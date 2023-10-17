原來無明天 MV｜JW 王灝兒新歌歌詞+MV首播曝光
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JW 王灝兒 – 原來無明天 (劇集《羅密歐與祝英台》插曲)於今日10月17日推出新歌MV，東方新地整合了JW 王灝兒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
JW 王灝兒新歌《原來無明天》目錄
原來無明天 MV｜製作
原來無明天 MV｜歌詞
原來無明天 MV｜MV連結
原來無明天 MV｜製作
|曲：劉易昇
|詞：楊熙
|編：Patrick Yip
|監：劉易昇
原來無明天 MV｜歌詞
偶爾與你相遇 就像共度百年
竟開始牽掛日月
再次與你相遇 命運烙下故事
原來無明天
前面如萬人大戰 存活從未容易
仍始終一起 不會怕考驗或流血
地圖路線 全部提示離別
然而都阻不到 擁抱你今天
迎再凶的風不會亂
與你脫險 遇甚麼風險 路未行完
再多艱辛不決裂
與你那天 命運一打開 便遇見
前面如萬人大戰 存活從未容易
仍始終一起 不會怕考驗或流血
地圖路線 全部提示離別
然而都阻不到 擁抱你今天
迎再凶的風不會亂
與你脫險 遇甚麼風險 路未行完
再多艱辛不決裂
與你那天 命運一打開 便遇見
再凶的風不會亂
與你脫險 遇甚麼風險 路未行完
再多艱辛不決裂
與你那天 命運一打開 便遇見
與你坐到天亮 亦願待在眼前
不捨得跟你道別
再次與你相遇 命運烙下故事
原來無明天
原來無明天 MV｜MV連結
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