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擁抱後的歌歌詞｜Ian陳卓賢新歌歌詞！MV首播曝光

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擁抱後的歌歌詞｜Ian 陳卓賢 《擁抱後的歌》於2023年7月18日推出新歌MV，東方新地整合了Ian陳卓賢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

Ian陳卓賢新歌《擁抱後的歌》目錄

擁抱後的歌｜新歌意思
擁抱後的歌｜製作
擁抱後的歌｜歌詞
擁抱後的歌｜MV

擁抱後的歌｜新歌意思

偶然，總會想起以前的自己，然後，又總會傻傻的想到，假如真的再會，以前的自己會跟現在的自己說什麼呢？
可能什麼也不用說，給我一個擁抱，什麼都記住了。
記住所有流過血汗的日子、所有傷痛、所有失敗，也記住所有喜悅、所有滿足、所有勝利。
記住所有需要自己堅強與溫柔的時候。記住就是這樣長大的。
大個了，會繼續大個。不用擔心。總會記住，繼續做自己。
這首歌，寫給如此的再會，與道別，擁抱之後，什麼都不用說，我們唱歌，為念。

擁抱後的歌｜製作

曲：Ian 陳卓賢

詞：周耀輝
編：黃兆銘
監：Ian 陳卓賢

擁抱後的歌｜歌詞

原來天天有汗
原來天天大個

你說我會受挫會迷茫 還祝我快樂
而到處會有挑戰就拼搏 hoohoohoohoo
我信我有自己的功課 我學到很多
而永遠會有安慰在轉角 hoohoohoohoo

但很多高的很多低的都試過 在途上跌宕
從很多光的很多黑的走過 已經異國
慢慢道別我
叮囑有太多
記住堅強
記住溫柔

某次拼到幻想不工作 也為你高歌
而每次與你擁抱後叫我 記住記住

但很多真的很多假的都愛過 路長但渴望
從很多差的很多好的走過 已經異國
慢慢道別我
叮囑有太多

記住堅強
記住溫柔

如再會 如再會
誰將會在我身旁
還記住 這是我

原來天天有汗
原來天天大個

擁抱後的歌｜MV

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圖片來源：Youtube@ MIRROR

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