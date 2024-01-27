《神算》歌詞｜方皓玟 (Charmaine Fong)新歌歌詞+MV首播曝光
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神算歌詞｜方皓玟 (Charmaine Fong)《神算》於2024-01-25推出新歌MV，東方新地整合了方皓玟 (Charmaine Fong)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
方皓玟 (Charmaine Fong)《神算》 | 目錄
方皓玟 (Charmaine Fong)《神算》｜歌詞
前行吧 你共一家很快會適應
如留下 你亦捉得緊你的宗旨
而無論 算命占星
所說 也相似
日後你追尋 新生活
亦未叫當年初心擱置
就算最初似乎不易
沒太壞的事
這夜面臨 各樣障礙
有日踏平 不過小菜
信念未移 指日可待
努力未來 就有未來 業報就來
願應驗時 你在我在
沿途或者 曾倦怠
大概這 荒亂一代
所有毅力 靠預言 熬出來
命理師 即使說 沒法安定
硬性子 總可以 逆行獲勝
很多經書 也說做人
不要隨便信命
這夜面臨 各樣障礙
有日踏平 不過小菜
信念未移 指日可待
努力未來 就有未來 業報就來
願應驗時 你在我在
沿途或者 曾倦怠
大概這 荒亂一代
璀璨命運 要自行 捱出來
呆等有害
人人在算命
只因需要聽鼓舞
如何做 你自己早知道