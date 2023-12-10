《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)新歌歌詞+MV首播曝光

會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)歌詞｜陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)《會過去的 / 2001太空漫遊 (紅館現場錄音版 / Live)》於2023-12-04推出新歌MV，東方新地整合了陳輝陽 x 女聲合唱 (Chan Fai Young x Women’s Choir)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。