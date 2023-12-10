《分手前中後》歌詞｜吳業坤 (Kwan Gor)新歌歌詞+MV首播曝光
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分手前中後歌詞｜吳業坤 (Kwan Gor)《分手前中後》於2023-12-06推出新歌MV，東方新地整合了吳業坤 (Kwan Gor)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
吳業坤 (Kwan Gor)《分手前中後》 | 目錄
吳業坤 (Kwan Gor)《分手前中後》｜歌詞
為何平靜到最後 也會顫抖
為何華麗到最後 也會變醜
恨時間 不會退後
但回憶 多麼深厚
歲月流過了 不可 補救
與你分開之前 未能夠
順著那感受 隨緣的放手
當傷害 擴大到 難接受
尚有些 事情在 追咎
與我分開之前 還像朋友
或是預備暗中 與別人邂逅
在各自各 時光中 互博鬥
原來垂淚到最後 也會仰首
原來承諾到最後 也會失守
任時間 掌控宇宙
或回憶 根本虛構
歲月埋葬了 不可 擁有
與你分開之時 漸能夠
順著那感受 隨緣的放手
當傷害 擴大到 難接受
尚有些 事情要 懷舊
與我分開之時 還像朋友
或是現在已經 與別人邂逅
在各自各 時光中 互奮鬥
互進修 戰勝了光陰再聚首
愛是放 愛是收 共時合奏
與你分開之後 定能夠
順著那生命 無常中放手
當思念 繼續循環 永久
讓往昔 被時間 蒸餾
與我分開之後 還是朋友
慢慢學習愛戀 這多元宇宙
待各自有 新相好 便看透