《大海少年》歌詞｜Jer 柳應廷新歌歌詞+MV首播曝光
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大海少年歌詞｜Jer 柳應廷《大海少年》於2023-12-08推出新歌MV，東方新地整合了Jer 柳應廷新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Jer 柳應廷《大海少年》 | 目錄
Jer 柳應廷《大海少年》｜歌詞
大笑痛哭 不須過濾
恨愛分明 喜惡伴隨
如常慶生 飲飽再食醉
活於真實 不要逝去
奏起結他 激動莫名
浮世難耐 只想清醒
年少夢想 心路歷程
讓我陪伴你 講心聲
也許這世間 已再不善良
也許這瞬間 已慣於哀傷
看守那 心底 真正土壤
也許這痛楚 會過於漫長
也許這結果 會遠超想像
想改變 怎可 不痛不癢
地震戰爭 不必畏懼
讀書識字 開發味蕾
情緒滿瀉 青春太累了
活出尊嚴 不要後退
放低結他 風浪未平
人世如大海 的縮影
暴雨烈風 豈願共鳴
讓我陪伴你 講心聲
也許這世間 已再不善良
也許這瞬間 已慣於哀傷
看守那 心底 真正土壤
也許這痛楚 會過於漫長
也許這結果 會遠超想像
想改變 怎可 不痛不癢
也許不要等 最早的艷陽
也許不要找 最終的家鄉
開墾那 心底 優美土壤
也許一片海 會重返大洋
也許一片港 會再得芳香
風吹過 堅守這個 方向