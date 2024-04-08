還有一艘救生艙 MV｜Gigi 炎明熹新歌歌詞+MV首播曝光
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Gigi 炎明熹 – 還有一艘救生艙於今日4月5日推出新歌MV，東方新地整合了Gigi 炎明熹新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Gigi 炎明熹新歌《還有一艘救生艙》目錄
還有一艘救生艙 MV｜製作
還有一艘救生艙 MV｜歌詞
還有一艘救生艙 MV｜MV連結
還有一艘救生艙 MV｜製作
|曲： / KW朱敏希
|詞：
|編： / 賴映彤
|監：
還有一艘救生艙 MV｜歌詞
盡快鬆開手 這裡勿逗留
從前陪著我 似是全宇宙
憾動過已足夠
無需再顧慮我 好好去重拾以後
就讓我單丁一位置身月球
而你坐上那救生艙可永遠飛走
這一切難復修
腳下地殼開始逐寸崩解
就算恐慌仍無需轉軚
離開先可解鎖新的世界
而我一個看著最後這十罐氧氣
如你所說故事有聚散才夠淒美
能成全亦算福氣
我就算下秒生不如死
也很想你可安全撤離 再安然到尾
能夠讓你生還已服氣
有著萬片沙礫伴你飛起
萬尺星空代我看守你
從此不可再繼續陪你 期盼下世紀
而我一個看著最後這十罐氧氣
如你所說故事有聚散才夠淒美
能成全亦算福氣
我就算下秒生不如死
也很想你可安全撤離 再安然到尾
能夠讓你生還已服氣
祈求你代我 越過黑暗 觀看那晨光升起
而我即將耗盡最後這十罐氧氣
回顧一起宇宙裡歷遍情愛真理
完全無負重飄起
我願意為你犧牲餘生來讓你勝利
你雖然遠離 我依然愛你
曾有幸抱緊也夠運氣
還有一艘救生艙 MV｜MV連結
訂閱Channel: Gigi 炎明熹
圖片來源：Youtube@Gigi 炎明熹資料或影片來源：Youtube@Gigi 炎明熹