阿拉斯加海灣 MV｜谷婭溦新歌歌詞+MV首播曝光
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谷婭溦 – 阿拉斯加海灣 (劇集《婚後事》插曲)於今日2月26日推出新歌MV，東方新地整合了谷婭溦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
谷婭溦新歌《阿拉斯加海灣》目錄
阿拉斯加海灣 MV｜製作
阿拉斯加海灣 MV｜歌詞
阿拉斯加海灣 MV｜MV連結
阿拉斯加海灣 MV｜製作
|曲：菲道爾
|詞：菲道爾 / 李康寧
|編：《婚後事》是TVB的時裝愛情倫理電視劇，審黃秉怡，製林肯，演員包含羅子溢陳自瑤黎諾懿賴慰玲羅天宇王敏奕羅冠蘭黎燕珊煒烈及區明妙]。此劇是2022年香港國際影視展推介劇集之一。
|監：劉易昇
阿拉斯加海灣 MV｜歌詞
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谷婭溦《阿拉斯加海灣》
編：劉易昇
上天啊 難道你看不出我很愛他
怎麼明明相愛的兩個人 你要拆散他們啊
上天啊 你千萬不要偷偷告訴他
在無數夜深人靜的夜晚 有個人在想他
以後的日子你要好好照顧他
我不在他身旁你不能欺負他
別再讓人走進他心裡 最後卻又離開他
因為我不願再看他流淚啦
上天啊 你是不是在偷偷看笑話
明知我還沒能力保護他 讓我們相遇啊
上天啊 他最近是否不再失眠啦
願世間溫情化作一縷風 代替我擁抱他
以後的日子你要好好照顧他
我不在他身旁你不能欺負他
別再讓人走進他心裡最後卻又離開他
因為我不願再看他流淚啦
希望我的努力能夠趕上他
有天我能給他完整的一個家
可若你安排了別人給他 我會祝福他
上天你別管我 先讓他幸福吧
上天啊 這些晚上我對你說的話
你別不小心漏嘴告訴他 我怕會吵醒他
上天啊 你千萬不要偷偷告訴他
在無數夜深人靜的夜晚 我依舊在 想他
阿拉斯加海灣 MV｜MV連結
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