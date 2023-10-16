忘生記死 MV｜Windy 詹天文新歌歌詞+MV首播曝光
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Windy 詹天文 – 忘生記死 (劇集《羅密歐與祝英台》主題曲)於今日10月16日推出新歌MV，東方新地整合了Windy 詹天文新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Windy 詹天文新歌《忘生記死》目錄
忘生記死 MV｜製作
忘生記死 MV｜歌詞
忘生記死 MV｜MV連結
忘生記死 MV｜製作
|曲：TY Terence
|詞：楊熙
|編：TY Terence / 劉易昇
|監：劉易昇
忘生記死 MV｜歌詞
約誓成碑
等一個成就天地
一秒風刮起
瞬間花遍地
愛你沒提起
只需要留在此地
將一切悲喜
都捨棄
忘記生與死
押上性命保衛你
燃燒全部未躲避
無需記起
成全後散落天與地
一樣美
約誓成碑
等一個成就天地
一縷煙遠飛
散失於赤地
愛你沒提起
只需要留在此地
將一切悲喜
都捨棄
忘生記死
押上性命保衛你
燃燒全部未一起
無需記起
成全後縱灰飛
一樣美
往事如飛
花瓣會留住香味
空氣不記得
別離
Production Credits
忘生記死 MV｜MV連結
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圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group