《青春告別式》歌詞｜張敬軒 (Hins Cheung)新歌歌詞+MV首播曝光
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青春告別式歌詞｜張敬軒 (Hins Cheung)《青春告別式》於2023-12-31推出新歌MV，東方新地整合了張敬軒 (Hins Cheung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張敬軒 (Hins Cheung)《青春告別式》 | 目錄
張敬軒 (Hins Cheung)《青春告別式》｜歌詞
發現了白 滲入黑的瞬間
那份震撼 遲遲無法習慣
講好的 浪漫一番
拖一拖 殘餘半晚
黑髮被 攔途截劫 不會再奉還 Hmm
和你那晚夜
假使通宵出去玩 Hum
會吻過吧 床前談笑達旦
可惜當夜未敢貪
今天不能捱很晚
想約會 然而力氣 未可支撐
不去 談場禁戀 不甘心 就此變老
要在 大除夕中 將你抱緊 狠狠倒數
返老還童 去找 赤子心 為你傾倒
當初只欠那一步
今天不做就變老
不要在 彌留夜𥚃 先去抱抱
聽說皺紋
非一刀刀刻滿身 Humm
剎那降臨 猶如羣發地震 Woo
苦修的 萬毒不侵
抓緊的 猶存風韻
一夜 全盤叛變 沒有等人
不去 談場禁戀 不甘心 就此變老
要在 大除夕中 將你抱緊 狠狠倒數 返老還童 去找 赤子心 為你傾倒
當初只欠那一步
今天不做就變老
不要在 彌留夜𥚃 先去抱抱
不教旁人髮指 不甘心就此變老
背著 路人目光 跟你吻多一刻也好
精緻 皮囊髮膚 見少一面 已不保
剛剛出發已抵步
青春一夜就變老
不要待 荼薇謝了 先約跳舞