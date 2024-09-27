在職家庭津貼2024｜4人家庭增至$4830 最新入息資產上限/工時要求/申請方法

政府為鼓勵自力更生以及紓緩跨代貧窮，推出「在職家庭津貼」減輕低收入家庭經濟負擔，申請住戶只要達到指定工時要求，並符合入息及資產限額，即可以申領計劃下的基本津貼、中額津貼或高額津貼，每名合資格兒童亦可以申領兒童津貼。由今年4月起，津貼金額增加15%，4人家庭最多可獲每月$4,830津貼。

