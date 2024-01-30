講真呢鑊有啲傑 MV｜王浩信新歌歌詞+MV首播曝光
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王浩信 – 講真呢鑊有啲傑 (劇集《狀王之王》主題曲) (feat. Timothy陳昊廷 Sean文佐匡 Duncan侯雋熙 Zayden彭家賢)於今日1月30日推出新歌MV，東方新地整合了王浩信新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王浩信新歌《講真呢鑊有啲傑》目錄
講真呢鑊有啲傑 MV｜製作
講真呢鑊有啲傑 MV｜歌詞
講真呢鑊有啲傑 MV｜MV連結
講真呢鑊有啲傑 MV｜製作
|曲：劉易昇
|詞：李白/ 楊熙/ DGT
|編：Freddie Lo/ 劉易昇
|監：TVB新劇《狀王之王》，劇集播放時間為2024年1月29日晚上9時30分。由王浩信姚子羚金剛王子涵陳楨怡林子聰張達明陳浩民海俊傑鄧伊婷及莊鍶敏演出，張達明林子聰。
講真呢鑊有啲傑 MV｜歌詞
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王浩信《講真呢鑊有啲傑》
(feat. Timothy 陳昊廷 / Sean 文佐匡 / Duncan 侯雋熙 / Zayden 彭家賢)
監：劉易昇
自古聖賢皆寂寞 唯有飲者留其名
（取自於《將進酒》）
如今這世間 有本事沒有幾多個
如今這世間 我只得⼀個
講真得我有 真本事
但係我做⼈ 憎蝕本
太多嘅⼈ 想搶我飯碗
太多嘅閒事 你⼜爭住管
幾咁偏⾨
無論單案有 幾咁偏⾨
只要有錢 只要有⾯
睇下個⿓⾨ 我想點搬
是非⿊⽩我 分得清
點解你仲要 懶係醒
遇著我下場 你都明
贏你唔洗 含沙射影
咪咁姿整
咪扮知情
咁先⾄醒
當局者迷 旁觀者清
眾⼈皆醉 唯 我獨醒
如今這世間 有本事沒有幾多個
如今這世間 我只得
對我⽽⾔ 推翻單案
就似係玩
係我⾯前 ⾼下立⾒揀莊定閒
蛇鼠⼀窩 背後唔夠班嘅太多
狼狽為奸 背後鍾意貪嘅太多
正同反 無得你企中間
正同反 你要識得分忠奸
何謂正義 有理有據則要正視何謂正義
正義⾯前無分貴賤
如今這世間 有本事沒有幾多個
如今這世間 我只得
如今這世間 有本事沒有幾多個
如今這世間 我只得⼀個
人生得意須盡歡 莫使金樽空對月
天生我材必有用 千金散盡還復來
（取自於《將進酒》）
Production Credits
講真呢鑊有啲傑 MV｜MV連結
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