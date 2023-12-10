《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)新歌歌詞+MV首播曝光
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會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》於2023-12-04推出新歌MV，東方新地整合了陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》 | 目錄
- 陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》｜歌詞
- 陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》｜製作
- 陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》｜新歌試聽
- 陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》｜MV
陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》｜歌詞
早知一定與你分手 最愛往往難以相廝守
愛過你之後 我怕沒然後
原來寂寞 沒有你的問候
用誰來平復也不夠 你似個最窩心的缺口
沒有這犧牲 怎可讓你我得救
每個劫數 時間會善後
以往那轟烈 漸漸會變溫柔
長年累月 就算你多念舊 明天一滴也不留
愛與痛 如昨夜喝的酒
從前共你講 不要分別 不要歸去 明明還流過一點眼淚
又再跟你相遇 跟你相對 為何完全已經能面對
最愛都會過去 都會散去
都會退去 既然難忘
為何連記得都太累
最痛都會過去 都會散去
都會退去 我們如何
仍然能活下去
往事就像是一道橋
你我會過去的 情懷不會倒退
沒有這犧牲 怎可讓你我得救
每個劫數 時間會善後
以往那轟烈 漸漸會變溫柔
長年累月 就算你多念舊
明天一滴也不留
愛與痛 如昨夜喝的酒
得到過 什麼
也要放下 什麼
即使你與我 苦或甜 有幾多
失去 什麼
誰能留戀什麼太多
當天你說你會最愛我
他朝好好想清楚 只怕沒那麼多
從前共你講 不要分別 不要歸去 明明還流過一點眼淚
又再跟你相遇 跟你相對 為何完全已經能面對
最愛都會過去 都會散去
都會退去 既然難忘
為何連記得都太累
最痛都會過去 都會散去
都會退去 我們如何
仍然能活下去
往事就像是一道橋
你與我會過去的 情懷不會倒退
愛與恨 就像列車夜行
過去會過去的
當天你與我怎樣重視過誰和誰
在年月快線裡 都給壓碎
大預言話 地球是大限將至