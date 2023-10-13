《Be Right Back》歌詞｜RubberBand新歌歌詞+MV首播曝光
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Be Right Back歌詞｜RubberBand《Be Right Back》於2023-10-12推出新歌MV，東方新地整合了RubberBand新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
RubberBand《Be Right Back》 | 目錄
RubberBand《Be Right Back》｜新歌試聽
RubberBand《Be Right Back》｜製作
作曲：RubberBand / 雷柏熹 / Jason Kui
作詞：Tim Lui / RubberBand
編曲：RubberBand / 雷柏熹 / Jason Kui
監製：RubberBand / 雷柏熹 / Jason Kui
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RubberBand《Be Right Back》｜歌詞
搭上這夜機將出發
獨自上路
你當天決定
求逃離擁擠的大城 每一通 異鄉的廣播
未盡聽懂
天氣變幻無常
還病了一場 穿過 千百 公里
驀然車廂裡 想起 在這刻 一個人
任滿身 灰與塵
也一心渴求
一次覓尋
克服 抖震 在遠方 一個人
未進睡到處已關燈
不必介意 只需前行
你 明日更近 有太多 擦肩相識過
陌路友伴
暢飲中對談
明晨又各奔轉運站 每一張 照片都璀璨
大漠雪山
可剎那希望誰
陪在這空間 孤往 經已 不怕
但誰令你牽掛 在這刻 一個人
任滿身 灰與塵
也一心渴求 一次覓尋
克服 抖震 沒要緊 一個人
未進睡到處已關燈
不必介意 只需前行
你 明日更近 你隻身漂泊的筆記
從這種距離
讀明白你 沒要緊 一個人
任滿身 灰與塵
也一心渴求 一次覓尋
克服 青澀的抖震 不怕 一個人
學會聆聽 屬你聲音
風景看過 風霜亦嚐過
不執意了 過去一些錯
丟失了 一些難過 明日旅途中重新再 一課
圖片來源：專輯封面