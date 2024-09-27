在職家庭津貼2024｜4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法
目錄
在職家庭津貼丨計劃簡介
在職家庭津貼丨工時要求
在職家庭津貼丨入息上限
在職家庭津貼丨資產上限
在職家庭津貼丨入息計算例子
在職家庭津貼丨津貼金額
在職家庭津貼丨申請方法
在職家庭津貼丨計劃簡介
「在職家庭津貼（職津）計劃」的目的是鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津計劃的申請以住戶（包括1人住戶）為單位。申請住戶達到工時要求，並符合入息及資產限額，即可以申領基本津貼（半額）、中額津貼（3/4額）或高額津貼（全額）。單親住戶及非單親住戶中每名合資格兒童，可獲發職津計劃下的兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。
在職家庭津貼丨工時要求
所有住戶成員的工時合併計算，申請人及住戶成員在同一月份可申報多於一份工作的時數。
非單親住戶的工時要求
- 基本津貼：每月總工時達144小時
- 中額津貼：每月總工時達168小時
- 高額津貼：每月總工時達192小時或以上
單親住戶的工時要求
- 基本津貼：每月總工時達36小時
- 中額津貼：每月總工時達64小時
- 高額津貼：每月總工時達72小時或以上
就單親住戶的申請，在職單親父／母申請人須與最少一名15歲以下的子女同住。
在職家庭津貼丨入息上限
自2024年4月起，政府調高申領月份在職家庭津貼（職津）計劃的入息及資產限額，適用於2024年4月至2025年3月申領月份入息及資產限額如下：
|住戶人數
|全額津貼住戶每月入息上限
|3/4額津貼住戶每月入息上限
|半額津貼住戶每月入息上限
|1人
|11,000元
|13,200元
|15,400元
|2人
|15,900元
|19,000元
|22,200元
|3人
|19,800元
|23,800元
|27,700元
|4人
|25,000元
|30,000元
|35,000元
|5人
|25,000元
|30,000元
|35,000元
|6人至10人或以上
|27,600元
|33,100元
|38,600元
入息限額是以從事經濟活動的家庭住戶每月收入中位數計算，住戶入息包括工資（扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款）、提供服務的報酬、業務盈利以及租金收入等。
在職家庭津貼丨資產上限
資產限額住戶資產包括土地、房產（自住物業除外）、車輛／船隻、的士／公共小型巴士牌照、投資、股份／經營業務以及銀行存款／現金等。
|住戶人數
|各項津貼住戶資產上限月重
|1人
|286,000元
|2人
|387,000元
|3人
|505,000元
|4人
|590,000元
|5人
|655,000元
|6人
|709,000元
|7人
|757,000元
|8人
|792,000元
|9人
|877,000元
|10人或以上
|945,000元
申請人可使用在職家庭津貼辦事處的計算器計算。
在職家庭津貼丨入息計算例子
一人住戶
以一人住戶為例，申請人有一份全職工作，每月工作144小時，入息為12,000元，他擁有的資產值為240,000元。申請人每月工作達144小時，但少於168小時，可獲基本津貼。他每月入息高於一人住戶的全額津貼上限，但不高於3/4額津貼上限，資產值不高於一人住戶的資產上限，故可獲3/4額津貼，即1,150元 x 3/4=863元。
四人家庭
以四人家庭為例，包括父母及分別3及6歲的兒子及女兒，父親有一份全職工作，母親是家庭主婦。父親每月工作200小時，住戶每月入息為18,000元。住戶擁有的資產值為300,000元。由於父親每月工作不少於192小時，可獲高額津貼，而且入息不高於四人住戶的全額津貼上限，以及不高於資產上限，可獲全額津貼；兩名兒童均符合兒童津貼的資格，故此家庭每月可獲1,610元+1,610元 x 2=4,830元。
單親住戶
以單親住戶為例，母親及一名8歲的女兒，母親做多份兼職，每月工作共132小時，住戶每月入息為12,000元。住戶擁有的資產值為150,000元。單親母親每月工作不少於72小時，同住的女兒未滿15歲，可受惠較低的工時要求，可獲高額津貼，而入息亦不高於二人住戶的全額津貼上限，可獲全額津貼；加上資產值不高於二人住戶的資產上限，8歲的女兒符合兒童津貼的資格，故此家庭每月可獲1,610+1,610元=3,220元。
在職家庭津貼丨津貼金額
由2024年4月起，「在職家庭津貼計劃」下的住戶及兒童津貼金額增加15%，每月每個住戶及每月每名兒童的津貼增至1,610元。以一個育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增加至每月*4,830元。新津貼金額將惠及由2024年5月起遞交職津申請的住戶。
|每月總工時 （小時）
|每月每個住戶的津貼
|每月每名兒童的津貼
|144至168以下
（非單親住戶）
36至54以下
（單親住戶）
|全額基本津貼：$1,150
3/4 額基本津貼：$863
半額基本津貼：$575
|全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805
|168至192以下
（非單親住戶）
54至72以下
（單親住戶）
|全額中額津貼：$1,380
3/4 額中額津貼：$1035
半額中額津貼：$690
|全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805
|192或以上
（非單親住戶）
72或以上
（單親住戶）
|全額高額津貼：$1,610
3/4 額高額津貼：$1,208
半額高額津貼：$805
|全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805
在職家庭津貼丨申請方法
1. 網上申請
申請人可經網上申請服務，遞交申請及上載證明文件。
2. 郵寄或親身遞交
申請人可下載所需申請表格，或親身到以下地點索取：
- 在職家庭津貼辦事處
- 學生資助處
- 勞工處各就業中心及各行業性招聘中心
- 社會福利署各分區福利辦事處這連結會以新視窗打開。、 社會保障辦事處這連結會以新視窗打開及綜合家庭服務中心
- 民政事務總署各區民政諮詢中心
然後申請人可把填妥的申請表格和工時、住戶入息及資產等證明文件透過以下途徑遞交
郵寄地址
- 觀塘郵政局郵箱62600號（在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處）
投遞至以下地方的投遞箱：
- 在職家庭津貼辦事處
- 學生資助處
- 勞工處各就業中心
- 社會福利署各分區福利辦事處
在職家庭及學生資助事務處收到申請後，會於10天內以流動電話短訊或郵寄方式向申請人發出申請確認通知。在完成處理申請後，申請人會收到書面的申請結果通知。申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。合資格住戶須就每六個曆月的申領期提出申請。申領期不可重疊。