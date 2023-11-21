《哭泣健康指南》歌詞｜李幸倪 (Gin Lee)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
哭泣健康指南歌詞｜李幸倪 (Gin Lee)《哭泣健康指南》於2023-11-13推出新歌MV，東方新地整合了李幸倪 (Gin Lee)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
李幸倪 (Gin Lee)《哭泣健康指南》 | 目錄
李幸倪 (Gin Lee)《哭泣健康指南》｜歌詞
手機不准再響
未到安全時 豈敢處理哀傷
從淚腺 累積的賬
平日你沒膽放肆 聲張
這夜你 哭個夠 讓情緒通暢
忙著營生說愛 你漸安於 過眼幻象
發現曾苦追的 差點 忘了方向
還未提起 疾病 飢荒 打仗
你卻慢慢給煙幕 分散視線
稜角都 缺乏了保養
如麻木 教你害怕
就去獨處 哭一會吧
𧫴記當今世界 沒童話
不應自勉著 這樣都不算差
還會痛哭 至算是人
難平事 都已慣了嗎
逛街之後 栽花喝茶
舒適地躲進 舒適圈也很可怕
同伴離家遠去 放在冰箱 錯過落淚
也未曾給 苦海孤雛 提議一句
懷內團火 像被小偷偷去
你說 活得這麼累
不過夜裏 仍間中 渴望會心碎
如麻木 教你害怕
就去獨處 哭一會吧
𧫴記當今世界 沒童話
不應自勉著 這樣都不算差
還會痛哭 至算是人
難平事 都已慣了嗎
逛街之後 栽花喝茶
舒適地躲進 舒適圈也很可怕
今晚 找個地方 去痛哭吧
裝冷感 裝太似 都應該 放半天假
如呆滯 教你害怕
就拼命去 不舒服吧
不要簽收這個 偽童話
多管世事好嗎
體溫你有 但是沒熱情
又哪裏像人
連流淚 都要戒了嗎
錯失朝日 只等晚霞
一早被安葬 舒適圈 你甘心嗎