梅艷芳近藤真彥戀情重溫｜入行21年9個男朋友 情路崎嶇曾畢生只欠一個人
梅艷芳近藤真彥異國情緣刻骨銘心（1985年）
85年梅艷芳遠赴日本看近藤真彥的演唱會，及後兩人到的士高跳舞，近藤問阿梅可不可以吻她，就這樣兩人一吻定情。阿梅返港後每晚與近藤通電話，一年內七次飛去日本與他共聚。最難忘一幕，是梅艷芳陪近藤真彥到北海道開演唱會，坐旅遊車時，累透的近藤真彥靠在梅艷芳身上，當著工作人員面前公開彼此戀情。可惜最終不敵異地相思，更因近藤真彥與前女友中森明菜藕斷絲連，最後無疾而終，而近藤真彥亦被指「日本第一渣男」。
有傳近藤真彥在認識梅艷芳時隱瞞已經有女友的事實，梅艷芳愛他愛得癡狂，甚至為他在日本買了一棟房子，而告別演唱會中最後一首歌《夕陽之歌》（日文：夕焼けの歌），原唱者就是近藤真彥。梅艷芳曾說：「我待他那麼好，我付出那麼多，他都可能沒領略過。」
梅艷芳近藤真彥新秀同台珍貴片段
現實之中，我們可以在1987年《第五屆新秀歌唱大賽》裡看到熱戀中的兩人合唱《夢伴》。近藤在梅姐面前緊張得一開口就甩嘴，顯得十分尷尬，可說是留下了最珍貴的一幕經典。
梅艷芳：近藤真彥是一生最愛
梅姐在多次的訪問中都明示暗示過，近藤真彥是她一生最愛，到了2003年病入膏肓時，仍然與連炎輝遠赴日本見Matchy最後一面。Matchy在梅姐離世後更來港出席葬禮哭成淚人、3年之後也曾低調來港拜祭。
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今年56歲的近藤真彥，在去年11月被日本雜誌拍攝到與小他25歲的女性發生不倫關係已長達5年，他亦坦承外遇，對外致歉並表示將無限停工，其後被解約。
與苗僑偉一瞬即逝的愛情（1984年）
梅艷芳84年首次拍電視劇《香江花月夜》，即與劇中主角苗僑偉傳出戀情；可惜這段情只是過眼雲煙，苗僑偉現任太太戚美珍一出現，兩人即斷絕來往。
與鄒世龍離離合合吵架分手（1984年）
84年有傳媒揭發梅艷芳與富家子鄒世龍拍拖，但一年多後就分手，梅艷芳曾解釋分手原因：「鬧交囉！大家年紀輕，氣硬！」但89年兩人復合，更傳出宣布訂婚；不過最終還是分手收場。
近藤真彥以外港日戀情 與日模天各一方難維繫（1985年）
85年，梅艷芳在日本結識一位日籍混血模特兒高橋雅宏，為此阿梅經常穿梭港日兩地。但未幾高橋提出分手，而Anita亦深明彼此天各一方，實在難以長期維繫感情。
與劉米高 給阿梅最多快樂（1988年）
88年梅艷芳與中澳混血男模特兒劉米高拍鐵達時手錶廣告，戲假情真火速展開戀情。自和米高一起，阿梅每天都是那麼快樂，這種快樂是從未體驗過。但米高要阿梅整天陪著他，對於事業正處於高峰的梅艷芳，當然不會犧牲事業，兩人各走極端，於是決定分手。
與阿Paul 引發逃婚疑雲（1990年）
90年阿梅與大學生阿Paul相戀，兩人親愛甜蜜的照片不時見諸各大報章雜誌。與阿Paul談情帶給阿梅很溫暖又很有生氣的感覺。但一年後，這段情悄悄地結束了，阿梅表示自拍拖後，發覺雙方距離很遠，每天不是大鬧便是小吵，她已厭倦這種日子，而阿Paul亦要回英國唸書，於是決定斬斷情絲。
一生只欠Paul一人
01年梅艷芳接受港台鄧靄霖訪問時，透露約在三十歲時幾乎下嫁圈外人，不過最後選擇逃婚。而阿梅亦曾對林燕妮表示：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個」由此推斷，阿Paul好大機會是阿梅的逃婚主角。
與林國斌 性格不合導致分手（1991年）
91年阿梅與武師林國斌相戀，但這段戀情維持了約兩年便告終，他們性格太強太硬了，從沒有人肯退讓半步。阿梅表示：「林國斌係個外向型嘅人，喜歡流連夜店，我就非常享受家庭生活。」性格迴異，分手只是遲早的事。
與趙文卓 姊弟戀一年玩完（1995年）
95年有傳媒影到梅艷芳與比她少九歲的武打小生趙文卓，在沙巴拍拖漫步談心的浪漫場面，從而揭發兩人相戀。可惜兩人相戀一年便告分手，兩人都沒有說出分手原因，有傳是因性格不合，而兩人對這段已逝的戀情，亦未能忘懷。
26歲中泰混血兒 疑幻疑真否認到底（2001年）
01年有報道指梅艷芳在泰國邂逅26歲中泰混血兒Shum Shum，展開異地忘年戀。而梅艷芳38歲生日，Shum Shum亦來港為阿梅慶祝，一行人登上豪華遊艇出海度過浪漫生日。Shum Shum與阿梅在遊艇上看海把臂談心的照片，被雜誌攝入鏡內；不過，梅艷芳一直堅拒否認有泰籍男友，甚至話Shum Shum此人不存在；或許阿梅為免重蹈覆轍，要將男友保密。