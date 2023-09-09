《仍在》歌詞｜陳卓賢新歌歌詞+MV首播曝光
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仍在歌詞｜陳卓賢《仍在》於2023-09-08推出新歌MV，東方新地整合了陳卓賢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳卓賢《仍在》 | 目錄
陳卓賢《仍在》｜新歌試聽
陳卓賢《仍在》｜製作
作曲：陳卓賢
作詞：Oscar
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陳卓賢《仍在》｜歌詞
編曲: 黃兆銘
監製: 陳卓賢 仍在窗邊 一張相得妳共我
仍在腦內 只得那段歌
仍在翻滾的痛楚
無變化 浸染於奈何
仍在心間 當初的歡笑略過
仍在眼眸 繼續重播
唯獨會治療我
只得那最後燃盡煙火 事實是 無去路 無退路 都愛着妳
現實是 時與地 人與物 也沒運氣
擔憂不安顧忌
把終結 緩緩地 掀起 woooo
寂寞是 無故事 無意義 都愛着妳
落寞是 連眼淚 仍帶著甜味
還是多麼細膩
無辦法的別離 走不出這幕戲 輕輕鬆開手 終可得到快樂嗎
分開可一起 活更好嗎
想講出 這偏差
聲音卻 何其沙啞 事實是 無去路 無退路 都愛着妳
現實是 時與地 人與物 也沒運氣
擔憂不安顧忌
把終結 緩緩地 掀起 woooo
寂寞是 無故事 無意義 都愛着妳
落寞是 流過淚 難以被忘記
拋低祝福遍地
跟一句 對妳不起 難為了妳 實實在在愛過 可慶賀
怎麼講也錯在我怯懦 wooo
但並未後悔這樣傻
貪一次 無更多 事實是 無去路 無退路 都愛着我
現實是 時與地 人與物 滿步是錯
一起幾經跌墮
難捱過 人潮風波
寂寞是 無故事 無意義 都愛着我
落寞是 完了後 無法拾回我
期望妳撐得過
這一句 對不起 留給了我
圖片來源：專輯封面