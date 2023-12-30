《金風玉露·夜語遲 (影視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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金風玉露·夜語遲 (影視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《金風玉露·夜語遲 (影視劇《很想很想你》插曲)》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《金風玉露·夜語遲 (影視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《金風玉露·夜語遲 (影視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
半臂襦裙輕羅小 紙 傘 遮不住我的 懵懂
那年我倆未相逢 午後蜻蜓立在水當中
斜襟紗袍罩著少 年 容 罩不住你少 年勇
那年我倆未相逢 夕陽染著臉龐微微紅
聽見樑上燕子訴 情 衷 雙雙飛過畫 堂東
那年我倆未相逢 抬眼霜河萬裡的星空
不知此生路長誰 與 共 玲瓏心事宛 若夢
那年我倆初相逢 靈犀牽引兩心的觸碰
清宵良夜相逢命 途 中 美人如玉劍 如虹
驀然回首燈火闌 珊 裡 南來飛燕北 歸鴻
金風玉露一相逢 勝過人間無數的相擁
兩情何需朝朝又 暮 暮 生生世世一 念中