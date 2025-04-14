長者咭優惠2025｜逾100項長者咭樂悠咭飲食購物優惠 麥當勞/譚仔/KFC/惠康/美心都有

全港逾百間商戶為60歲及以上的長者推出專屬優惠，持有長者咭或樂悠咭的老友記，能夠在包括麥當勞、惠康、周大福、Neway等多個知名品牌及商戶享受折扣，盡情消費。本文將為大家整理2025年有關長者咭優惠的最新資訊，當中更包括多間食肆、零售商店、服務機構等，即睇下文了解！