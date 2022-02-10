梅艷芳近藤真彥戀情重溫｜入行21年9個男朋友 情路崎嶇曾畢生只欠一個人

梅艷芳近藤真彥的戀情因為電影《梅艷芳》Disney+的導演版而再成熱話，梅姐一生感情路崎嶇不平、波折重重，直至終年40歲仍孑然一身。入行21年來，梅艷芳每段感情總是失敗收場，令恨嫁的阿梅一度急如鍋上螞蟻，而阿梅經過多次戀愛創傷後，已對愛情失去信心，但她曾在訪日中透露過，近藤真彥是一生最愛⋯⋯