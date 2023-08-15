《逐》歌詞｜關楚耀新歌歌詞+MV首播曝光
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逐歌詞｜關楚耀《逐》於2023-08-08推出新歌MV，東方新地整合了關楚耀新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
關楚耀《逐》 | 目錄
關楚耀《逐》｜新歌試聽
關楚耀《逐》｜製作
作曲：Toney.L
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關楚耀《逐》｜歌詞
Bizzyb 別講太多 再會 卻又如何
要細心控訴 如煩惱 也得忠告
別想太多 慨嘆一聲落幕
填密了軀殼 才可戰勝恐慌 將冠冕 也放低 別怕破毀
將寄望控制 仍可放心維繫
即使怕 太徹底 感覺流逝
來讓我可看破 尋找剎那光輝 來讓誰專心傾訴
暫忘淡淡舊有記憶
是誰偷偷呼叫
心聲可否曾對調 為誰的心傷了
亦未曾視作缺失
求讓我可鑑別 再窺探你本質
事實上 實在太困難 別講太多 再會 卻又如何
要細心控訴 如煩惱 也得忠告
別想太多 慨嘆一聲落幕
填密了軀殼 才可戰勝恐慌 將冠冕 也放低 別怕破毀
將寄望控制 仍可放心維繫
即使怕 太徹底 感覺流逝
來讓我可看破 尋找剎那光輝 來讓誰專心傾訴
暫忘淡淡舊有記憶
是誰偷偷呼叫
心聲可否曾對調 為誰的心傷了
亦未曾視作缺失
求讓我可鑑別 再窺探你本質
事實上 實在太困難 誰可聽到這心跳
誰可以善忘但沒記憶
誰可看到這光線
忘掉了分秒 學會昏擾 來讓誰專心傾訴
暫忘淡淡舊有記憶
是誰偷偷呼叫
心聲可否曾對調 為誰的心傷了
亦未曾視作損失
求讓我可鑑別 再窺探你本質
事實上 實在太困難
圖片來源：專輯封面