《在風裏的我》歌詞｜關智斌 (Kenny Kwan)新歌歌詞+MV首播曝光
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在風裏的我歌詞｜關智斌 (Kenny Kwan)《在風裏的我》於2023-11-08推出新歌MV，東方新地整合了關智斌 (Kenny Kwan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
關智斌 (Kenny Kwan)《在風裏的我》 | 目錄
關智斌 (Kenny Kwan)《在風裏的我》｜歌詞
作
编曲：馮翰銘
跟著腳步移動茫茫人群之中
起風了看落葉 四散了又飛落 好寂寞
離開家是不是已很遠很遠了
想念的人是否也一樣會想我？
還在努力的追夢
現在你和我 在各自的旅途
以後你和我 盼望都有幸福
在風裏的我 染上了風霜顏色
還要往前走 還是在飄泊
那是命運還是我的選擇 都已不要再想了
就算再微小的夢 還是停不住我的追求
現在你和我 在各自的旅途
以後你和我 都要努力幸福
在風裏的我 染上了風霜顏色
還要往前走 還是在飄泊
那是命運還是我的選擇 都已不要再想了
就算再微小的夢 還是停不住我的追求
我還是
在風裏的我 染上了風霜顏色
還在往前走 還是在飄泊
也許是命運是我的選擇 現在都別再回頭了
那微小的夢 是在遠方亮起的光芒
還在 追夢 的我