《後人類的美麗與哀愁》歌詞｜李幸倪新歌歌詞+MV首播曝光
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後人類的美麗與哀愁歌詞｜李幸倪《後人類的美麗與哀愁》於2023-09-25推出新歌MV，東方新地整合了李幸倪新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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李幸倪《後人類的美麗與哀愁》｜歌詞
曲：林家謙
詞：周耀輝、林家謙
編：Euywein 楊展鴻
監：Derrick Sepnio 張德銘、Fergus Chow 貢多傑 按著預算中的節奏
可去到日後
對著異世中的戰鬥
不止不休 然後時候就到要學盡快放手
還是想得到最好請記住能夠
撐下去 就有 最後最後 最後最後
還是 退後退後
這是美麗與哀愁
而全是去留
未準備好已站於路口 撐得到最後最後 最後最後
還是 退後退後 才得自由
就怪我太多溫柔
太多的承受但願放棄
還是別放棄 就有 糾結到心頭
突然認真到盡處回首
如何沒有一絲悔疚
走到這一步我想問
這一次能否 最後最後 最後最後
還是 退後退後
這是美麗與哀愁
而全是去留
能如何在過後過後別回首 最後最後 最後最後
還是 退後退後
渴望美麗怕哀愁
而人類強求
活在今日總要預測以後 什麼最後最後 退後退後
總是想到瘋了也不休
太多溫柔
太多的成就未得到過
還是得到過 就夠 茫茫的 一生多長久
用半生追問 能否
圖片來源：專輯封面