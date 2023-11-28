《人生遊戲》歌詞｜黎明 (Leon Lai)新歌歌詞+MV首播曝光
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人生遊戲歌詞｜黎明 (Leon Lai)《人生遊戲》於2023-11-14推出新歌MV，東方新地整合了黎明 (Leon Lai)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
黎明 (Leon Lai)《人生遊戲》 | 目錄
黎明 (Leon Lai)《人生遊戲》｜歌詞
編/
如常緊張心跳 然而時辰夜了
就卸下一身重擔 送到明朝
應該知工作都無完沒了
前回合已有過貢獻 先放手 可以了
凌晨誰都休息了 為何停閑十秒
大腦又將所有細碎再燃燒
擔心一千個虛無和縹緲
難題重要卻永遠較宇宙渺小
人在世工作中轉圈 生老死各種轉圈
呼吸、睡覺、病重、失戀
遊戲內抉擇每日有 錯誤決定每日有
算不準一分一小寸
有責任為誰踏上雪山
都請冰冷時自己保暖
朝着目標跑很遠 更要緩步跑不可氣喘
行下去 給轉盤轉圈 一個圈再一個圈
新一局裡或更辛酸
談勝負 說是靠力氣 也是靠命��運氣
有機會卡片可反轉
染噩運突然又會變好
安好的也隨時給打斷
能明白好玩之處
有努力過參加 到結算日再算
懶理棋盤的險要 前來遊玩罷了
就算擲粒骰也鬥快 太煩擾
跑車、金錶、貴酒全無需要
平凡地愛上某個你 已沒缺少
人在世工作中轉圈 生老死各種轉圈
呼吸、睡覺、病重、失戀
遊戲內 抉擇每日有 錯誤決定每日有
算不準一分一小寸
有責任為誰踏上雪山
都請冰冷時自己保暖
朝着目標跑很遠 更要緩步跑不可氣喘
行下去 給轉盤轉圈 一個圈再一個圈
新一局裡或更辛酸
談勝負說是靠力氣 也是靠命��運氣
有機會卡片可反轉
染噩運突然又會變好
安好的也隨時給打斷
如時限只得一世
更要學會休息 歇夠以後再轉
儲力轉新一圈