《黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)》歌詞｜鄧麗欣 (Stephy Tang)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)歌詞｜鄧麗欣 (Stephy Tang)《黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)》於2024-01-17推出新歌MV，東方新地整合了鄧麗欣 (Stephy Tang)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
鄧麗欣 (Stephy Tang)《黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)》 | 目錄
鄧麗欣 (Stephy Tang)《黑夜孤寂．白晝如焚 (電影《白晝如焚》主題曲)》｜歌詞
帶著我沒法淡化的孤寂
坐待月亮降臨
當我面對夢魘的黑暗
像惡之華布滿樹蔭
記住我沒法實踐的心願
靜望夜幕虛無
想你直到額角都閃痛
像碎玻璃插進大腦
來讓堆積如山的感覺
形成栩栩如生的怪物
在鏡子中 只有我看著我
任意念變歪 任慾望放大
耗盡全部換不到你愛慕
天闊地厚什麼都捉不到
層層後悔和罪疚
輪迴夜晚和白晝
靈魂那麼 猛烈 灼熱
如火在蔓延 如火在蔓延
你是我沒法避過的宿命
內在漸漸決堤
戀愛代價是我的一切
就抱偏執帶往下世
流淚不懂停止 哀傷的結晶
成為今生唯一的鑽石
在瞬息間 轉眼你已令我
讓價值瓦解 讓現實更壞
耗盡全部換不到你愛慕
天闊地厚什麼都捉不到
層層後悔和罪疚
輪迴夜晚和白晝
原來我犯錯後不會放手
耗盡全部又燒光了愛慕
只有恨意像煙硝般飛舞
塵緣下葬墳墓裡
仍然沒法蠶蝕去
靈魂縱使 破裂 殞滅
餘灰又突然 隨風又復燃
如火又蔓延