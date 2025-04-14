長者咭優惠2025｜逾100項長者咭樂悠咭飲食購物優惠 麥當勞/譚仔/KFC/惠康/美心都有

|香港聖安娜餅屋
|購買麵包西餅可享95折優惠 (條款及細則：不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用，優惠受條款約束；如有任何爭議，聖安娜餅屋保留最終決定權)
|全線分店
|美心西餅 Maxim’s Cake Lab
|優惠內容: 購買任何麵包 95折 條款及細則： – 此優惠包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品 – 此優惠不可與美心禮餅咭及其他優惠同時使用 – 產品價格須以原價計算 – 優惠須受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢 – 如有任何爭議，美心西餅保留最終決定權
|全線分店
|榮華餅家
|標準價貨品九折 優惠條款及細則： 優惠只適用於香港榮華指定分店。不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。 優惠不可與其他優惠同時使用。 優惠不可兌換現金或其他項目。 門市資料如有任何更改，恕不另行通知。最新分店資訊，請瀏覽網站：https://www.wingwah.com/tc/stores/?r=hk。 如有任何爭議，榮華餅家保留最終決定權。
|https://www.wingwah.com/tc/stores/?r=hk
|恆香老餅家
|凡於付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。條款及細則：1.此優惠不可與其他優惠同時使用。2. 此優惠須於付款前出示有效長者咭。3. 影印本恕不接受。
|https://www.hangheung.com.hk/pages/%E5%88%86%E5%BA%97%E8%B3%87%E8%A8%8A
|SINOMAX
|於香港專門店購買任何SINOMAX正價貨品,可享95折(不可與其他優惠同時使用)。
|MegaBox 2629 5122 沙田 2699 7700 始創 2381 6918 奧海城 2273 4026 Mikiki 2327 2703 上水 2688 0181 皇室堡 2877 7928 TheOne 2708 9608 皇室堡 2413 5033 北角 2572 8598 荃灣 2790 4600 屯門 2246 7598 將軍澳 2462 7138 康怡 2759 4046 鑽石山 2702 7898 黃大仙 2352 5878 大埔新達 2849 7533 葵芳新都會 2750 1293
|樂道三七
|特價優惠。請以電話查詢 2318 0733。
|2318 0733
|永安百貨
|1. 指定貨品85折至95折。特價貨品除外。 2. 逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。 – 以上優惠不可與其他特別推廣之優惠同時使用。 – 以上優惠受條款及細則約束。
|上環總店 2852 1888 彌敦道店 2710 6288 尖東店 2196 1388
|裕華國貨百貨店
|正價商品九折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。
|https://www.yuehwa.com/zh-hk/locator
|裕華保健坊
|正價九折。不適用於公價、減價、特別優惠及合作專櫃商品。
|中環 2522 2333 / 軒尼詩道 2836 0112 / 柏麗 2739 3888 / 牛頭角 2653 0161 / 旺角 2395 7951 / 德田 2354 7188 / 尚德 2789 1218 / 彩明 2790 5228 / 沙田 2782 6622 / 大埔 2635 1166 / 川龍街 2408 8080 / 屯門 2404 6655 / 屯門安定 2763 6378 / 上水 2639 0988 / 元朗 2311 8323 / 天水圍 2652 9919
|救世軍家品店
|正價貨品八五折優惠，其條款及細則： (1)每月於全線分店的優惠購物額共最高為$800； (2)不可與其他優惠同時使用； (3)救世軍家品店保留此優惠最終决定權。
|西環 2974 0882 沙田 2636 6113 屯門 2618 2241 銅鑼灣 2887 5577 油麻地 2332 4448 大坑東 2784 0689 柴灣 2558 8655 北角 2570 0138 觀塘 2331 2577 香港仔 2873 4666 太子 3422 3205 南昌 2387 4933
|救世軍家品店
|正價貨品八五折優惠，其條款及細則： (1)每月於全線分店的優惠購物額共最高為$800； (2)不可與其他優惠同時使用； (3)救世軍家品店保留此優惠最終决定權。
|黃埔 2773 1182 灣仔 2836 6246 荃灣 3582 4663
|日昌專業眼鏡有限公司
|鏡架及鏡片半價。特價/公價貨品除外。
|九龍城 2716 9436 美孚新邨 2786 5390 青衣 2688 6655 坑口 2141 0066 西環 2542 7015
|名店專業眼鏡
|折扣後再減$200，特價貨品除外。
|https://www.professionalopticalshop.com/pages/store
|茂昌眼鏡
|鏡架、太陽眼鏡、鏡片或傳統式隱形眼鏡七五折。 公價貨、特價貨、顏色隱形眼鏡、即棄隱形眼鏡及隱形眼鏡藥水除外。 此優惠不可與其他推廣優惠一同使用。
|中環 2523 3711 銅鑼灣 2576 2669 北角 2560 6039 鰂魚涌 2134 1522 紅磡 2356 0836 荔枝角 3110 3254 荃灣 2610 1681 將軍澳 3549 8913 灣仔 3102 3698
|名視眼鏡中心
|鏡架及鏡片，除原有折扣，再額外享有九折，架連鏡套餐除外。
|http://www.famousoptical.co/contact-us.html
|眼鏡88
|正價貨品9 折優惠 優惠條款及細則： 1. 請於交易前出示有效長者卡，並須全數付款，方可享用優惠。 2. 優惠只適用於香港眼鏡88分店。 3. 優惠不適用於Cartier品牌眼鏡產品、藥水、真金眼鏡及特價貨品(包括套餐優惠)或雜項。 4. 此優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用(包括VIP優惠、信用卡折扣及鏡片券)。 5. 優惠不可兌換或找贖現金。 6. 眼鏡88有限公司保留權利隨時暫停、更改或終止優惠及更改其條款及細則，毋須另行通知。如有任何爭議，眼鏡88有限公司保留最終之決定權。
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|亮視點
|凡惠顧正價鏡片, 即享: 滿$1,000 享$150 優惠滿$2,000 享$350 優惠滿$3,000 享$600 優惠。
|全線分店
|潮流天地
|正價鏡架及太陽眼鏡6折 優惠不適用於即棄隱形眼鏡、藥水、雜項、公價及指定品牌貨品 (包括999.9、Lindberg、Cartier、Oakley、Rayban、Mykita 及 Bape)
|https://imageoptical.com.hk/pages/contact
|AOJO
|憑長者咭配眼鏡即送保溫瓶400ML 一個
|https://aojo.hk/page/contact-us
|南北行
|乾海味正價九折，參茸補品正價七折，印尼燕窩正價七折，中藥配劑正價八折，中成藥正價九折。
|https://www.nampeihong.com/store-location/
|東方紅藥業有限公司
|正價產品85折(寄售產品及指定多買多折產品除外) 正價散裝石斛買一送一(只限同款及石斛粉除外)(機場店除外)
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|啟泰
|參茸、藥材九折。 中醫門診、配藥九折。特價貨品除外。
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|德信大藥房
|健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
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|智文藥房
|凡購物滿$500 可享九五折優惠
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|盞記燕窩專門店
|1. 長者咭持有人購物滿$500免費成為會員(普通必須滿$1,000)。 2. 長者咭持有人購買任何乾貨燕窩九折。
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|樓上
|長者咭持有人獲金咭會員優惠，詳情可致電2300 1800查詢。
|https://m.hkjebn.com/location.php?lang=tw
|健怡坊
|滿$100九五折。折實價、公價及特價品除外。
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|六福珠寶
|購買鑽石、天然翡翠、寶石、珍珠或K金首飾，即可獲9.2折優惠。 條款及細則 1. 優惠不適用於定價、特價、尊享價、授權、黃金、鉑金及鐘錶貨品。 2. 優惠只適用於香港特別行政區或澳門特別行政區之六福珠寶分店。 3. 優惠不可兌換現金或與其他優惠同時使用。 4. 如有任何爭議，六福珠寶金行(香港)有限公司保留最終決定權，並有權隨時修改此條款及細則。
|https://www.lukfook.com/tc/
|創輝珠寶
|1. 足金首飾免佣金。 2. 足金類產品，免手工。 3. GIA 南非鑽石，天然南洋珠，緬甸翡翠，斯里蘭卡寶石低至6折。
|https://www.chongfaijewellery.com/location
|茶藝樂園有限公司
|九折。茶藝課程除外。
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|雞仔嘜
|正價貨品九折
|https://chickslifestyle.com/c/pages/stores
|Popi Stores Limited
|正價服裝系列九折
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|天利行書局
|參考書籍、字典、補充練習、文具及禮品等九折。特價/公價貨品除外。
|https://www.thlee.com.hk/shop.php?location=cwb
|亞洲週刊有限公司
|一年訂閱共51期$488
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|心聲琴行
|琴書八折。樂器及配件九折。音樂課程不論級別，首月減$50。(如有爭議，心聲琴行保留最終決定權。)
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|科訊工程有限公司
|滿$100 九六折。大減價及特價品除外。
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|隆泰藥房
|健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
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|余仁生(香港)有限公司
|正價貨品九五折優惠。優惠不可與其他優惠及推廣共同使用(包括生日券，貴賓卡等)。優惠不適用於購買余仁生禮券。優惠只適用於香港余仁生門市及專櫃。如有任何爭議，余仁生(香港)有限公司將保留最終決定權。
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|偉樂琴行有限公司
|凡惠顧正價音樂書籍、樂器配件及音樂精品滿港幣$100或以上，可獲9折優惠。 凡惠顧W.HOFFMANN或Haessler或Zimmermann或Irmler鋼琴,可獲港幣$500折扣優惠。 凡惠顧C.Bechstein或Bluthner鋼琴,可獲港幣$1000折扣優惠。
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|時代大藥房
|健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
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|PanaShop
|正價貨品九五折。特價貨品除外。
|https://www.panasonic.hk/chinese/store/panashop.aspx
|佛哲書舍
|書籍七五折。特價及公價貨品除外。
|https://www.thlee.com.hk/shop.php?location=cwb
|Panasonic 人氣電器店 及 Panasonic 陳列室
|凡出示長者咭於Panasonic陳列室及人氣電器店購買指定產品優惠: Panasonic 美腿按摩器 – 7折。電子血壓計、收音機、四季寶 – 75折。電解水機、濾水器、浴室寶、廁板- 85折。SIXPAD Foot Fit 智能健肌儀及Hand Pulse – 75折。 詳情請致電2332 3723查詢。
|https://www.panasonic.hk/chinese/store/ninki-denki.aspx https://www.panasonic.hk/chinese/store/panasonic-showroom.aspx
|工聯優惠中心有限公司
|持長者咭可享會員優惠家品/傢俱8-9折。電器用器95折。
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|德信大藥房
|健康食品九折至九五折。特價及公價貨品除外。
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|維特健靈
|持長者咭人仕購物可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。
|https://www.vitagreen.com/store_list
|香港移動通訊有限公司
|持長者咭人仕可以專享「Smart爸媽月費計劃」*，每月只需$58月費(24個月承諾期)，可享每月3GB 4.5G 本地流動數據(其後128kbps無限) *此服務計劃只適用於年滿65歲的客戶，客戶需出示有效香港身分證或護照，以茲證明。受條款及細則約束，詳情請參閱 www.hkcsl.com/tc/new-smart-pama-service-plan/
|https://www.hkcsl.com/tc/shop/
|老鳳祥銀樓
|足金產品可享免佣及半價手工，珠寶首飾八折。 特價/公價貨品除外。
|https://www.lukfook.com/tc/
|澳洲歌婷床上用品
|88折，請以電話查詢2429 9397。
|https://cottex.com/pages/store-locator
|生活館 / 生活廊
|正價貨品85折。特價及電器貨品95折。不可與其他優惠或VIP會員優惠同時使用。
|https://www.lifekan.com/c/contact.php
|嗎哪有機站
|主糧類直接會員價。代理產品及保健食品會價再九五折。大減價期間及特價貨品除外。
|觀塘店:2476 0178 灣仔店:2877 8980 淘大店:2305 3400 荃灣店:2955 9009 大埔店:3188 2304 屯門店:2670 0893 鰂魚涌店:2670 0063 綠色心活館觀塘:5282 6749
|HKTVmall
|以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠： 1. $50迎新網購優惠coupon 2. 門市單價$15以上產品每件減$2 3. 逢星期三網購95折 4. 每週三至五精選長者會員價產品 5. 網購低門檻免運：滿$50可免運到門市自取/ 滿$200可免運送到屋企
|https://www.hktvmall.com/
|北京同仁堂
|“益視茶”7折 請以電話查詢
|2587 8788
|戶外城
|正價貨品9折，折扣貨品再95折
|旺角2388 6915 上水 2872 8723 屯門 2382 3822 將軍澳 2352 3586 元朗 2111 3863
|eg mix & match
|購買正價貨品85折優惠
|9869 9951
|得利龍
|出示長者咭正價貨品9折優惠，特價貨品95折優惠
|https://www.delicron.com/pages/hong-kong
|有機站
|憑長者咭購物即可獲正價貨品95折
|https://www.organicplus.com.hk/
|營康薈-華康復康用品直銷中心/營康薈-健康及有機產品專門店
|逢星期二，出示長者卡，於指定門市分店購物， 可享九折優惠（電子產品及家電、現金套票/禮特價品及指定產品除外，不可同時獲得會員積分及免費送貨服務。）
|https://www.livesmart.com.hk/%e5%88%86%e5%ba%97%e8%b3%87%e6%96%99/
|好棧
|逢星期三， 1. 買滿$100即減$5 2. 長者價$3購買好棧龜苓膏(原味)單個裝 (以上優惠需出示長者咭)
|https://www.goodpointmall.com.hk/pages/%E9%96%80%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9D%80
|依飛
|憑長者卡到依飛專門店可享90日免費光脈通 (1分鐘) 及依飛光能帽(10分鐘) 使用服務 (每人每天使用一次)，活動受條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢，如有任何爭議，依飛保留最終決定權。
|https://eefit.shop/location/
|優品360°
|逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享九五折。 ( 優惠期至2025年12月31日)
|請參閱優品360°網站內各分店之查詢電話
|FoodVille
|逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享九五折。 ( 優惠期至2025年12月31日)
|請參閱優品360°網站內各分店之查詢電話
|Soap.com.hk
|經”長者咭/樂悠咭”登記為會員，每日9折優惠。每月優惠上限300元。(優惠不可與其他優惠或折扣券同時並用，及不適用於限時套裝、部份指定貨品及換購貨品)
|6105 5813
|香港家居購物協會有限公司
|部份產品，特價發售
|網上商店 (https://hkcpss.com.hk/)
|步足履
|所有產品9折優惠。
|https://www.happywalking.com.hk/
|大班麵包西餅
|麵包95折優惠 (以原價計算)
|https://shop.taipan.com.hk/zh-HK/store-locations/?cc=ecom
|Feather & Bone
|逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。
|https://featherandbone.com.hk/zh/pages/our-locations
|鴻福堂
|出示樂悠咭/長者咭/長者八達通到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。優惠期：2025年1月1日至12月31日。
|https://www.hungfooktong.com/store-location/
|家居樂
|指定貨品九折
|https://www.familyfun-eph.com/pages/contact
|名鑽軒
|珠寶類(鑽石, 寶石, 玉器, 珍珠)正價貨品：6折;特價貨品:7折。 珠寶首飾免費清潔。
|https://www.nobledjw.com/aboutus-chi
|特格傢俬
|所有傢俬產品95折優惠
|https://www.takad.com.hk/f05.html
|AIRLAND 雅蘭專門店
|8折
|https://www.airland.com.hk/branch_list
|福泰珠寶
|黃金產品手工費半價，指定珠寶產品65折
|http://www.fooktaigroup.com/?page_id=11813
|零食物語
|憑長者咭購買正價貨品可獲9折優惠
|https://www.okashiland.com/shoplocations/
|友和
|於友和YOHO門市購物滿HK$1000或以上(不適用於購買積分、禮券、閃購活動及加盟商戶產品)，憑長者咭即減HK$50。每人只可享優惠一次，並不可轉讓。
|https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/389-%E9%96%80%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9D%80
|Cherry床上用品專門店
|使用長者咭或樂悠咭消費可享額外9折。 優惠只適用於Cherry床上用品專門店，不適用於推廣優惠特價，清貨開倉價及指定貨品不可與其他優惠共同使用。
|https://www.cherryhome.com.hk/zh-hant/StoreList
|仁御堂
|每月逢星期三於仁御堂全線分店出示實體/電子長者咭，單一消費滿$100即可享95折。 *優惠不可與扣除會員電子現金券同時使用。 *以單一發票計算。 *優惠不適用於自用精選產品。 *優惠有效期至2025年12月31日。 *如有任何爭議，仁御堂有限公司保留最終決定權。
|https://yanyuetong.com.hk/hk/shops
|大棧
|指定貨品享長者優惠價，請以電話查詢。
|https://www.hknest.com/shops
|安記海味
|每次消費可獲2%即時折扣
|https://www.onkee.com/pages/store-location
|康維他
|指定產品額外95折
|https://comvita.com.hk/
|Pricerite實惠
|逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100享95折優惠 條款及細則 1. 不適用於大型傢俬、寵物傢俬、寵物食品、寵物用品、個人衛生及消毒用品、食品、食品禮券、保健食品及補充劑、藥物、寄銷貨品、折實價(包括本週激賞、快閃激賞、震撼價)及陳列品。 2. 不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費及其他服務費用。 3. 不可與其他優惠(包括會員全年折扣、生日月優惠、Caring card / Premium card / Prestige card折扣、購物券、換購品優惠券等)及分期付款同時使用。 4. 優惠以折扣後金額及單一發票計算。 5. 優惠有效期至2025年12月31日。 6. 如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。
|https://www.pricerite.com.hk/hk/zh/storeInfo/
|奇華餅家
|凡出示長者咭，正價購買產品滿$30 可享9折優惠。 條款及細則： 1. 此優惠適用於奇華餅家香港分店(香港國際機場分店除外)。 2. 此優惠不適用於購買十五年陳皮豆沙貢餅、迪士尼系列、與其他機構或公司合作之產品及其他優惠套裝。 3. 此優惠不適用於海外月餅咭或月餅會供款。 4. 此優惠不能與各款嫁喜餅咭、現金禮券及其他推廣優惠(包括金咭會員折扣優惠)同時使用。 5. 此券不能兌換現金或作現金找贖。 6. 如有任何爭議，奇華餅家保留最終決定權。
|https://keewah.com/hk/location/
|東海堂
|於東海堂購買指定產品可享95折優惠。受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。
|https://www.aromebakery.com.hk/tc/network