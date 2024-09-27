在職家庭津貼4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法一覽

在職家庭津貼2024｜4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法

家庭消費
東方新地
政府為鼓勵自力更生以及紓緩跨代貧窮，推出「在職家庭津貼」減輕低收入家庭經濟負擔，申請住戶只要達到指定工時要求，並符合入息及資產限額，即可以申領計劃下的基本津貼、中額津貼或高額津貼，每名合資格兒童亦可以申領兒童津貼。由今年4月起，津貼金額增加15%，4人家庭最多可獲每月$4,830津貼。

目錄
在職家庭津貼丨計劃簡介
在職家庭津貼丨工時要求
在職家庭津貼丨入息上限
在職家庭津貼丨資產上限
在職家庭津貼丨入息計算例子
在職家庭津貼丨津貼金額
在職家庭津貼丨申請方法

在職家庭津貼丨計劃簡介

「在職家庭津貼（職津）計劃」的目的是鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津計劃的申請以住戶（包括1人住戶）為單位。申請住戶達到工時要求，並符合入息及資產限額，即可以申領基本津貼（半額）、中額津貼（3/4額）或高額津貼（全額）。單親住戶及非單親住戶中每名合資格兒童，可獲發職津計劃下的兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。

在職家庭津貼丨工時要求

所有住戶成員的工時合併計算，申請人及住戶成員在同一月份可申報多於一份工作的時數。

非單親住戶的工時要求

  • 基本津貼：每月總工時達144小時
  • 中額津貼：每月總工時達168小時
  • 高額津貼：每月總工時達192小時或以上

單親住戶的工時要求

  • 基本津貼：每月總工時達36小時
  • 中額津貼：每月總工時達64小時
  • 高額津貼：每月總工時達72小時或以上

就單親住戶的申請，在職單親父／母申請人須與最少一名15歲以下的子女同住。

在職家庭津貼丨入息上限

自2024年4月起，政府調高申領月份在職家庭津貼（職津）計劃的入息及資產限額，適用於2024年4月至2025年3月申領月份入息及資產限額如下：

住戶人數 全額津貼住戶每月入息上限 3/4額津貼住戶每月入息上限 半額津貼住戶每月入息上限
1人 11,000元 13,200元 15,400元
2人 15,900元 19,000元 22,200元
3人 19,800元 23,800元 27,700元
4人 25,000元 30,000元 35,000元
5人 25,000元 30,000元 35,000元
6人至10人或以上 27,600元 33,100元 38,600元

入息限額是以從事經濟活動的家庭住戶每月收入中位數計算，住戶入息包括工資（扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款）、提供服務的報酬、業務盈利以及租金收入等。

在職家庭津貼丨資產上限

資產限額住戶資產包括土地、房產（自住物業除外）、車輛／船隻、的士／公共小型巴士牌照、投資、股份／經營業務以及銀行存款／現金等。

住戶人數 各項津貼住戶資產上限月重
1人 286,000元
2人 387,000元
3人 505,000元
4人 590,000元
5人 655,000元
6人 709,000元
7人 757,000元
8人 792,000元
9人 877,000元
10人或以上 945,000元

申請人可使用在職家庭津貼辦事處的計算器計算。

在職家庭津貼丨入息計算例子

一人住戶

以一人住戶為例，申請人有一份全職工作，每月工作144小時，入息為12,000元，他擁有的資產值為240,000元。申請人每月工作達144小時，但少於168小時，可獲基本津貼。他每月入息高於一人住戶的全額津貼上限，但不高於3/4額津貼上限，資產值不高於一人住戶的資產上限，故可獲3/4額津貼，即1,150元 x 3/4=863元。

在職家庭津貼 一人家庭申請例子。（圖片來源：在職家庭津貼計劃網頁）
一人家庭申請例子。（圖片來源：在職家庭津貼計劃網頁）

四人家庭

以四人家庭為例，包括父母及分別3及6歲的兒子及女兒，父親有一份全職工作，母親是家庭主婦。父親每月工作200小時，住戶每月入息為18,000元。住戶擁有的資產值為300,000元。由於父親每月工作不少於192小時，可獲高額津貼，而且入息不高於四人住戶的全額津貼上限，以及不高於資產上限，可獲全額津貼；兩名兒童均符合兒童津貼的資格，故此家庭每月可獲1,610元+1,610元 x 2=4,830元。

單親住戶

以單親住戶為例，母親及一名8歲的女兒，母親做多份兼職，每月工作共132小時，住戶每月入息為12,000元。住戶擁有的資產值為150,000元。單親母親每月工作不少於72小時，同住的女兒未滿15歲，可受惠較低的工時要求，可獲高額津貼，而入息亦不高於二人住戶的全額津貼上限，可獲全額津貼；加上資產值不高於二人住戶的資產上限，8歲的女兒符合兒童津貼的資格，故此家庭每月可獲1,610+1,610元=3,220元。

在職家庭津貼丨津貼金額

由2024年4月起，「在職家庭津貼計劃」下的住戶及兒童津貼金額增加15%，每月每個住戶及每月每名兒童的津貼增至1,610元。以一個育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增加至每月*4,830元。新津貼金額將惠及由2024年5月起遞交職津申請的住戶。

每月總工時 （小時） 每月每個住戶的津貼 每月每名兒童的津貼
144至168以下
（非單親住戶）
36至54以下
（單親住戶）		 全額基本津貼：$1,150
3/4 額基本津貼：$863
半額基本津貼：$575		 全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805
168至192以下
（非單親住戶）
54至72以下
（單親住戶）		 全額中額津貼：$1,380
3/4 額中額津貼：$1035
半額中額津貼：$690		 全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805
192或以上
（非單親住戶）
72或以上
（單親住戶）		 全額高額津貼：$1,610
3/4 額高額津貼：$1,208
半額高額津貼：$805		 全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805

在職家庭津貼丨申請方法

1. 網上申請

申請人可經網上申請服務，遞交申請及上載證明文件。

2. 郵寄或親身遞交

申請人可下載所需申請表格，或親身到以下地點索取：

  • 在職家庭津貼辦事處
  • 學生資助處
  • 勞工處各就業中心及各行業性招聘中心
  • 社會福利署各分區福利辦事處這連結會以新視窗打開。、 社會保障辦事處這連結會以新視窗打開及綜合家庭服務中心
  • 民政事務總署各區民政諮詢中心

然後申請人可把填妥的申請表格和工時、住戶入息及資產等證明文件透過以下途徑遞交
郵寄地址

  • 觀塘郵政局郵箱62600號（在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處）

投遞至以下地方的投遞箱：

  • 在職家庭津貼辦事處
  • 學生資助處
  • 勞工處各就業中心
  • 社會福利署各分區福利辦事處

在職家庭及學生資助事務處收到申請後，會於10天內以流動電話短訊或郵寄方式向申請人發出申請確認通知。在完成處理申請後，申請人會收到書面的申請結果通知。申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。合資格住戶須就每六個曆月的申領期提出申請。申領期不可重疊。

圖片來源：在職家庭津貼計劃網頁資料或影片來源：在職家庭津貼計劃網頁政府新聞公報

熱門文章

 