長者咭優惠2025｜逾100項長者咭樂悠咭飲食購物優惠 麥當勞/譚仔/KFC/惠康/美心都有

長者咭優惠2025｜逾100項長者咭樂悠咭飲食購物優惠 麥當勞/譚仔/KFC/惠康/美心都有

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東方新地

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全港逾百間商戶為60歲及以上的長者推出專屬優惠，持有長者咭或樂悠咭的老友記，能夠在包括麥當勞、惠康、周大福、Neway等多個知名品牌及商戶享受折扣，盡情消費。本文將為大家整理2025年有關長者咭優惠的最新資訊，當中更包括多間食肆、零售商店、服務機構等，即睇下文了解！

長者咭優惠2025目錄

長者咭優惠｜飲食/食肆優惠

機構名稱 優惠詳情 備註
松記糖水店 九折(只限堂食。)
吉野家 長者於早市/茶市時段惠顧滿$30即減$3 (不適用於午後の輕食及精明の選系列) https://www.yoshinoya.com.hk/store-location/
肯德基 KFC 全日適用：惠顧任何食品淨值滿$10或以上，送熱香滑奶茶/熱即磨咖啡一杯。 (星期六、日及公眾假期除外) 早上11時後：惠顧任何食品淨值滿$20或以上，送馬鈴薯蓉(普通)一客。 (星期六、 日及公眾假期除外) 條款及細則： 1. 優惠適用於香港 KFC 分店 (亞洲國際博覽館除外) 。「惠顧任何食品淨值滿$10或以上，送熱奶茶/咖啡一杯」優惠不適用於又一城分店。 2. 每次惠顧只限使用一次，此優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用， 包括但不限於信用卡優惠。 3. Birdland (Hong Kong) Limited 保留終止或更改優惠的條款和細則的權利，恕不另行通知。 4. 如有任何爭議，Birdland (Hong Kong) Limited 保留最終決定權。 https://www.kfchk.com/index.html
必勝客 PIZZA HUT 憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5 優惠，每位長者每次只能享用優惠乙次。 https://www.pizzahut.com.hk/corp/tc/store
薄餅博士 PHD 下午茶時段(下午2:30-5:30)憑長者卡/樂悠卡於分店作任何消費(不包括小費、膠袋費)，即可減$3 https://www.phd.hk/tc/order#/getstart
麥當勞 醒晨開心推介（早上11 時前）：憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿港幣13或以上即可免費獲贈脆薯餅一客。 醒晨歡樂推介（早上11 時前）：憑長者咭以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。 特別推介（早上11時後）：憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿港幣$13或以上即可免費獲贈McCafé 熱即磨黑咖啡（細）、McCafé 細即磨白咖啡（細）、熱港式奶茶或中汽水一杯，或中薯條一客（任選其一）。 使用條款及細則： 1. 此長者咭推介不可與其他優惠同時使用。 2. 此推介不適用於星期六、日及公眾假期。 3. 此推介不適用於海洋公園、香港國際機場離境大堂及中央客運廊、沙田馬場及跑馬地馬場之麥當勞餐廳。 4. 此長者咭推介的每天享用上限為兩次。 5. 此推介不適用於樂悠咭持有者。 6. 食品供應種類視乎個別餐廳而異。 7. 圖片只供參考。 8. 如有任何爭議，MHK Restaurants Limited (a McDonald’s Franchised Business) 保留最終決定權。
大快活 FAIRWOOD 憑長者咭可到香港指定大快活分店申請大快活「關愛咭」。成功申請大快活「關愛咭」於有效期內任何正價惠顧，每次消費可享港幣$3現金優惠，每月可享總值港幣$300現金優惠。如有任何查詢，請向分店職員或致電2856-7217顧客服務部聯絡。 2856 7217
一粥麵 凡出示有效的長者咭，或以長者八達通/樂悠咭付款，於早/茶市惠顧任何套餐或單點主食(小食及飲品除外)，可獲贈茶/啡/熱飲一杯(特飲除外)。 有關細則： -不可與其他優惠共同使用。 -惠顧時請先向收銀員出示長者咭/長者八達通或樂悠咭。 -不適用於自助點餐機/手機訂餐/網上外賣平台 。 https://www.supersuper.com.hk
海天堂 憑長者咭/樂悠卡 以現金購買正價產品滿$100，可享$25優惠。適用於以電子支付 條款及細則: 適用於海天堂香港全線分店; 有效日期至31/12/2025。 只適用於以現金購買，接受電子支付。 不適用於購買禮券、現金券及產品券。 此優惠不得與推廣價及其他優惠同時使用; 如有任何爭議，海天堂保留最終決定權。 海天堂香港全線分店 查詢：2730 3681
芝味鳥 九折。 東涌 2328 2501 屯門 2328 2502 荃灣 2328 2503 大圍 2328 2505
Jollibee 快樂蜂 $17 三件班戟配熱飲(早上11:00前供應); $16 磨菇飯配熱飲; $27 肉醬意粉配熱飲 (優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外) https://bit.ly/3q1lcbG
Pacific Coffee 凡出示有效長者卡，即享餐飲九折優惠 1. 優惠適用於香港全線Pacific Coffee分店(爹核士街及日富里分店除外) 2. 優惠只限購買手調飲品及/或食品之交易 ，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊 3. 優惠不能與其他優惠同時使用 (自攜杯優惠除外) 4. 優惠不適用於網上/應用程式購物或外賣遞送服務及不可兌換現金 5. 產品不設退換或退款 6. Pacific Coffee Co Ltd 將保留此優惠之最終決定權 8108 6500
牛大人 長者可享用「長者優惠」價錢光顧火鍋套餐，詳情請參閱網址：https://masterbeef.hk/mk1-2/ https://masterbeef.hk/contact-us/
南記粉麵 • 凡滿60歲的顧客出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵(不包括生料、火鍋包及辣椒醬)，即可獲細豆漿或生菜半份 • 全線分店適用 • 只限堂食 • 請於下單前出示有效正本長者咭、樂悠咭或長者八達通。每位長者每次只能享有一次免費優惠 • 此優惠不可與其他優惠同時使用 • 優惠日期: 2024年1月1日至另行通知 • 南記春卷粉面有限公司保留權利修改本條款及細則而不作另行通知 • 如有任何爭議，南記春捲粉面有限公司保留最終決定權 https://www.namkee.hk/
譚仔三哥米線 下午2-6時，惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯 https://www.tjsamgor.com/hk/store-locator/
一鍋堂 午市及晚市提供長者優惠,詳情請向店員查詢 https://www.epot.com.hk/contactus
譚仔雲南米線 長者雙重優惠 憑長者咭或樂悠咭可享以下優惠： 優惠一：惠顧自選兩餸或以上米線*可減$8 優惠二：惠顧任何米線*，送冷/熱飲品一杯# *不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐及下午茶餐 #不包括特飲，限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水 T&C: – 優惠適用於堂食及外賣自取 – 全日供應(早市除外) – 不適用於電話下單之外賣、外賣平台之訂單及手機App點餐 – 只適用於指定分店 – 優惠一或二可同時使用 – 每碗米線可享以上優惠一次 – 不可與其他優惠同時使用 – 如有任何爭議，同心飲食有限公司(即「譚仔雲南米線」)保留最終決定權 https://tamjaimixian.com/%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%88%86%e5%ba%97/
譚仔雲南米線 憑長者咭或樂悠咭可享以下優惠： 1) 惠顧任何早晨套餐 免費添加 熱飲一杯 T&C: -轉冷飲需每杯加$3 -不包括罐裝汽水、豆漿、特飲及最新推廣特飲 -只適用於堂食 -只適用於早餐時段 -只適用於指定分店 https://tamjaimixian.com/%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%88%86%e5%ba%97/
錦麗 憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減3元。(以每張樂悠咭或長者咭計算) – 推廣期由2024年7月1日至2025年6月30日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期 – 不可兌換現金及不可與其他優惠並用 – 適用於堂食或外賣 – 錦麗(東薈城及信德店)堂食需另收加一服務費，並以原價計算(四捨五入計算至元位) – 錦麗保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知 – 如有任何爭議，錦麗保留最終決定權 https://www.tfactoryconcept.com/%e9%8c%a6%e9%ba%97/?lang=zh-hant
茶木‧台式休閒餐廳 憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減3元。(以每張樂悠咭或長者咭計算) – 推廣期由2024年7月1日至2025年6月30日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期 – 不可兌換現金及不可與其他優惠並用 – 適用於堂食或外賣 – 堂食需另收加一服務費，並以原價計算(四捨五入計算至元位) – 茶木保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知 – 如有任何爭議，茶木保留最終決定權 https://www.tfactoryconcept.com/teawood/?lang=zh-hant

長者咭優惠｜娛樂優惠

機構名稱 優惠詳情 備註
洲立影藝有限公司 MCL 長者可於全線MCL戲院以港幣$30購買1:30PM前之2D場次戲票；於全線MCL戲院 (除康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院外) 以港幣$65購買1:30PM至11:29PM之2D場次戲票； 於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院以港幣$45購買1:30PM至11:29PM之2D場次戲票。 https://www.mclcinema.com/MCLContactUs.aspx?visLang=1
香港明愛營地服務 明暉營及小塘營宿費八折(膳食除外)。 以上優惠只限於淡季時間(即星期日下午至星期六早上)；公眾假期、七月及八月除外。 長洲明暉營及大埔小塘營 查詢電話：2973 0062
香港杜莎夫人蠟像館 港幣$120元選購香港杜莎夫人蠟像館長者(65歲或以上)入場門票。 (優惠期由2025年1月7日至2025年12月31日) 1. 長者卡之持有人可享港幣$120元選購香港杜莎夫人蠟像館長者(65歲或以上)入場門票(最多2張)。 2. 此優惠不能出售*、兌換現金或其他產品及與其他優惠同時使用。 3. 長者卡之影印本無效。 4. 門票附帶香港杜莎夫人蠟像館的條款及細則。 5. 享用優惠前必須出示有效身份證明文件及長者卡。 6. 香港杜莎夫人蠟像館所訂的優惠細則如有更改，恕不另行通知。 *「出售」是指嘗試經任何渠道出售此優惠。無論成功出售與否，一經發現馬上作廢。 2849 6966
香港海洋公園 免費入場 3923 2323
香港健體運動協會 請以電話查詢。 6992 7496
香港摩天輪 長者優惠票價$10。 2325 6116
Neway 長者人頭優惠收費9折 https://www.newaykb.com/tc/store_location.php

長者咭優惠｜購物優惠

機構名稱 優惠詳情 備註
香港聖安娜餅屋 購買麵包西餅可享95折優惠 (條款及細則：不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用，優惠受條款約束；如有任何爭議，聖安娜餅屋保留最終決定權) 全線分店
美心西餅 Maxim’s Cake Lab 優惠內容: 購買任何麵包 95折 條款及細則： – 此優惠包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品 – 此優惠不可與美心禮餅咭及其他優惠同時使用 – 產品價格須以原價計算 – 優惠須受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢 – 如有任何爭議，美心西餅保留最終決定權 全線分店
榮華餅家 標準價貨品九折 優惠條款及細則： 優惠只適用於香港榮華指定分店。不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。 優惠不可與其他優惠同時使用。 優惠不可兌換現金或其他項目。 門市資料如有任何更改，恕不另行通知。最新分店資訊，請瀏覽網站：https://www.wingwah.com/tc/stores/?r=hk。 如有任何爭議，榮華餅家保留最終決定權。 https://www.wingwah.com/tc/stores/?r=hk
恆香老餅家 凡於付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。條款及細則：1.此優惠不可與其他優惠同時使用。2. 此優惠須於付款前出示有效長者咭。3. 影印本恕不接受。 https://www.hangheung.com.hk/pages/%E5%88%86%E5%BA%97%E8%B3%87%E8%A8%8A
SINOMAX 於香港專門店購買任何SINOMAX正價貨品,可享95折(不可與其他優惠同時使用)。 MegaBox 2629 5122 沙田 2699 7700 始創 2381 6918 奧海城 2273 4026 Mikiki 2327 2703 上水 2688 0181 皇室堡 2877 7928 TheOne 2708 9608 皇室堡 2413 5033 北角 2572 8598 荃灣 2790 4600 屯門 2246 7598 將軍澳 2462 7138 康怡 2759 4046 鑽石山 2702 7898 黃大仙 2352 5878 大埔新達 2849 7533 葵芳新都會 2750 1293
樂道三七 特價優惠。請以電話查詢 2318 0733。 2318 0733
永安百貨 1. 指定貨品85折至95折。特價貨品除外。 2. 逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。 – 以上優惠不可與其他特別推廣之優惠同時使用。 – 以上優惠受條款及細則約束。 上環總店 2852 1888 彌敦道店 2710 6288 尖東店 2196 1388
裕華國貨百貨店 正價商品九折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。 https://www.yuehwa.com/zh-hk/locator
裕華保健坊 正價九折。不適用於公價、減價、特別優惠及合作專櫃商品。 中環 2522 2333 / 軒尼詩道 2836 0112 / 柏麗 2739 3888 / 牛頭角 2653 0161 / 旺角 2395 7951 / 德田 2354 7188 / 尚德 2789 1218 / 彩明 2790 5228 / 沙田 2782 6622 / 大埔 2635 1166 / 川龍街 2408 8080 / 屯門 2404 6655 / 屯門安定 2763 6378 / 上水 2639 0988 / 元朗 2311 8323 / 天水圍 2652 9919
救世軍家品店 正價貨品八五折優惠，其條款及細則： (1)每月於全線分店的優惠購物額共最高為$800； (2)不可與其他優惠同時使用； (3)救世軍家品店保留此優惠最終决定權。 西環 2974 0882 沙田 2636 6113 屯門 2618 2241 銅鑼灣 2887 5577 油麻地 2332 4448 大坑東 2784 0689 柴灣 2558 8655 北角 2570 0138 觀塘 2331 2577 香港仔 2873 4666 太子 3422 3205 南昌 2387 4933
救世軍家品店 正價貨品八五折優惠，其條款及細則： (1)每月於全線分店的優惠購物額共最高為$800； (2)不可與其他優惠同時使用； (3)救世軍家品店保留此優惠最終决定權。 黃埔 2773 1182 灣仔 2836 6246 荃灣 3582 4663
日昌專業眼鏡有限公司 鏡架及鏡片半價。特價/公價貨品除外。 九龍城 2716 9436 美孚新邨 2786 5390 青衣 2688 6655 坑口 2141 0066 西環 2542 7015
名店專業眼鏡 折扣後再減$200，特價貨品除外。 https://www.professionalopticalshop.com/pages/store
茂昌眼鏡 鏡架、太陽眼鏡、鏡片或傳統式隱形眼鏡七五折。 公價貨、特價貨、顏色隱形眼鏡、即棄隱形眼鏡及隱形眼鏡藥水除外。 此優惠不可與其他推廣優惠一同使用。 中環 2523 3711 銅鑼灣 2576 2669 北角 2560 6039 鰂魚涌 2134 1522 紅磡 2356 0836 荔枝角 3110 3254 荃灣 2610 1681 將軍澳 3549 8913 灣仔 3102 3698
名視眼鏡中心 鏡架及鏡片，除原有折扣，再額外享有九折，架連鏡套餐除外。 http://www.famousoptical.co/contact-us.html
眼鏡88 正價貨品9 折優惠 優惠條款及細則： 1. 請於交易前出示有效長者卡，並須全數付款，方可享用優惠。 2. 優惠只適用於香港眼鏡88分店。 3. 優惠不適用於Cartier品牌眼鏡產品、藥水、真金眼鏡及特價貨品(包括套餐優惠)或雜項。 4. 此優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用(包括VIP優惠、信用卡折扣及鏡片券)。 5. 優惠不可兌換或找贖現金。 6. 眼鏡88有限公司保留權利隨時暫停、更改或終止優惠及更改其條款及細則，毋須另行通知。如有任何爭議，眼鏡88有限公司保留最終之決定權。
亮視點 凡惠顧正價鏡片, 即享: 滿$1,000 享$150 優惠滿$2,000 享$350 優惠滿$3,000 享$600 優惠。 全線分店
潮流天地 正價鏡架及太陽眼鏡6折 優惠不適用於即棄隱形眼鏡、藥水、雜項、公價及指定品牌貨品 (包括999.9、Lindberg、Cartier、Oakley、Rayban、Mykita 及 Bape) https://imageoptical.com.hk/pages/contact
AOJO 憑長者咭配眼鏡即送保溫瓶400ML 一個 https://aojo.hk/page/contact-us
南北行 乾海味正價九折，參茸補品正價七折，印尼燕窩正價七折，中藥配劑正價八折，中成藥正價九折。 https://www.nampeihong.com/store-location/
東方紅藥業有限公司 正價產品85折(寄售產品及指定多買多折產品除外) 正價散裝石斛買一送一(只限同款及石斛粉除外)(機場店除外)
啟泰 參茸、藥材九折。 中醫門診、配藥九折。特價貨品除外。
德信大藥房 健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
智文藥房 凡購物滿$500 可享九五折優惠
盞記燕窩專門店 1. 長者咭持有人購物滿$500免費成為會員(普通必須滿$1,000)。 2. 長者咭持有人購買任何乾貨燕窩九折。
樓上 長者咭持有人獲金咭會員優惠，詳情可致電2300 1800查詢。 https://m.hkjebn.com/location.php?lang=tw
健怡坊 滿$100九五折。折實價、公價及特價品除外。
六福珠寶 購買鑽石、天然翡翠、寶石、珍珠或K金首飾，即可獲9.2折優惠。 條款及細則 1. 優惠不適用於定價、特價、尊享價、授權、黃金、鉑金及鐘錶貨品。 2. 優惠只適用於香港特別行政區或澳門特別行政區之六福珠寶分店。 3. 優惠不可兌換現金或與其他優惠同時使用。 4. 如有任何爭議，六福珠寶金行(香港)有限公司保留最終決定權，並有權隨時修改此條款及細則。 https://www.lukfook.com/tc/
創輝珠寶 1. 足金首飾免佣金。 2. 足金類產品，免手工。 3. GIA 南非鑽石，天然南洋珠，緬甸翡翠，斯里蘭卡寶石低至6折。 https://www.chongfaijewellery.com/location
茶藝樂園有限公司 九折。茶藝課程除外。
雞仔嘜 正價貨品九折 https://chickslifestyle.com/c/pages/stores
Popi Stores Limited 正價服裝系列九折
天利行書局 參考書籍、字典、補充練習、文具及禮品等九折。特價/公價貨品除外。 https://www.thlee.com.hk/shop.php?location=cwb
亞洲週刊有限公司 一年訂閱共51期$488
心聲琴行 琴書八折。樂器及配件九折。音樂課程不論級別，首月減$50。(如有爭議，心聲琴行保留最終決定權。)
科訊工程有限公司 滿$100 九六折。大減價及特價品除外。
隆泰藥房 健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
余仁生(香港)有限公司 正價貨品九五折優惠。優惠不可與其他優惠及推廣共同使用(包括生日券，貴賓卡等)。優惠不適用於購買余仁生禮券。優惠只適用於香港余仁生門市及專櫃。如有任何爭議，余仁生(香港)有限公司將保留最終決定權。
偉樂琴行有限公司 凡惠顧正價音樂書籍、樂器配件及音樂精品滿港幣$100或以上，可獲9折優惠。 凡惠顧W.HOFFMANN或Haessler或Zimmermann或Irmler鋼琴,可獲港幣$500折扣優惠。 凡惠顧C.Bechstein或Bluthner鋼琴,可獲港幣$1000折扣優惠。
時代大藥房 健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
PanaShop 正價貨品九五折。特價貨品除外。 https://www.panasonic.hk/chinese/store/panashop.aspx
佛哲書舍 書籍七五折。特價及公價貨品除外。 https://www.thlee.com.hk/shop.php?location=cwb
Panasonic 人氣電器店 及 Panasonic 陳列室 凡出示長者咭於Panasonic陳列室及人氣電器店購買指定產品優惠: Panasonic 美腿按摩器 – 7折。電子血壓計、收音機、四季寶 – 75折。電解水機、濾水器、浴室寶、廁板- 85折。SIXPAD Foot Fit 智能健肌儀及Hand Pulse – 75折。 詳情請致電2332 3723查詢。 https://www.panasonic.hk/chinese/store/ninki-denki.aspx https://www.panasonic.hk/chinese/store/panasonic-showroom.aspx
工聯優惠中心有限公司 持長者咭可享會員優惠家品/傢俱8-9折。電器用器95折。
德信大藥房 健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
維特健靈 持長者咭人仕購物可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。 https://www.vitagreen.com/store_list
香港移動通訊有限公司 持長者咭人仕可以專享「Smart爸媽月費計劃」*，每月只需$58月費(24個月承諾期)，可享每月3GB 4.5G 本地流動數據(其後128kbps無限) *此服務計劃只適用於年滿65歲的客戶，客戶需出示有效香港身分證或護照，以茲證明。受條款及細則約束，詳情請參閱 www.hkcsl.com/tc/new-smart-pama-service-plan/ https://www.hkcsl.com/tc/shop/
老鳳祥銀樓 足金產品可享免佣及半價手工，珠寶首飾八折。 特價/公價貨品除外。 https://www.lukfook.com/tc/
澳洲歌婷床上用品 88折，請以電話查詢2429 9397。 https://cottex.com/pages/store-locator
生活館 / 生活廊 正價貨品85折。特價及電器貨品95折。不可與其他優惠或VIP會員優惠同時使用。 https://www.lifekan.com/c/contact.php
嗎哪有機站 主糧類直接會員價。代理產品及保健食品會價再九五折。大減價期間及特價貨品除外。 觀塘店:2476 0178 灣仔店:2877 8980 淘大店:2305 3400 荃灣店:2955 9009 大埔店:3188 2304 屯門店:2670 0893 鰂魚涌店:2670 0063 綠色心活館觀塘:5282 6749
HKTVmall 以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠： 1. $50迎新網購優惠coupon 2. 門市單價$15以上產品每件減$2 3. 逢星期三網購95折 4. 每週三至五精選長者會員價產品 5. 網購低門檻免運：滿$50可免運到門市自取/ 滿$200可免運送到屋企 https://www.hktvmall.com/
北京同仁堂 “益視茶”7折 請以電話查詢 2587 8788
戶外城 正價貨品9折，折扣貨品再95折 旺角2388 6915 上水 2872 8723 屯門 2382 3822 將軍澳 2352 3586 元朗 2111 3863
eg mix & match 購買正價貨品85折優惠 9869 9951
得利龍 出示長者咭正價貨品9折優惠，特價貨品95折優惠 https://www.delicron.com/pages/hong-kong
有機站 憑長者咭購物即可獲正價貨品95折 https://www.organicplus.com.hk/
營康薈-華康復康用品直銷中心/營康薈-健康及有機產品專門店 逢星期二，出示長者卡，於指定門市分店購物， 可享九折優惠（電子產品及家電、現金套票/禮特價品及指定產品除外，不可同時獲得會員積分及免費送貨服務。） https://www.livesmart.com.hk/%e5%88%86%e5%ba%97%e8%b3%87%e6%96%99/
好棧 逢星期三， 1. 買滿$100即減$5 2. 長者價$3購買好棧龜苓膏(原味)單個裝 (以上優惠需出示長者咭) https://www.goodpointmall.com.hk/pages/%E9%96%80%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9D%80
依飛 憑長者卡到依飛專門店可享90日免費光脈通 (1分鐘) 及依飛光能帽(10分鐘) 使用服務 (每人每天使用一次)，活動受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢，如有任何爭議，依飛保留最終決定權。 https://eefit.shop/location/
優品360° 逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享九五折。 ( 優惠期至2025年12月31日) 請參閱優品360°網站內各分店之查詢電話
FoodVille 逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享九五折。 ( 優惠期至2025年12月31日) 請參閱優品360°網站內各分店之查詢電話
Soap.com.hk 經”長者咭/樂悠咭”登記為會員，每日9折優惠。每月優惠上限300元。(優惠不可與其他優惠或折扣券同時並用，及不適用於限時套裝、部份指定貨品及換購貨品) 6105 5813
香港家居購物協會有限公司 部份產品，特價發售 網上商店 (https://hkcpss.com.hk/)
步足履 所有產品9折優惠。 https://www.happywalking.com.hk/
大班麵包西餅 麵包95折優惠 (以原價計算) https://shop.taipan.com.hk/zh-HK/store-locations/?cc=ecom
Feather & Bone 逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。 https://featherandbone.com.hk/zh/pages/our-locations
鴻福堂 出示樂悠咭/長者咭/長者八達通到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。優惠期：2025年1月1日至12月31日。 https://www.hungfooktong.com/store-location/
家居樂 指定貨品九折 https://www.familyfun-eph.com/pages/contact
名鑽軒 珠寶類(鑽石, 寶石, 玉器, 珍珠)正價貨品：6折;特價貨品:7折。 珠寶首飾免費清潔。 https://www.nobledjw.com/aboutus-chi
特格傢俬 所有傢俬產品95折優惠 https://www.takad.com.hk/f05.html
AIRLAND 雅蘭專門店 8折 https://www.airland.com.hk/branch_list
福泰珠寶 黃金產品手工費半價，指定珠寶產品65折 http://www.fooktaigroup.com/?page_id=11813
零食物語 憑長者咭購買正價貨品可獲9折優惠 https://www.okashiland.com/shoplocations/
友和 於友和YOHO門市購物滿HK$1000或以上(不適用於購買積分、禮券、閃購活動及加盟商戶產品)，憑長者咭即減HK$50。每人只可享優惠一次，並不可轉讓。 https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/389-%E9%96%80%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9D%80
Cherry床上用品專門店 使用長者咭或樂悠咭消費可享額外9折。 優惠只適用於Cherry床上用品專門店，不適用於推廣優惠特價，清貨開倉價及指定貨品不可與其他優惠共同使用。 https://www.cherryhome.com.hk/zh-hant/StoreList
仁御堂 每月逢星期三於仁御堂全線分店出示實體/電子長者咭，單一消費滿$100即可享95折。 *優惠不可與扣除會員電子現金券同時使用。 *以單一發票計算。 *優惠不適用於自用精選產品。 *優惠有效期至2025年12月31日。 *如有任何爭議，仁御堂有限公司保留最終決定權。 https://yanyuetong.com.hk/hk/shops
大棧 指定貨品享長者優惠價，請以電話查詢。 https://www.hknest.com/shops
安記海味 每次消費可獲2%即時折扣 https://www.onkee.com/pages/store-location
康維他 指定產品額外95折 https://comvita.com.hk/
Pricerite實惠 逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100享95折優惠 條款及細則 1. 不適用於大型傢俬、寵物傢俬、寵物食品、寵物用品、個人衛生及消毒用品、食品、食品禮券、保健食品及補充劑、藥物、寄銷貨品、折實價(包括本週激賞、快閃激賞、震撼價)及陳列品。 2. 不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費及其他服務費用。 3. 不可與其他優惠(包括會員全年折扣、生日月優惠、Caring card / Premium card / Prestige card折扣、購物券、換購品優惠券等)及分期付款同時使用。 4. 優惠以折扣後金額及單一發票計算。 5. 優惠有效期至2025年12月31日。 6. 如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。 https://www.pricerite.com.hk/hk/zh/storeInfo/
奇華餅家 凡出示長者咭，正價購買產品滿$30 可享9折優惠。 條款及細則： 1. 此優惠適用於奇華餅家香港分店(香港國際機場分店除外)。 2. 此優惠不適用於購買十五年陳皮豆沙貢餅、迪士尼系列、與其他機構或公司合作之產品及其他優惠套裝。 3. 此優惠不適用於海外月餅咭或月餅會供款。 4. 此優惠不能與各款嫁喜餅咭、現金禮券及其他推廣優惠(包括金咭會員折扣優惠)同時使用。 5. 此券不能兌換現金或作現金找贖。 6. 如有任何爭議，奇華餅家保留最終決定權。 https://keewah.com/hk/location/
東海堂 於東海堂購買指定產品可享95折優惠。受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。 https://www.aromebakery.com.hk/tc/network

長者咭優惠｜超級市場優惠

機構名稱 優惠詳情 備註
華潤萬家 特價精選貨品(詳情請參閱報章/宣傳品)
Express 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報
Fusion 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報
Gourmet 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閲店内海報
百佳超級市場 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閱店內海報
PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閱店內海報
SUPADEPA 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閱店內海報
International 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閱店內海報
Taste 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。 詳情請參閱店內海報
營多東南亞美食市場 九折。不適用於電話卡及特價貨品。
惠康 逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
Market Place 逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
3hreesixty 逢星期三，憑長者咭/樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。 圓方 Element 赤柱廣場 Stanley
家園便利店 即時申請為會員,即享有貼近來貨價之會員優惠(永久) https://www.homemarket.hk/tc/contact_us.php
寶達食品超市 逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折 https://www.boatat.hk/retail-shops

長者咭優惠｜旅遊優惠

機構名稱 優惠詳情 備註
美麗華旅遊 長者咭持有人報名參加： 1. 中國長線旅行團減$50。 2. 廣東省2/3天旅行團減$20。 條款及細則： 1. 不能與其他優惠同時使用； 2. 不適用於特價團及不設任何優惠之團隊。 全港共4間分店 查詢及報名熱線：8200 2299
香港中國旅行社有限公司 門市優惠內容︰ 1)深圳錦繡中華、中國民俗文化村:70歲以上免費。 2)世界之窗門票:65-69歲小童價，70歲以上免費。 3)各地套票每套按門市售價減收港幣$20元。(特價套票除外) 4)酒店訂房(香港地區除外):每間房按門市售價減收港幣$20元。 註:以上優惠2017年3月20日生效 5)中國長線團:每位團費按門市價減收港幣50-100元/位(特價團除外），以報團時為準。 6)中國短線團:每位團費按門市價減收20元/位。「(廣東省、本港)一天遊及特價團除外)」。 7)中國海外線團:乘座長榮或中華航空公司的台灣線旅行團，每位團費按門市價減收100。(特價團除外) 註：以上優惠不可與任何優惠同時使用。 訂購時需出示長者咭，優惠只適用持咭人。 2853 3533
一心旅遊有限公司 1. 凡委託本社辦理包團服務(香港及大灣區以至海外)，每位長者可獲贈HK$200現金劵。 2. 長者購買長途及東南亞短途(包括中國)來回機票，每位減HK$200。 3. 世界各地郵輪旅行團優惠高達HK$3,888。 2780 3233
天星維港遊 天星維港遊環遊或海港遊優惠票。 2118 6232
四季風旅行社有限公司 請以電話查詢 2816 3700
旅運中心有限公司 請以電話查詢 2868 0893
假日旅遊有限公司 請以電話查詢 2737 6798
第一旅行社 請以電話查詢 2380 8080/2388 2121
發達旅遊(國際)有限公司 報名本地散團減$10。特價團除外。 2395 0788
新景旅行社有限公司 長者買機票可減$20-30不等, 長者參加本地遊可優惠視乎團隊, 需報團時查詢本公司職員 2334 7351
運通假期有限公司 請以電話查詢 2332 1633
榮業旅運有限公司 請以電話查詢 2522 0101
昂坪360 纜車車票: 來回車票(標準車廂$155)(水晶車廂$235); 來回車票(一程水晶車廂+一程標準車廂) $195; 來回車票(一程全景纜車+一程標準車廂) $280; 單程車票(標準車廂$105)(水晶車廂$145); 有關景點門票資訊，請參閱https://www.np360.com.hk/tc。 3666 0606

長者咭優惠｜其他優惠

機構名稱 優惠詳情 備註
匯信保險代理有限公司 為會員及親朋提供按揭住宅火險0.04%起；一年家傭全保$640起(2年$1020)；家居全保$570起；3日全球旅遊$80起；3日中國遊$48；長者意外保險$550。 2312 0212/2312 0100
港九勞工社團聯會 提供購物優惠可與會員同價 2776 7242
快圖美 沖晒及數碼影像服務及專業沖晒服務九折，須以正價計算。 3145 1648
50+博覽(前「退休人士及長者博覽」) 50+博覽(前「退休人士及長者博覽」)免費入場。 2528 0062

*本文章資料更新至2024年4月，最新資料請參閱社會福利署長者咭優惠網頁

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