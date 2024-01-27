《Happy來過年》歌詞｜謝和弦 (R-chord)新歌歌詞+MV首播曝光
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Happy來過年歌詞｜謝和弦 (R-chord)《Happy來過年》於2024-01-15推出新歌MV，東方新地整合了謝和弦 (R-chord)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
謝和弦 (R-chord)《Happy來過年》 | 目錄
謝和弦 (R-chord)《Happy來過年》｜歌詞
尋找下一代龍的傳人
不管你身在何處忙著
過年都該回家了
還記得阿嬤做的菜
加了魔法加了愛
一整鍋的滷肉吃一整個禮拜
因為阿嬤的虔誠學會拜拜
因為阿公的信仰感謝天父的愛
開始覺得 有大過年的氣氛
開始覺得 幸運翻倍要來了
開始覺得 幸運女神 也保佑著我們
Happy來過年
傳呼澎派 來吃團圓
Happy來過年
恭喜恭喜 有翻倍的幸運
Happy來過年
大過年的別輕易生氣
興啊 旺啊 發啊 才接地氣
要祝你萬事順心如意還要身體健康
祝你發大財發紅包發到手軟
要祝你歲歲平安接著還要子孫滿堂
孩子的壓歲錢排隊領到花不完
開始覺得 有大過年的氣氛
開始覺得 財神爺要到了
開始覺得 天上祖先 也保佑著我們
Happy來過年
傳呼澎派 來吃團圓
Happy來過年
恭喜恭喜 有翻倍的幸運
Happy來過年
大過年的朋友麥生氣
興啊 旺啊 發啊 才接地氣
Happy來過年
Happy來過年
傳呼澎派 來吃團圓
Happy來過年
恭喜恭喜 有翻倍的幸運
Happy來過年
大過年的親戚麥生氣
興啊 旺啊 發啊 才接地氣
Happy來過年
傳呼澎派 來吃團圓
Happy來過年
恭喜恭喜 有翻倍的幸運
Happy來過年
大過年的別輕易生氣
興啊 旺啊 發啊 才接地氣
Happy來過年 （≧∇≦）