《雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）》歌詞｜张靓颖、周深、白鹿等群星新歌歌詞+MV首播曝光

雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）歌詞｜张靓颖、周深、白鹿等群星《雪季（《宁安如梦》影视剧人物曲）》於2023-11-11推出新歌MV，東方新地整合了张靓颖、周深、白鹿等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。