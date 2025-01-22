李丞責2025蛇年運程｜屬牛易有血光之災？即睇12生肖整體運勢
李丞責2025蛇年運程目錄
李丞責2025蛇年運程｜屬鼠財運一般
屬鼠的朋友今年有「紫微」星入命，象徵著創造力、領導能力和受人尊重。此外，鼠年出生的人還有「龍德星」，有創業的機會。即使不創業，也會得到老闆或上司的重視。「玉堂星」的出現，意味著有機會在人生或工作上取得進階。
財運
然而，屬鼠朋友的財運略顯不足，因為有「天厄」和「暴敗」星。「天厄」提醒要避免天然危險或突如其來的危機，例如不應挑戰高山深海，以免發生意外。「暴敗」則警示不要投機賭博，屬鼠朋友應避免偏財。
在感情方面，「紫微」象徵皇帝星，皇帝有眾多妃嬪。今年屬鼠的朋友可能會面臨選擇困難，建議專一發展，較有機會邁進一步。
李丞責2025蛇年運程｜屬牛易有血光之災
屬牛的朋友有「華蓋」星，象徵宗教藝術、設計、文化及住屋。「華蓋」星也是置業的象徵，從事地產或地產中介行業的朋友，今年會有較多發揮空間。但要注意有「天雄」星，今年需忍氣，不要與上司頂撞或過於出風頭。此外，還有「黃旛」星，容易招惹是非和妒忌。今年在右手戴些黑曜石，有助化解是非。整體上還有「天哭」星，容易多愁善感及情緒化，今年應保持正能量，輕鬆化解每件事。
整體而言，屬牛的朋友今年財運平平，但若能保守，正財仍然穩健。健康方面，要小心「白虎入命」。「白虎」容易有血光之災，所以今年無論是牙齒問題，還是操作重型機器或利器時都要特別小心。若能洗牙、捐血做善事，或許可以化解血光之災。
李丞責2025蛇年運勢｜屬虎注意自身健康
健康運
屬虎的朋友今年犯太歲，有「六害」星，意味著六親關係容易不和諧。此外，今年還有「捲舌」和「絞煞」，需注意自身健康問題，尤其是腸胃、免疫系統或聲帶問題，需小心身體。
在財運方面，屬虎的朋友有「天得」星，只要有德行，上天便會恩賜。只要行正途，今年屬虎的朋友應該有一定收穫。同時還有福星，福星拱照代表橫財運及抽獎運，意味著屬虎的朋友有橫財就手的情況，但千萬不要沉迷賭博。「八座」星代表機會眾多，來自四方，只要能好好把握，則有許多機會能夠發揮和賺錢。同時切忌太多心，否則容易出現「周身刀」，「無張利」。最後，屬虎朋友需注意有「劫煞」星，「劫煞」代表遇劫。切記財不可露眼，要注意財物，出門旅行更要好好看管貴重物品。
李丞責2025蛇年運勢｜屬兔不利偏財
財運
屬兔的朋友今年「祿勳」星入命，正財穩定。今年應定立目標以正財為上，若從事穩定性工作或公司福利優厚，切忌輕舉妄動。若在投資方面，做一些較為長線保險的投資較好。但今年千萬不要操之過急，因今年不利於偏財，反而正財會比較好，有望年尾在工資方面有所調整。
在凶星方面，屬兔的朋友要小心「天狗」及「吊客」星。天狗代表天狗食日，在古代代表勾魂使者，今年屬兔朋友容易受驚嚇，尤其是老人家長輩的問題，忌出席白事或不開心的地方，令自己情緒更差。今年宜盡量出席喜慶場合，令自己正能量更充足。今年除「天狗吊客」外，還有「災煞」星，代表水險和火險，要特別注意家居安全，感冒發燒等冷熱之症。
李丞責2025蛇年運勢｜屬龍宜轉換環境
事業運
屬龍的朋友今年「天喜」入命，「天喜」代表高興及喜悅從天而降。若計劃添丁的朋友，容易有所收穫。未婚者今年則需謹慎小心，可能有意外的驚喜。健康方面，屬龍的朋友「病符」星入命，需特別注意健康。如果家中有屬龍的長者，要特別注意身體，多做身體檢查，以策萬全。今年還有「陌越」星，屬龍的朋友有機會轉變環境，應對新人士新作風。若打算轉行或轉換生活工作範圍，今年似乎是一個不錯的時機。
此外，今年「天煞」星與「寡宿」星配合，屬龍的朋友不應犯天險。無論打風落雨，大浪等時間，切忌好勝挑戰，否則容易出意外。「寡宿」對男性影響不大，對女性而言則要小心，今年的感情似乎不太如意，需要忍耐。若女性已有伴侶，只要不過度保守即可。若希望旺桃花，今年不妨在東位插九枝鮮色花，或擺放紅瑪瑙、紅紋石等鮮色擺設，均有助於感情運有所提升。
李丞責2025蛇年運勢｜屬蛇易與長輩衝突
屬蛇的朋友今年犯太歲，若童年15歲之前家庭幸福美滿，則需特別留意。但若童年較不順，犯太歲的影響則較微小。犯太歲者今年可攝太歲，以化解問題。太歲代表長輩、上司及貴人等。今年屬蛇的朋友本命年，容易與家人或上司有衝突，並需注意長輩的健康問題。
屬蛇朋友今年同時有「劍鋒」及「血刃」星，「劍鋒」及「血刃」均代表利器，因此處理機器，甚至在家中切菜時都要小心。此外還有「浮沉」星，若特別喜好水上活動，則需小心水上安全問題。今年也有「歲駕」及「天解」星，「歲駕」代表威勢和氣勢，可嘗試爭取名譽和氣勢，甚至有買車的機會。「天解」代表解決天大的問題，屬蛇朋友可考慮解決朋友之間的問題，可以冰釋前嫌。法律問題及人生大抉擇亦是今年可考慮解決的時機。
李丞責2025蛇年運勢｜屬馬桃花運旺盛
屬馬的朋友今年「文昌」入命，「文昌」最利於讀書或考取文憑，爭取認受性，對於文職工作的朋友特別有利。屬馬者今年還有「天廚」入命，「天廚」為飲食之福，飲食福氣非常旺。若從事餐飲業，有機會逆流而上，突圍而出。「太陽」與「天空」今年同時出現，「太陽」代表光芒四射，難免招惹是非妒忌，因此需有容人之量。「太陽」也代表男貴人，今年男貴人會比較旺。「太陽」「天空」的配合利於出門出外，今年屬馬朋友出外公幹或旅行亦十分順利。
桃花運
另一方面，屬馬者今年有「晦氣」星及「年煞」星。「晦氣」代表呼吸系統的毛病，語言語氣容易出問題，宜注意說話的方式，以免被他人誤會，可多些笑容以化解是非及恩怨。感情方面，有「咸池」及「桃花」星入命，「咸池」代表偏桃花爛桃花，但同時亦有正桃花的「桃花」星配合，兩者互相平衡，今年桃花運十分旺。
李丞責2025蛇年運勢｜屬羊今年不宜變動
屬羊的朋友今年吉星不太強，但若能慎防凶星則可轉危為安。首先今年有「地喪」星，「地喪」星會影響投資房地產的眼光或投資房地產租務的問題。今年宜以靜制動，千萬不要太多搬遷或轉變環境，以免得不償失。今年還有「大煞」星，「大煞」星代表壓力大，屬羊者宜大事化小，小事化無，不要將太多事連繫於自己身上。
在人事方面有「豹尾」星，「豹尾」星即容易踩到別人尾巴一樣，有機會結識朋友時產生誤會，反目成仇，所以屬羊者切忌強出頭。由於吉星不足，屬羊者可考慮在正西文昌風水位置作出補救。屬羊的朋友不妨在家居或寫字樓正西位置擺放四支富貴竹，綠色擺設，甚至水晶柱及文昌塔均有助事業或定向目標。另一方面，金色是一個文昌色，屬羊需考試的朋友可使用金色文具，可能帶來好運。
李丞責2025蛇年運勢｜屬猴得女貴人相助
屬猴的朋友今年犯太歲，屬三刑太歲，同時亦合太歲。在十二地支中能夠六合蛇的，亦是屬猴者，所以今年屬猴者會有很多離離合合的事，或需接受新的挑戰，特別在姻緣、感情、工作方面。整體而言，今年有「太陰」星，「太陰」代表女貴人。如果從事女性行業，或者上司為女性，則特別好。屬猴朋友有「天乙貴人」，為眾貴人之首，若能借助周邊貴人的力量，助更加相得益彰。
屬猴者今年有「貫索」和「勾神」星，意味著有一些財務問題，緊記量入為出，金錢上或較容易有爭拗。「三刑」星的存在代表刑罰，屬猴者今年更加需要堅定奉公守法。姻緣方面因為有「孤辰」入命，對男性而言姻緣則不太順暢，只可以保持，對女性而言，影響則不大。
李丞責2025蛇年運勢｜屬雞事業發展順利
事業運
屬雞的朋友今年有「地解」星，在買賣或租務物業上也特別有利，若從事相關行業就更好。另外還有「將」星及「三台」星，「將」星意味著一夫當關萬夫莫敵，如果從事工作個人發揮空間較多，屬雞者則更得心應手。「三台」星代表位列三公，即定下的目標，有機會在頭三甲裡面完成，在公司裡連老闆都器重於你。
另一方面要注意有「官符」及「五鬼」星，「官符」及「五鬼」代表小人和是非，成績好自然多人會妒忌。若從事法律行業，工作越做越旺。健康方面則小心有「的煞」及「破碎」，「的煞」要注意一些舊患復發，神經痛的問題。「破碎」要小心劇烈運動受傷，或打破貴重物品。
李丞責2025蛇年運勢｜屬狗感情上有邁進
感情運
屬狗的朋友今年「紅鸞」入命，紅鸞星動主婚姻，在感情上有邁進的機會。「月德」星代表農曆七、八、九三個月特別順利，把握這個時機進財，或爭取自己事業的空間。「唐符」星利於屬狗的朋友在創作、藝術、設計、美術上有再創新猷的機會。但有「死符」星，「死符」星代表身體需要適當的休息，有機會在感情或人事上的生離死別，所以今年要注意老人家，或者可能有一些朋友移民。
另外還有「扳鞍」星，要小心駕駛出現問題。如果屬狗者工作與控制機器，或者駕駛交通有關的話，今年需要特別留意，宜掛放一些宗教信物在車中。財運方面因為有「小耗」星，代表小破財，宜量入為出。
李丞責2025蛇年運勢｜屬豬有破財機會
財運
屬豬的朋友今年沖太歲，若童年幸福的人影響更大，宜攝太歲。屬豬者今年有「國印」及「驛馬」星，「國印」代表責任和專業成就，今年宜考取專業或運用專業工作。「驛馬」星利於出門出外，出外讀書，公幹亦十分順利。但在財運方面有「大耗」星，代表大破財，同時有「蘭干」星，做事容易一波幾折，宜設定短暫定位目標，以減少受挫折的機會。長遠目標可能需要忍耐一下，才見到成績。
屬豬者今年另有「披頭」星，屬豬的朋友千萬不要執著於外表，特別是改變自己儀容或做的造型，可能會出錯或出問題。整體上屬豬者要平穩保守，多多保重。
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