《失約巴黎》歌詞｜Jeffrey 魏浚笙新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
失約巴黎歌詞｜Jeffrey 魏浚笙《失約巴黎》於2023-09-07推出新歌MV，東方新地整合了Jeffrey 魏浚笙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Jeffrey 魏浚笙《失約巴黎》 | 目錄
Jeffrey 魏浚笙《失約巴黎》｜新歌試聽
Jeffrey 魏浚笙《失約巴黎》｜製作
作曲：徐浩
作詞：黃偉文
編曲：徐浩/黃兆銘
監製：徐浩
回到目錄
Jeffrey 魏浚笙《失約巴黎》｜歌詞
你話過 要伴我 讀雨果
你話過 要共我 學探戈
人在法國 先知 險阻太多
努力過 最後也 難如初
你話再 無法帶 幸福給我 抬望鐵塔 陰影 竟淹蓋我
從前夢遊的花都 此刻變了負荷
問那些 盟誓發過 真可保障什麼
在瑪黑區 那個住處 從此深～鎖 沒有你 帶香檳 與我私奔 何來浪漫巴黎
每日坐 咖啡室 剎那顯得 不設實際
我們離家 追的夢 已給摧毀
既然失約 為何發誓 沒有你 困境中 與我相依 如何活在巴黎
你離開～了 難道還留下 等枯萎
就當花都的夢 落進花都的泥
好好辦喪禮 火 一燒聖母院 頃刻垂危
梵登 塞納 不見得 可以美一世
前功一秒 就能盡廢 沒有你 帶香檳 與我私奔 何來浪漫巴黎
每日坐 咖啡室 剎那顯得 不設實際
我們離家 追的夢 已給摧毀
既然失約 為何發誓 沒有你 困境中 與我相依 如何活在巴黎
你離開了 難道還留下 等枯萎
沒有貞德堅毅 莫里哀式執迷
怎守候一世
圖片來源：專輯封面