施政報告2024｜僱員再培訓局不再設學歷上限 設700項課程大學生可報讀
目錄
再培訓津貼｜申請資格
再培訓津貼｜學費及資助
再培訓津貼｜課程項目
再培訓津貼｜報名方法
再培訓津貼｜報名所需文件
再培訓津貼｜「培訓就業一條龍」計劃
再培訓津貼｜申請資格
以下為僱員再培訓局所有培訓課程的基本申請資格：
- 必須為合資格的香港僱員（即合法在香港居留且可自由受僱，包括永久性居民及新來港人士）；
- 年齡需在15歲或以上；
- 學歷需在副學位或以下程度；
- 符合個別課程的入讀資格
- 報讀「就業掛鈎課程」的申請者必須為失業、待業或失學人士。
再培訓津貼｜學費及資助
「就業掛鈎課程」對失業人士提供全免費用。
另一方面，「非就業掛鈎課程」為收費課程，學費金額依提交課程申請表當日相關課程的學費標準為準；
沒有收入或每月收入為14,000元或以下的學員可申請豁免繳費；
每月收入超過14,000元的人士可申請學費資助；
每月收入介於14,001元至22,000元的學員可獲得本局資助大部分課程學費，需繳交課程指定的「高額資助學費」；
月入超過22,000元的學員則需繳交「一般資助學費」。
再培訓津貼｜課程項目
「就業掛鈎課程」一般屬全日制職業專才教育，涵蓋多個行業，包括金融財務、保險、旅遊、美容、家居服務等，專為失業人士而設，旨在協助合資格學員掌握市場需求的技能。培訓機構會為到課出席率達80%的學員提供三至六個月的就業跟進服務，幫助學員重返勞動市場。課程亦包括個人素養及求職技巧的培訓，以加強學員在職場的人際交往技巧，提升就業機會。
再培訓津貼｜報名方法
申請人可親自、以郵寄或網上方式報讀課程。經郵寄或網上報讀的申請人，須於開課前向有關培訓機構出示所需文件的正本（包括香港身份證、學歷證明等）。欲於網上報讀課程的申請人可到僱員再培訓局的培訓課程搜尋網站，直接搜尋相應課程報讀。
如選擇親自報讀課程，則需攜帶所需文件的正本前往有關培訓機構，並填寫課程申請表。
每名申請人一年最多可報讀2項就業掛鈎課程，但不可同時入讀。
有關計劃詳情請瀏覽專設網頁（www.erb.org/onestop）
再培訓津貼｜報名所需文件
申請人親自報名時需攜帶以下文件的正本，前往有關課程的培訓機構報讀：
- 香港合資格僱員證明（香港永久性居民身份證或香港特別行政區護照；或香港身份證，連同簽證身份書或旅遊證件）；
- 學歷證明（應就最高學歷提交學校或機構發出的學歷證明文件）；
- 簽署提交「入息證明」同意書；
- 工作／專業資格證明（如適用）。再培訓津貼｜津貼金額及計算方法
所有七天或以上的「就業掛鈎課程」每日津貼額如下：
|就業掛鈎課程類別
|每日津貼額
|七天或以上的「就業掛鈎課程」（每日津貼）
|$333（以兩節課堂計算）
|七天或以上的「就業掛鈎課程」（半日津貼）
|$166.5（以每日一節課堂計算）
|「青年培育計劃」課程
|$167
「就業掛鈎課程」學員須於下列節數的總和達到課程總節數的80%或以上，方可合資格申請再培訓津貼：
- 實際出席節數（已扣減遲到、早退及缺席的節數）；及
- 具香港註冊醫生發出病假證明的缺席節數（不可超過課程總節數的20%）。
學員一年內最多可申請兩次，三年內最多可申請四次再培訓津貼。
再培訓津貼｜「培訓就業一條龍」計劃
再培訓局進一步結合「職前培訓」、「就業跟進」及「在職進修」支援，推出全新的「培訓就業一條龍」計劃，為期兩年。在此計劃下，培訓機構將協助參與僱主進行招聘並以「企業包班」形式開辦職前培訓課程，而合資格學員在完成職前培訓後可獲發放再培訓津貼。僱主也會與錄取的學員簽訂僱傭合約，該合約在學員完成職前培訓課程後生效。
有關再培訓局的課程及服務，可瀏覽再培訓局網頁（www.erb.org）或致電再培訓局熱線182 182
延伸閱讀：
中年再就業津貼2024｜最高獲$20,000再就業補貼 全面申請指南
在職家庭津貼丨4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法
電費津貼2024｜最新17大電費補貼 政府/中電/港燈申請資格+方法
長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙
再培訓津貼可透過那些途徑申請？
申請人可親自、以郵寄或網上方式報讀課程。經郵寄或網上報讀的申請人，須於開課前向有關培訓機構出示所需文件的正本（包括香港身份證、學歷證明等）。
失業人士可以申請再培訓津貼嗎？
「就業掛鈎課程」對失業人士提供全免費用。
每人每年最多可報讀多少項就業掛鈎課程？
每名申請人一年最多可報讀2項就業掛鈎課程，但不可同時入讀。