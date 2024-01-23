《黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)》歌詞｜鄧麗欣 (Stephy Tang)新歌歌詞+MV首播曝光

黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)歌詞｜鄧麗欣 (Stephy Tang)《黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)》於2024-01-17推出新歌MV，東方新地整合了鄧麗欣 (Stephy Tang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。