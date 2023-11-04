《想跟你好好道別我怕來不及 (Feat. 戴祖儀)》歌詞｜吳業坤 (Kwan Gor)新歌歌詞+MV首播曝光

想跟你好好道別我怕來不及 (Feat. 戴祖儀)歌詞｜吳業坤 (Kwan Gor)《想跟你好好道別我怕來不及 (Feat. 戴祖儀)》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了吳業坤 (Kwan Gor)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。