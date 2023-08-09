《怪我只敢做好人》歌詞｜林家謙新歌歌詞+MV首播曝光
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怪我只敢做好人歌詞｜林家謙《怪我只敢做好人》於2023-07-10推出新歌MV，東方新地整合了林家謙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
林家謙《怪我只敢做好人》 | 目錄
林家謙《怪我只敢做好人》｜新歌試聽
林家謙《怪我只敢做好人》｜製作
作曲：林家謙
作詞：林夕
編曲：林家謙
監製：林家謙
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林家謙《怪我只敢做好人》｜歌詞
就怪自己太害怕講話 說謊都口震
做我自己太易會得罪 塑膠的複製人
對不起 我想忍
卻不禁 不對事 對人 若靠自己判斷我好壞 怕有失公允
但覺自己太易對不住 某處境的某人
內疚得很 自責得深
如何可 不顧人 請指引 人 難道需怕善欺惡才可像個人
難 難幻想愛能感化恨
誰 拿著一世平安去行賄好人
扮演壞人 不敢 若我自己背叛我的話 我怎麼敢瞓
若我自己也恨我的話 再怎麼敢見人
赤子心 重幾斤
如存貨 可變賣 都吸引 人 難道需怕善欺惡才可像個人
難 難在所有事都上心
誰 拿著一世平安去行賄好人
扮演壞人 豈敢 誰 曾被手抱後都有抱負 先似人
誰 曾樂得輕鬆變壞人
人 人越想美善想到太多所以
想不聞 不問
面對靈魂 一拷問
令我只 敢做 好人
圖片來源：專輯封面