準為準；

沒有收入或每月收入為14,000元或以下的學員可申請豁免繳費；

每月收入超過14,000元的人士可申請學費資助；

每月收入介於14,001元至22,000元的學員可獲得本局資助大部分課程學費，需繳交課程指定的「高額資助學費」；

月入超過22,000元的學員則需繳交「一般資助學費」。

再培訓津貼｜課程項目

「就業掛鈎課程」一般屬全日制職業專才教育，涵蓋多個行業，包括金融財務、保險、旅遊、美容、家居服務等，專為失業人士而設，旨在協助合資格學員掌握市場需求的技能。培訓機構會為到課出席率達80%的學員提供三至六個月的就業跟進服務，幫助學員重返勞動市場。課程亦包括個人素養及求職技巧的培訓，以加強學員在職場的人際交往技巧，提升就業機會。

再培訓津貼｜報名方法

申請人可親自、以郵寄或網上方式報讀課程。經郵寄或網上報讀的申請人，須於開課前向有關培訓機構出示所需文件的正本（包括香港身份證、學歷證明等）。欲於網上報讀課程的申請人可到僱員再培訓局的培訓課程搜尋網站，直接搜尋相應課程報讀。

如選擇親自報讀課程，則需攜帶所需文件的正本前往有關培訓機構，並填寫課程申請表。

每名申請人一年最多可報讀2項就業掛鈎課程，但不可同時入讀。

有關計劃詳情請瀏覽專設網頁（www.erb.org/onestop

再培訓津貼｜報名所需文件

申請人親自報名時需攜帶以下文件的正本，前往有關課程的培訓機構報讀：

  1. 香港合資格僱員證明（香港永久性居民身份證或香港特別行政區護照；或香港身份證，連同簽證身份書或旅遊證件）；
  2. 學歷證明（應就最高學歷提交學校或機構發出的學歷證明文件）；
  3. 簽署提交「入息證明」同意書；
  4. 工作／專業資格證明（如適用）。再培訓津貼｜津貼金額及計算方法
    所有七天或以上的「就業掛鈎課程」每日津貼額如下：
就業掛鈎課程類別 每日津貼額
七天或以上的「就業掛鈎課程」（每日津貼） $333（以兩節課堂計算）
七天或以上的「就業掛鈎課程」（半日津貼） $166.5（以每日一節課堂計算）
「青年培育計劃」課程 $167

「就業掛鈎課程」學員須於下列節數的總和達到課程總節數的80%或以上，方可合資格申請再培訓津貼：

  1. 實際出席節數（已扣減遲到、早退及缺席的節數）；及
  2. 具香港註冊醫生發出病假證明的缺席節數（不可超過課程總節數的20%）。

學員一年內最多可申請兩次，三年內最多可申請四次再培訓津貼。

再培訓津貼｜「培訓就業一條龍」計劃

再培訓局進一步結合「職前培訓」、「就業跟進」及「在職進修」支援，推出全新的「培訓就業一條龍」計劃，為期兩年。在此計劃下，培訓機構將協助參與僱主進行招聘並以「企業包班」形式開辦職前培訓課程，而合資格學員在完成職前培訓後可獲發放再培訓津貼。僱主也會與錄取的學員簽訂僱傭合約，該合約在學員完成職前培訓課程後生效。

有關再培訓局的課程及服務，可瀏覽再培訓局網頁（www.erb.org）或致電再培訓局熱線182 182

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再培訓津貼可透過那些途徑申請？

申請人可親自、以郵寄或網上方式報讀課程。經郵寄或網上報讀的申請人，須於開課前向有關培訓機構出示所需文件的正本（包括香港身份證、學歷證明等）。

失業人士可以申請再培訓津貼嗎？

「就業掛鈎課程」對失業人士提供全免費用。

每人每年最多可報讀多少項就業掛鈎課程？

每名申請人一年最多可報讀2項就業掛鈎課程，但不可同時入讀。

資料或影片來源：再培訓局網頁再培訓津貼計劃詳情

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