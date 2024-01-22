《喜欢你 – 说唱版》歌詞｜斑恩Ben, 思遠AL新歌歌詞+MV首播曝光
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喜欢你 – 说唱版歌詞｜斑恩Ben, 思遠AL《喜欢你 – 说唱版》於2023-12-21推出新歌MV，東方新地整合了斑恩Ben, 思遠AL新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
斑恩Ben, 思遠AL《喜欢你 – 说唱版》 | 目錄
斑恩Ben, 思遠AL《喜欢你 – 说唱版》｜歌詞
記住你每個訊息
想照顧你
偷偷希望能成為
你的唯一
默默的支持著你
喜歡你
我是真的
我是真的不能控制自己
想你甚至出現在夢裡
把情緒全哼成旋律
始終對你是無法抗拒
幻想著畫面會不會發生
你是我女神 我多麼天真
故事再發生 我對你認真
喜歡你的每個眼神
妳 就是妳 我現在想要佔有你
就是妳不要懷疑 我想要的就是妳
當你不回我的訊息 其實我都很在意
忍不住看手機 我每天都在偷偷想妳
喜歡你
記住你每個訊息
想照顧你
偷偷希望能成為
你的唯一
默默的支持著你
喜歡你
我是真的
喜歡你
記住你每個訊息
想照顧你
偷偷希望能成為
你的唯一
默默的支持著你
喜歡你
我是真的
我是真的不能控制自己
每天想你 甚至會出現在夢裡
把對你的情緒 全部哼成旋律
還是期待幻想的畫面會不會發生
我不知道 一直在想
或許我們有天會見面
手牽手逛街
夕陽照你側臉
我知道我容易想的多 但是我
喜歡你
記住你每個訊息
想照顧你
偷偷希望能成為
你的唯一
默默的支持著你
喜歡你
我是真的
喜歡你
記住你每個訊息
想照顧你
偷偷希望能成為
你的唯一
默默的支持著你
喜歡你
我是真的