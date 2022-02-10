梅艷芳近藤真彥

梅艷芳近藤真彥戀情重溫｜入行21年9個男朋友 情路崎嶇曾畢生只欠一個人

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東方新地

梅艷芳近藤真彥的戀情因為電影《梅艷芳》Disney+的導演版而再成熱話，梅姐一生感情路崎嶇不平、波折重重，直至終年40歲仍孑然一身。入行21年來，梅艷芳每段感情總是失敗收場，令恨嫁的阿梅一度急如鍋上螞蟻，而阿梅經過多次戀愛創傷後，已對愛情失去信心，但她曾在訪日中透露過，近藤真彥是一生最愛⋯⋯

梅艷芳近藤真彥異國情緣刻骨銘心（1985年）

85年梅艷芳遠赴日本看近藤真彥的演唱會，及後兩人到的士高跳舞，近藤問阿梅可不可以吻她，就這樣兩人一吻定情。阿梅返港後每晚與近藤通電話，一年內七次飛去日本與他共聚。最難忘一幕，是梅艷芳陪近藤真彥到北海道開演唱會，坐旅遊車時，累透的近藤真彥靠在梅艷芳身上，當著工作人員面前公開彼此戀情。可惜最終不敵異地相思，更因近藤真彥與前女友中森明菜藕斷絲連，最後無疾而終，而近藤真彥亦被指「日本第一渣男」。

梅艷芳近藤真彥。（圖片來源：東方新地）
當年的21歲近藤真彥。（圖片來源：東方新地）

有傳近藤真彥在認識梅艷芳時隱瞞已經有女友的事實，梅艷芳愛他愛得癡狂，甚至為他在日本買了一棟房子，而告別演唱會中最後一首歌《夕陽之歌》（日文：夕焼けの歌），原唱者就是近藤真彥。梅艷芳曾說：「我待他那麼好，我付出那麼多，他都可能沒領略過。」

梅艷芳近藤真彥。（圖片來源：東方新地）
梅艷芳近藤真彥只相差1歲，分手多年後，梅姐在30歲復出樂壇時，提及如果要選一位前男友結婚，那人仍然會是近藤真彥！（圖片來源：東方新地）

梅艷芳近藤真彥新秀同台珍貴片段

現實之中，我們可以在1987年《第五屆新秀歌唱大賽》裡看到熱戀中的兩人合唱《夢伴》。近藤在梅姐面前緊張得一開口就甩嘴，顯得十分尷尬，可說是留下了最珍貴的一幕經典。

梅艷芳：近藤真彥是一生最愛

梅姐在多次的訪問中都明示暗示過，近藤真彥是她一生最愛，到了2003年病入膏肓時，仍然與連炎輝遠赴日本見Matchy最後一面。Matchy在梅姐離世後更來港出席葬禮哭成淚人、3年之後也曾低調來港拜祭。

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近藤真彥連續兩日到靈堂致祭後嚎啕大哭情緒激動，離開時須由友人攙扶。（圖片來源：東方新地）
近藤真彥連續兩日到靈堂致祭後嚎啕大哭情緒激動，離開時須由友人攙扶。（圖片來源：東方新地）
電影中影射近藤真彥的角色，有觀眾認為將「渣男」洗白。（圖片來源：電影梅艷芳預告截圖）
電影中影射近藤真彥的角色，有觀眾認為將「渣男」洗白。（圖片來源：電影梅艷芳預告截圖）

今年56歲的近藤真彥，在去年11月被日本雜誌拍攝到與小他25歲的女性發生不倫關係已長達5年，他亦坦承外遇，對外致歉並表示將無限停工，其後被解約。

與苗僑偉一瞬即逝的愛情（1984年）

梅艷芳84年首次拍電視劇《香江花月夜》，即與劇中主角苗僑偉傳出戀情；可惜這段情只是過眼雲煙，苗僑偉現任太太戚美珍一出現，兩人即斷絕來往。

《香江花月夜》劇照。（圖片來源：東方新地）
《香江花月夜》劇照。（圖片來源：東方新地）
當年的苗偉僑。（圖片來源：東方新地）
當年的苗偉僑。（圖片來源：東方新地）

與鄒世龍離離合合吵架分手（1984年）

84年有傳媒揭發梅艷芳與富家子鄒世龍拍拖，但一年多後就分手，梅艷芳曾解釋分手原因：「鬧交囉！大家年紀輕，氣硬！」但89年兩人復合，更傳出宣布訂婚；不過最終還是分手收場。

當年的鄒世龍。（圖片來源：東方新地）
當年的鄒世龍。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳。（圖片來源：東方新地）

近藤真彥以外港日戀情 與日模天各一方難維繫（1985年）

85年，梅艷芳在日本結識一位日籍混血模特兒高橋雅宏，為此阿梅經常穿梭港日兩地。但未幾高橋提出分手，而Anita亦深明彼此天各一方，實在難以長期維繫感情。

當年的梅艷芳與高橋雅宏。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與高橋雅宏。（圖片來源：東方新地）

與劉米高 給阿梅最多快樂（1988年）

88年梅艷芳與中澳混血男模特兒劉米高拍鐵達時手錶廣告，戲假情真火速展開戀情。自和米高一起，阿梅每天都是那麼快樂，這種快樂是從未體驗過。但米高要阿梅整天陪著他，對於事業正處於高峰的梅艷芳，當然不會犧牲事業，兩人各走極端，於是決定分手。

當年的梅艷芳與劉米高。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與劉米高。（圖片來源：東方新地）
當年廣告遠赴充滿懷舊色彩的上海取景，畫面淒美動人，編織出一個浪漫而動人的愛情故事。（圖片來源：東方新地）
當年廣告遠赴充滿懷舊色彩的上海取景，畫面淒美動人，編織出一個浪漫而動人的愛情故事。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

與阿Paul 引發逃婚疑雲（1990年）

90年阿梅與大學生阿Paul相戀，兩人親愛甜蜜的照片不時見諸各大報章雜誌。與阿Paul談情帶給阿梅很溫暖又很有生氣的感覺。但一年後，這段情悄悄地結束了，阿梅表示自拍拖後，發覺雙方距離很遠，每天不是大鬧便是小吵，她已厭倦這種日子，而阿Paul亦要回英國唸書，於是決定斬斷情絲。

兩人態度親甜蜜，但當年卻是不被看好的一對。（圖片來源：東方新地）
兩人態度親甜蜜，但當年卻是不被看好的一對。（圖片來源：東方新地）

一生只欠Paul一人

01年梅艷芳接受港台鄧靄霖訪問時，透露約在三十歲時幾乎下嫁圈外人，不過最後選擇逃婚。而阿梅亦曾對林燕妮表示：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個」由此推斷，阿Paul好大機會是阿梅的逃婚主角。

當年的梅艷芳與阿Paul。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與阿Paul。（圖片來源：東方新地）

與林國斌 性格不合導致分手（1991年）

91年阿梅與武師林國斌相戀，但這段戀情維持了約兩年便告終，他們性格太強太硬了，從沒有人肯退讓半步。阿梅表示：「林國斌係個外向型嘅人，喜歡流連夜店，我就非常享受家庭生活。」性格迴異，分手只是遲早的事。

拍拖初期，林國斌對阿梅服侍周到。（圖片來源：東方新地）
拍拖初期，林國斌對阿梅服侍周到。（圖片來源：東方新地）
拍拖後期，兩人距離愈來愈遠。（圖片來源：東方新地）
拍拖後期，兩人距離愈來愈遠。（圖片來源：東方新地）

與趙文卓 姊弟戀一年玩完（1995年）

95年有傳媒影到梅艷芳與比她少九歲的武打小生趙文卓，在沙巴拍拖漫步談心的浪漫場面，從而揭發兩人相戀。可惜兩人相戀一年便告分手，兩人都沒有說出分手原因，有傳是因性格不合，而兩人對這段已逝的戀情，亦未能忘懷。

95年張國榮生日會上，梅艷芳與趙文卓以情侶姿態出席。（圖片來源：東方新地）
95年張國榮生日會上，梅艷芳與趙文卓以情侶姿態出席。（圖片來源：東方新地）

26歲中泰混血兒 疑幻疑真否認到底（2001年）

01年有報道指梅艷芳在泰國邂逅26歲中泰混血兒Shum Shum，展開異地忘年戀。而梅艷芳38歲生日，Shum Shum亦來港為阿梅慶祝，一行人登上豪華遊艇出海度過浪漫生日。Shum Shum與阿梅在遊艇上看海把臂談心的照片，被雜誌攝入鏡內；不過，梅艷芳一直堅拒否認有泰籍男友，甚至話Shum Shum此人不存在；或許阿梅為免重蹈覆轍，要將男友保密。

當年的梅艷芳與Shum Shum。（圖片來源：東方新地）
當年的梅艷芳與Shum Shum。（圖片來源：東方新地）
兩人曾手拖手，一起步入船艙。（圖片來源：東方新地）
兩人曾手拖手，一起步入船艙。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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