擁抱後的歌歌詞｜Ian陳卓賢新歌歌詞！MV首播曝光
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擁抱後的歌歌詞｜Ian 陳卓賢 《擁抱後的歌》於2023年7月18日推出新歌MV，東方新地整合了Ian陳卓賢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Ian陳卓賢新歌《擁抱後的歌》目錄
擁抱後的歌｜新歌意思
擁抱後的歌｜製作
擁抱後的歌｜歌詞
擁抱後的歌｜MV
擁抱後的歌｜新歌意思
偶然，總會想起以前的自己，然後，又總會傻傻的想到，假如真的再會，以前的自己會跟現在的自己說什麼呢？
可能什麼也不用說，給我一個擁抱，什麼都記住了。
記住所有流過血汗的日子、所有傷痛、所有失敗，也記住所有喜悅、所有滿足、所有勝利。
記住所有需要自己堅強與溫柔的時候。記住就是這樣長大的。
大個了，會繼續大個。不用擔心。總會記住，繼續做自己。
這首歌，寫給如此的再會，與道別，擁抱之後，什麼都不用說，我們唱歌，為念。
擁抱後的歌｜製作
曲：Ian 陳卓賢
詞：周耀輝
編：黃兆銘
監：Ian 陳卓賢
擁抱後的歌｜歌詞
原來天天有汗
原來天天大個
你說我會受挫會迷茫 還祝我快樂
而到處會有挑戰就拼搏 hoohoohoohoo
我信我有自己的功課 我學到很多
而永遠會有安慰在轉角 hoohoohoohoo
但很多高的很多低的都試過 在途上跌宕
從很多光的很多黑的走過 已經異國
慢慢道別我
叮囑有太多
記住堅強
記住溫柔
某次拼到幻想不工作 也為你高歌
而每次與你擁抱後叫我 記住記住
但很多真的很多假的都愛過 路長但渴望
從很多差的很多好的走過 已經異國
慢慢道別我
叮囑有太多
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圖片來源：Youtube@ MIRROR