《雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）》歌詞｜张靓颖、周深、白鹿等群星新歌歌詞+MV首播曝光
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雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）歌詞｜张靓颖、周深、白鹿等群星《雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）》於2023-11-11推出新歌MV，東方新地整合了张靓颖、周深、白鹿等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
张靓颖、周深、白鹿等群星《雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）》 | 目錄
张靓颖、周深、白鹿等群星《雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）》｜歌詞
我們的誓約漸漸只剩想念
花開滿了的街沒有你的遇見
看雲煙著急等待冬季
慢慢留住回憶
忘了四季沒有了你
風吹很輕
吹落花開滿一地吹動我心
月光下你的叮嚀是很動聽
靠近得很小心
時節停留在夢境
雪下很輕
擠滿屋簷的縫隙卻又不停
你走得匆匆雪中留下痕跡
現在就快被抹去
擾亂了我的預期
我們的誓約漸漸只剩想念
花開滿了的街沒有你的遇見
看雲煙著急等待冬季
慢慢留住回憶
忘了四季沒有了你
我們的誓約漸漸只剩想念
雪又盛滿的街心冰封成了繭
四季無情它輪迴不停
慢慢偷走我心
忘了其實從未確定
破繭成蝶的期
雪下很輕
擠滿屋簷的縫隙卻又不停
你走得匆匆雪中留下痕跡
現在就快被抹去
擾亂了我的預期
我們的誓約漸漸只剩想念
花開滿了的街沒有你的遇見
看雲煙著急等待冬季
慢慢留住回憶
忘了四季沒有了你
我們的誓約漸漸只剩想念
雪又盛滿的街心冰封成了繭
四季無情它輪迴不停
慢慢偷走我心
忘了其實從未確定
破繭成蝶的期