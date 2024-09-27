電費津貼2024｜最新17大電費補貼 政府/中電/港燈申請資格+方法

電費津貼2024｜電費為家庭主要開支之一，為減輕市民負擔，政府、中電及港燈均推出電費補貼計劃，當中包括$1200電費紓緩金、4折交電費等，涵蓋基層家庭、學生、長者等不同階層，《東方新地》編輯整合共17大電費補貼計劃詳情，各計劃申請資格、申請方法及津貼金額等一文睇清。

