十月初五的月光劇情重溫｜張智霖、佘詩曼舊版 10大經典場面

《十月初五的月光》新版將成為台慶劇集，幕後人員表示希望將為觀眾帶來當年的感動，與其透過新版重溫，不如看看2000年原裝版20集《十月初五的月光》重溫。劇中演文初的張智霖與親如妹妹的君好 （佘詩曼）明明相愛卻為了對方著想、甘願犧牲的劇情夠晒賺人熱淚，完全係寧願沒擁抱共你可到老，二十年前播出後引起極大迴響。相信你都不止睇過一次《十月初五的月光》？重記得邊個位最令你心噏同喊爆?

文：東方新地